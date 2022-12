Une famille de touristes décrit avoir couru dans les rues du Pérou pour rester en sécurité au milieu des manifestations anti-gouvernementales | Nouvelles du monde

Une famille de touristes bloquée dans la ville péruvienne de Cusco au milieu de manifestations anti-gouvernementales a décrit “des gens se promenant avec des battes de baseball et défonçant des portes”.

Hannah et Garrett Spray, de Vancouver, au Canada, sont coincés dans leur auberge avec leur fille depuis cinq jours.

Ils devaient rentrer chez eux via Lima mardi, mais ont été obligés de rester dans leur chambre pour leur propre sécurité.

Mme Spray a déclaré à Sky News: “Ça a été quelques jours stressants, c’est sûr.

“Il y a eu beaucoup de protestations. Beaucoup d’entre elles étaient aussi très pacifiques, avec des gens qui avaient juste un message à partager.

“Mais ensuite, il y avait des gens qui frappaient aux portes ou se promenaient avec des battes de baseball, cassaient des portes, allumaient des incendies.”

Elle a ajouté que bien qu’ils n’aient pas été témoins des incidents de première main: “Nous avons eu quelques moments effrayants où nous courions dans les rues pour nous assurer que nous étions en sécurité.”

Image:

Manifestations à Cusco



Image:

Vendredi, la police bloque les manifestants à Lima



Aéroports et sites touristiques déconnectés

Démonstrations ont balayé le pays d’Amérique latine depuis l’éviction de son ancien président Pedro Castillo, qui encourt 10 ans s’il est reconnu coupable d’accusations de rébellion et de complot.

Bien qu’il insiste sur le fait qu’il est toujours le chef légitime de la nation, il a été remplacé mercredi dernier par l’ancienne vice-présidente Dina Boluarte après que M. Castillo ait tenté de dissoudre le Parlement et de gouverner par décret jusqu’à de nouvelles élections.

Depuis lors, des manifestants pro-Castillo se sont affrontés avec la police, faisant 18 morts et cinq aéroports fermés par des manifestations.

Image:

Le président déchu Pedro Castillo



Cusco International et un certain nombre de sites touristiques clés, dont le Machu Picchu, ont été déconnectés de leurs liaisons de voyage habituelles, laissant des milliers de touristes bloqués.

Lundi, des manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’aéroport alors qu’il était fermé. Certains vols ont maintenant repris.

Image:

Un incendie portant le nom du président remplaçant brûle à Cusco



La famille peut voir les manifestations depuis la fenêtre de l’auberge

L’homme politique de gauche M. Castillo, ancien enseignant et fils de paysans, a remporté de justesse les élections l’année dernière sous la bannière du parti marxiste Pérou libre.

Quatre nations avec des présidents de gauche – l’Argentine, la Bolivie, la Colombie et le Mexique – ont soutenu une déclaration commune déclarant que M. Castillo était “une victime de harcèlement antidémocratique” après avoir été destitué de force. Il nie toutes les charges retenues contre lui.

Image:

Vendredi, des manifestants bloquent la frontière entre le Pérou et la Bolivie



M. et Mme Spray ont déclaré qu’ils avaient suivi ce qui se passait à travers le Pérou via les médias sociaux et locaux tout en étant confinés dans leur chambre.

“Nous pouvions voir la Plaza de Armas depuis notre chambre où la plupart des manifestations se déroulaient, nous avons donc gardé un œil sur les choses à bonne distance et nous nous sommes juste accrochés et avons joué aux cartes et regardé la télévision”, a déclaré M. Spray.

Ils espèrent être de retour au Canada d’ici mercredi la semaine prochaine.