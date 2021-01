Une famille de 20 personnes, dont 10 enfants, a été forcée de quitter un vol d’American Airlines pour une violation insignifiante de la politique relative aux masques de l’entreprise, affirme un membre de la famille, insistant sur le fait que son visage ne couvrant que brièvement a glissé sous son nez.

Dimanche, alors qu’il montait à bord d’un vol à l’aéroport international de Salt Lake City avec 19 proches, Scott Wilson a déclaré qu’il lui avait été demandé de réparer son masque après qu’il ait momentanément glissé sur son visage. Bien qu’il dise qu’il « Tout laissé tomber » et corrigé le problème avant de trouver sa place, la famille fut bientôt abordée par un agent de la porte.

«Il a dit: ‘Eh bien, [the crew wants] vous quittez l’avion, » Wilson a dit à KSL de Salt Lake City. «J’ai dit: ‘Quoi, ils veulent que nous descendions de l’avion? Pouvons-nous parler, pouvons-nous avoir une conversation? Personne ne nous a même vraiment parlé.

Selon Wilson, l’agent est parti pour une courte période, mais est revenu en disant que le capitaine de l’équipage de conduite avait insisté pour qu’ils soient retirés de l’avion. « Je suis désolé, il faut que ce soit toute la famille, » aurait déclaré l’employé de la compagnie aérienne.

La famille entière, composée de 10 adultes et 10 enfants âgés de 3 à 13 ans, a ensuite été obligée de quitter l’avion – mais pas sans une bagarre de la part des autres passagers, a déclaré Wilson.

« Il y avait en fait quelques familles autour de nous qui se sont levées et qui se sont dites: » C’est faux, ce type est un con « » dit-il, se référant à l’agent de porte. «Il criait après les autres quand ils arrivaient aussi, et il était déjà en colère contre ces gars. Ils n’ont rien fait. »

«Il dit:« Je suis désolé que ce soit toute la famille ».» À 10h00, écoutez un homme de l’Utah qui dit que lui et sa famille de 20 personnes ont été expulsés de leur vol @ KSL5TV pic.twitter.com/dpgYZzjb1s – Ashley Moser (@AshleyMoser) 27 janvier 2021

Un témoin de la confrontation a déclaré à KSL que le retrait de la famille n’était pas justifié et que Wilson se conformait à la règle du masque, ajoutant qu’il avait essayé de parler à un employé de la compagnie aérienne pour annuler la décision, mais qu’il était trop tard.

D’autres membres du personnel étaient cependant plus sympathiques, aidant la famille à réserver des vols séparés via American Airlines, Delta et United, les amenant à leur destination à Hawaï le même jour.

«Ils étaient livides,» Wilson a dit des agents de porte les plus agréables.

Ils étaient en colère contre ce type et ont dit: «C’est lui qui a le problème, vous n’avez rien fait de mal. Nous n’avons jamais rien vu de tel. Nous n’avons jamais eu une situation comme celle-ci, et il avait totalement tort en faisant ce qu’il a fait.

American Airlines a abordé l’incident dans un communiqué, affirmant que la famille aurait enfreint les politiques de la société en matière de masques, qui exigent que le masque facial soit « Porté correctement sur le nez et la bouche en tout temps. »

«Selon la procédure, les clients impliqués ont été invités à quitter l’avion avant le départ et le vol est parti pour [Dallas-Fort Worth] Peu après, » un porte-parole de la compagnie aérienne a déclaré à une filiale locale d’ABC, ajoutant que les passagers avaient été rappelés à la règle.

«Après avoir eu une conversation avec le groupe, notre équipe à [Salt Lake City] confirmé avec les clients qu’ils acceptent de se conformer à la politique de couverture faciale s’ils ont été modifiés sur des vols vers leur destination. Ils ont finalement accepté et ont été réservés pour terminer leur voyage ». a poursuivi le porte-parole.

American Airlines a imposé sa politique de masque en mai de l’année dernière, alors que la première vague de la pandémie de coronavirus traversait les États-Unis, mais la société a depuis renforcé les sanctions pour les contrevenants, annonçant en juin « Peut refuser un voyage futur » pour ceux pris avec leurs masques baissés.

L’aéroport de Salt Lake City n’est pas étranger aux controverses, voyant un gang de chahuteurs réprimander le sénateur républicain Mitt Romney sur un vol Delta au début du mois. Delta a depuis interdit les passagers impliqués, qui font partie des 880 personnes inscrites sur la liste d’interdiction de vol de la compagnie aérienne ces dernières semaines pour non-respect de sa politique de masques et d’autres violations.

