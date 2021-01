La conversation

Le «médicament porte d’entrée vers la corruption et les dépenses excessives» revient au Congrès – mais les affectations sont-elles vraiment si mauvaises?

Les marques du Congrès – autrement connues sous le nom de «dépenses en barils de porc» – pourraient revenir. Pendant des décennies, des allocations ont payé pour des projets d’animaux de compagnie dans les districts des législateurs, dans le but tacite de gagner les votes de ces législateurs. À leur tour, les prix ont encouragé les législateurs à voter pour des projets de loi de dépenses importants. Ils ont longtemps été considérés par de nombreux membres du public ainsi que par certains législateurs comme du gaspillage et du dégoût, et ils ont été interdits en 2011.Maintenant, après les élections de 2020, les démocrates de la Chambre ont apparemment décidé de revenir à la pratique. Le chef de la majorité, Steny Hoyer, du Maryland, a annoncé le 20 novembre que le comité des crédits commencerait bientôt à solliciter les demandes des membres pour des affectations, en se concentrant sur des projets qui bénéficieraient aux organisations à but non lucratif et aux gouvernements des États et locaux. Bien que le Sénat ait semblé plus attaché à son interdiction, le président des crédits du Sénat, Richard Shelby, républicain de l’Alabama, et d’autres républicains et démocrates du Sénat sont également réceptifs à la relance de l’affectation des fonds. les responsables des agences fédérales ou les dirigeants des États pour déterminer quels projets particuliers répondent le mieux aux objectifs généraux. Les Earmarks sont des instructions spécifiques du Congrès qui prélèvent une partie de ces fonds, déclarant directement que X montant d’argent doit être dépensé sur le projet Y. Avant 2011, des crédits étaient régulièrement et – jusqu’en 2007 – en nombre de plus en plus important insérés dans les crédits et les factures de financement des autoroutes. Alors que les marques ont été jugées au mieux frivoles et corrompues au pire, les recherches sur leurs utilisations et leurs effets brossent un tableau plus complexe de leur dynamique. Mes propres recherches, ainsi que celles de Frances Lee, montrent que de tels projets ont aidé les dirigeants des comités des transports à adopter trois projets de loi de grande envergure sur les routes, surmontant ainsi d’importantes controverses politiques. « Sentiment de corruption » Néanmoins, les marques de fabrique ont de puissants adversaires. Then-Sen. Claire McCaskill, D-Mo., A qualifié en 2018 les marques de «la créature des marais de Washington qui ne semble jamais mourir». Pour les partisans, en revanche, les affectations sont mieux perçues comme une utilisation légitime du pouvoir constitutionnellement conféré par le Congrès sur la bourse. Et ce n’est pas un hasard si les députés pourraient profiter de la prochaine élection en rapportant le bacon à la maison.Depuis 2018, beaucoup ont plaidé pour un retour à l’affectation pour graisser les roues des projets de loi de crédits. Les arguments favorables à l’affectation des fonds sont venus de membres du Congrès des deux partis et du président Donald Trump. L’impulsion actuelle parmi les démocrates de la Chambre peut également être motivée par leurs pertes lors des élections de 2020. La nouvelle majorité des démocrates est actuellement de 222, contre 211 pour les républicains, avec deux sièges encore indécis. Étant donné que le parti du président perd presque toujours des sièges lors des élections de mi-mandat, les démocrates pourraient perdre leur majorité aux élections législatives de 2022. Earmarks pourrait aider les démocrates en danger à consolider leur soutien parmi les électeurs chez eux. Comment adopter des projets de loi Les efforts visant à relancer l’affectation des crédits au cours des dernières années ont été motivés par un facteur supplémentaire: l’incapacité quasi totale du Congrès à adopter des projets de loi de dépenses individuels en temps opportun depuis que l’interdiction a été adoptée.Dans le processus normal d’affectation des crédits, le Congrès adopterait 12 les projets de loi de dépenses individuels chaque année, un processus conçu pour donner aux législateurs une chance d’examiner les dépenses de chaque projet de loi avant de voter. La réalité est bien différente. Les données compilées par le Pew Research Center montrent qu’entre l’interdiction des affectations de 2011 et l’exercice 2018, un seul projet de loi de crédits a été adopté, plutôt que les 84 projets de loi de crédits que le Congrès aurait dû adopter. Les projets de loi de crédits individuels se sont tout aussi mal comportés ces dernières années, au lieu de cela, le Congrès a financé les agences gouvernementales par des projets de loi de crédits omnibus massifs et des résolutions permanentes sur une année ou une période partielle, ce qui