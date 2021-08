Une famille découvre un trésor d’artefacts nazis, dont un portrait d’Hitler et un revolver cachés dans un mur après que les inondations ont ruiné la maison

Une famille ALLEMANDE a trouvé un trésor d’artefacts nazis, dont un portrait d’Hitler et un revolver cachés dans le mur après que les inondations dévastatrices du mois dernier ont ruiné leur maison.

Un professeur d’histoire qui nettoyait la maison de sa tante dans la ville occidentale de Hagen a trouvé le trésor dans un puits derrière un revêtement en plaques de plâtre qui s’était détaché pendant les pluies torrentielles.

Ils ont trouvé un vieux portrait d’Hitler caché derrière le mur

Et d’autres artefacts muraux anciens tels que ce revolver Crédit : Stadtarchiv Hagen

Il contenait également un revolver, des masques à gaz et des documents officiels.

Le premier signe de la cache était un journal de 1945.

« J’ai eu la chair de poule », a déclaré Sebastian Yurtseven aux médias locaux. « Je ne pensais pas que cela se transformerait en une si grande découverte. »

Selon les médias, le bâtiment était l’ancien siège local de l’organisation nationale-socialiste de protection du peuple (NSV), qui distribuait de la nourriture et des masques à gaz et procédait à l’évacuation des enfants en temps de guerre vers les zones rurales.

Les historiens pensent que les objets ont peut-être été jetés à la hâte dans un espace entre deux bâtiments avant que les troupes américaines ne prennent la ville en avril 1945.

Le personnel des archives de la ville de Hagen a emporté les artefacts dans 12 boîtes pour examen.

Yurtseven et sa tante ont déclaré qu’ils n’avaient aucune idée de l’héritage nazi derrière le mur. La famille a acheté la maison dans les années 1960.

Le responsable des archives, Ralf Blank, a déclaré qu’il s’agissait d’une découverte rare car il y avait peu de sources originales sur le NSV, qui était une branche du parti nazi et comptait quelque 17 millions de membres en 1943.

Les artefacts étaient cachés dans un petit réduit alors que les historiens emménagent pour jeter un coup d’œil Crédit : Archives de la ville de Hagen

Son but était de supplanter les organisations sociales telles que la Croix-Rouge et les œuvres caritatives de l’église et de répandre l’idéologie nazie à travers son travail social, qui comprenait la fourniture de repas gratuits, des examens médicaux et des vaccinations pour les enfants.

Il a également organisé le don de vêtements d’hiver aux pauvres et de soins médicaux pour les victimes des bombardements.

Certains des documents, qui datent de 1928, seront exposés au musée municipal de Hagen.