Andrabi et deux autres militants, Sofi Fahmeeda et Nahida Nasreen, ont été inculpés par un tribunal indien le mois dernier.

Lundi, son fils – qui étudie au Pakistan – et Mazari ont critiqué les forces armées indiennes pour avoir commis des violations des droits humains au Cachemire et ont demandé à des groupes de défense des droits humains de travailler pour la libération d’Andrabi et la libération d’autres femmes emprisonnées en Inde. Qasim a déclaré que sa mère souffrait d’asthme et avait besoin de soins médicaux.