Une famille de victimes assassinées par Colin Pitchfork claque la décision de le libérer et dit qu’il mérite « une balle dans la tête »

Les parents FURIEUX de deux écolières de 15 ans assassinées par un pédophile notoire ont exprimé leur colère face à la décision de le libérer.

Colin Pitchfork, obsédé par le sexe, a été emprisonné à vie en 1988 pour le viol et le meurtre des adolescentes Lynda Mann et Dawn Ashworth dans le Leicestershire.

Il peut être libéré, la Commission des libérations conditionnelles a statué

Colin Pitchfork a été emprisonné à vie en 1988 Crédit : BPM

Mais la Commission des libérations conditionnelles a estimé hier que l’homme de 61 ans – le premier meurtrier à être condamné à l’aide de preuves ADN – n’était plus un danger pour le public après avoir été refusé à la libération à deux reprises.

La mère de Dawn Ashworth a déclaré que Pitchfork – présentera toujours un danger – et la sœur de sa première victime, Lynda Mann, a déclaré que la seule peine que Pitchfork aurait dû recevoir était « une balle dans la tête ».

Sue Gratrick – qui est la sœur de Lynda Mann – a été tuée après avoir pris un raccourci pour rentrer chez elle après avoir fait du babysitting dans le Leicestershire – a déclaré que la décision de la Commission des libérations conditionnelles mettait la famille en enfer.

Sue a depuis déménagé dans une ville balnéaire à plus de 160 km du lieu du meurtre de sa sœur.

Elle a déclaré au Sun hier soir : « Il ne devrait pas sortir. Mais que dire de plus ? Ils vont le laisser sortir.

« Ils ne laisseraient pas sortir un tueur en série, mais ils le laissent sortir.

« Ils disent qu’il a fait son temps, qu’il a des droits et tout ce malarkey si libre qu’il va. »

Sue a explosé : « Ce qu’il veut, c’est une balle dans la tête. Mais cela n’arrivera pas, donc nous ne pouvons rien y faire. »

Elle a déclaré que la décision avait ravivé des souvenirs douloureux pour la famille, ajoutant: « Nous nous battons depuis des années – mais voilà. »

Barbara Ashworth, 75 ans, dont la fille a été étranglée à mort en 1986, a déclaré: «C’est un homme qui a affiché des tendances psychopathiques – un homme qui pensait qu’il était assez intelligent pour déjouer la police au moment des meurtres en esquivant l’exercice de test sanguin de masse. . Il a failli réussir.

« Je ne dirais pas qu’il a dupé les autorités en leur faisant croire qu’il a été réformé et réhabilité maintenant. Il sera toujours un danger.

Pitchfork aura 35 conditions attachées à sa libération – qui incluent le marquage électronique, des tests de détecteur de mensonges et il doit fournir des détails sur tout véhicule qu’il possède.

Pitchfork, qui s’appelle maintenant David Thorpe après avoir abandonné son nom notoire, a violé et étranglé Lynda, 15 ans, en novembre 1983 et trois ans plus tard, il a de nouveau frappé, tuant et violant Dawn, également âgée de 15 ans, dans des circonstances presque identiques.

Il a ensuite plaidé coupable du viol et du meurtre de Lynda et Dawn, et a été condamné à la réclusion à perpétuité avec une peine minimale de 30 ans – cette peine a été réduite à 28 ans en appel en 2009.

Dans une interview avec le Mail, elle a déclaré: « Cette nouvelle est tellement bouleversante. Il y a encore des filles de 15 ans qui errent et cet homme pourrait encore avoir 20 ans de sa vie pour les abuser.

Lynda Mann était aussi l’une de ses victimes

Dawn Ashworth a été violée et assassinée par Pitchfork dans les années 80

Colin Pitchfork dans les rues de Bristol après avoir été libéré de la prison de Leyhill le jour de sa libération en 2017

«Il ne peut pas me faire plus de mal qu’il ne l’a fait – Pitchfork a déchiré ma famille et moi – mais il peut blesser d’autres jeunes filles. Je ne peux pas comprendre comment il a été soudainement jugé apte à être libéré alors qu’il avait déjà été refusé.

L’oncle de Dawn, Philip Musson, 67 ans, de Newark, Nottinghamshire, a ajouté: « Nous sommes totalement opposés à la notion de tueurs – sans parler de tueurs d’enfants – bénéficiant d’une libération conditionnelle.

« Une condamnation à perpétuité devrait signifier la vie parce qu’une vie est quelque chose qui n’a pas été accordé à Dawn à la suite des actions de cet homme. »