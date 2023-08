Une famille détenue par erreur sous la menace d’une arme par la police du Texas affirme que l’arrêt a traumatisé les enfants dans la voiture

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Une femme noire de l’Arkansas qui a été détenue sous la menace d’une arme avec trois membres de sa famille lorsque la police du Texas a suspecté à tort que leur voiture avait été volée a déclaré jeudi qu’elle avait décidé de s’exprimer après avoir vu la vidéo d’un passant et réalisé deux des policiers avaient pointé des armes à feu sur son fils de 13 ans alors qu’il avait les mains levées.

« J’étais présente à ce moment-là, mais là où ils m’avaient, je ne pouvais pas tout voir, alors quand j’ai vu cette vidéo, ça m’a vraiment brisé, ça m’a vraiment brisé », a déclaré Demetria Heard lors d’une conférence de presse à Little Rock.

La police de Frisco, dans la banlieue de Dallas, s’est excusée et a reconnu que lors du contrôle routier du 23 juillet, un officier avait mal lu la plaque d’immatriculation de la Dodge Charger alors que la famille quittait un hôtel pour se rendre à un tournoi de basket-ball.

Heard conduisait et son fils, son neveu de 12 ans et son mari, Myron Heard, étaient passagers. Les membres de la famille des deux garçons disent qu’ils ont été traumatisés et hésitent à parler de ce qui s’est passé.

« Nous faisons tous des erreurs, mais remarquez votre erreur avant qu’ils n’aient plusieurs armes à feu sur ma famille », a déclaré Myron Heard.

« Cela a grimpé à 1 000 alors qu’il aurait pu rester à 0,5 », a-t-il déclaré.

La vidéo de la caméra corporelle de l’arrêt a montré que plus de sept minutes se sont écoulées avant que les agents ne rangent leurs armes après avoir reconnu leur erreur. Ils se sont excusés à plusieurs reprises, l’un d’entre eux disant qu’ils avaient répondu avec des armes à feu car c’est « la façon normale dont nous sortons les gens d’une voiture volée ». Un autre a assuré à la famille qu’ils n’étaient pas en danger parce qu’ils avaient suivi les ordres des officiers.

L’officier qui a initié l’interpellation et faisait partie de ceux qui ont dégainé leurs armes était également Noir. Elle a expliqué que lorsqu’elle a vérifié la plaque d’immatriculation, « je l’ai courue comme AZ pour l’Arizona au lieu d’AR » pour l’Arkansas.

« Tout est de ma faute, OK », a déclaré l’officier, tel que capturé par la vidéo. « Je m’excuse pour cela. Je sais que c’est très traumatisant pour vous, votre neveu et votre fils. Comme je l’ai dit, c’est sur moi.

Mais Demetria Heard a déclaré qu’elle estimait que l’officier semblait dédaigneux et non désolé.

« Vous ne sembliez même pas authentique du tout », a déclaré Heard. « Vous essayiez juste de plaider votre cause. »