rend pratiquement impossible pour les membres de savoir pour quoi ils votaient. Cette ventilation du processus des crédits ordinaires coïncide parfaitement avec le moratoire sur l’affectation spéciale, bien qu’avant le moratoire de 2011, le processus ne se soit pas toujours déroulé sans heurts. Mes propres recherches montrent qu’entre 1994 et 2000, alors que le Congrès passait du contrôle démocrate au contrôle républicain, les affectations, autrefois très efficaces pour inciter les membres à voter pour les projets de loi de crédits, se sont progressivement détériorées. La partisanerie pourrait nuire à l’efficacité des cibles Mes entretiens avec les membres du personnel du comité ont suggéré diverses raisons à cette efficacité réduite. Le plus important d’entre eux, selon un membre du personnel, était le fait que les votes portaient «de plus en plus… sur des questions politiques de fond très chargées». Les sénateurs devaient voter sur ces questions de manière partisane, quelles que soient leurs attributions. Un autre membre du personnel a reproché aux dirigeants de ne pas punir les membres déloyaux en supprimant leurs marques. Ce membre du personnel a déclaré: «Les gens n’ont aucune honte. Ils votent non et prennent la pâte. »Il est difficile de prédire comment le retour aux dépenses en barriques de porc fonctionnerait aujourd’hui. Pour que les affectations soient des outils efficaces, les membres pourraient devoir voter contrairement à leurs préférences ou à celles de leur parti. Leur volonté de le faire dépendrait sans aucun doute en partie des conséquences électorales.Comme l’a fait valoir le politologue David Mayhew, les membres estiment que le fait de ramener les avantages de leur district d’origine leur donne quelque chose à faire valoir, augmentant leurs chances de réélection et offrant aux dirigeants du Congrès un pouvoir de pression sur leurs votes. Les preuves de cet effet sont cependant nuancées. Earmarks peut aider les membres à gagner leur réélection, en particulier lorsque les membres réclament un crédit pour eux. Mais il est prouvé que les électeurs sont plus susceptibles de récompenser les démocrates que les républicains. Cela n’est pas tout à fait surprenant, étant donné que les attributions sont cohérentes avec l’engagement des démocrates envers un gouvernement activiste, alors que pour les républicains déterminés à minimiser le coût du gouvernement, ramener des marques à la maison pourrait être qualifié d’hypocrite. Ces différences pourraient aider à expliquer pourquoi, dans mes recherches, les attributions ont fourni aux dirigeants moins de poids sur les votes des membres dans les congrès contrôlés par les républicains. «Médicament de passerelle» Les effets négatifs de l’affectation spéciale pour les républicains sont peut-être devenus plus puissants. Au cours des deux dernières décennies, les critiques des marques de fabrique les ont qualifiées de gaspillage gouvernemental flagrant. Le regretté sénateur John McCain, par exemple, a qualifié les affectations de «drogue de passage à la corruption et aux dépenses excessives». Mais les dépenses excessives sont dans l’œil du spectateur. À leur apogée, les crédits alloués représentaient environ 3% du budget discrétionnaire, qui lui-même représente environ un tiers des dépenses fédérales totales. (Les dépenses discrétionnaires sont de l’argent sur lequel le Congrès a un contrôle direct, contrairement à la sécurité sociale ou à l’assurance-maladie, par exemple.) À la suite de la réforme des affectations en 2007, les réformes que les démocrates ont l’intention de conserver, les dépenses sur les affectations sont tombées à 1,3% du budget. Les Earmarks sont également vulnérables à d’autres critiques, notamment la part disproportionnée accordée aux États et aux districts des membres les plus puissants. En outre, le parti majoritaire reçoit de manière disproportionnée plus de crédits que la minorité, bien que la minorité en ait assez pour qu’il soit plus difficile pour eux d’utiliser les affectations comme thème de campagne. Alors que le Congrès se débat avec le processus d’adoption des projets de loi de crédits individuels, les dirigeants du Congrès sont prêts à autoriser une fois de plus des affectations dans les projets de loi de crédits pour faciliter l’adoption des projets de loi et protéger les démocrates vulnérables lors des urnes. Il s’agit d’une version mise à jour d’un article initialement publié en mars. 26, 2018.Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Diana Evans, Trinity College Lire la suite: * Les candidats noirs peuvent gagner dans les districts swing * Pourquoi les généraux à la retraite dirigent rarement le Pentagone Diana Evans ne travaille pas, ne consulte pas, ne détient pas d’actions ou ne reçoit pas de financement d’une entreprise ou organisation qui bénéficierait de cet article et n’a révélé aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination universitaire.