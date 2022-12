Une famille de six personnes s’est retrouvée bloquée dans un voile blanc. Puis vint le vrai miracle de Noël – Boston News, Weather, Sports

(CNN) – C’était quelques jours avant Noël quand le blizzard a claqué Buffalo, New York, avec le vents violents, neige abondante et le froid dangereux qu’il avait déjà infligé dans une grande partie des États-Unis.

C’est alors que le courant s’est éteint dans la ville voisine de Williamsville, laissant Demetrice et Danielle et leurs quatre enfants – Aayden, 8 ans, Aubree, 4 ans, Jordynn, 2 et Judah, 9 mois – dans le froid qui s’aggrave rapidement.

La température baissait de 2 à 3 degrés toutes les 10 minutes, se souviendra Danielle plus tard.

« Les conditions se détérioraient si vite », a-t-elle dit, et avec seulement des appareils électriques, ils ne pouvaient même pas utiliser le poêle pour se chauffer.

S’il n’y avait eu que des adultes, ils se seraient accroupis vendredi, a déclaré Danielle à “CNN This Morning”. Mais bien sûr, dans cette famille, il n’y avait pas que des adultes.

Ainsi, Demetrice et Danielle ont jeté l’essentiel dans des sacs de voyage. Chacun s’entasse dans son véhicule.

Et sur les routes ils se sont glissés.

Bientôt, cependant, l’explosion arctique qui avait déjà coûté la vie alors qu’elle traversait le pays rendre la conduite impossible.

“Je n’ai jamais rien vu de tel”, a déclaré Danielle lundi. “C’était comme regarder un morceau de papier de construction blanc. … Même les voitures, avec leurs phares allumés, vous ne pouviez tout simplement rien voir.

Aucun panneau de signalisation jaune.

Pas de cônes de signalisation orange.

Pas un seul feu rouge.

“Vous n’aviez qu’à traverser l’intersection en priant”, a déclaré la mère.

“Une crise aux proportions épiques”

La puissance de cette tempête, comme Danielle l’apprenait, n’était pas comme celle de Buffalo – endurcie au fil des générations par le « machine à neige » du lac Érié – avait l’habitude de.

Bientôt, les sous-stations électriques gèleraient et les gens ici mourraient, selon les responsables du comté d’Erie. Quarante-trois pouces de neige tomberaient. Le gouverneur – un fille de cette région – appellerait cela “une crise aux proportions épiques” et la “tempête la plus dévastatrice de la longue et riche histoire de Buffalo”.

Mais avant tout cela, ce sont les routes qui se sont rapidement transformées de voies d’évacuation en pièges glacés. Et le long de l’un d’eux, près d’un tunnel sous la piste de l’aéroport, se trouvaient Aayden, Aubree, Jordynn et le bébé Judah, ainsi que leurs parents – essayant juste de trouver un endroit chaud où rester.

Danielle et Demetrice “ont essayé de rester ensemble le plus longtemps possible parce que nous ne voulions pas effrayer les enfants”, a déclaré la mère.

Mais l’alarme se faisait entendre.

Quelqu’un d’autre essayant de fuir le voile blanc l’a ressenti aussi.

Un rapport d’un automobiliste ayant une attaque de panique dans un tunnel sous l’aérodrome est parvenu aux pompiers de l’aéroport de Buffalo, a déclaré plus tard le chef adjoint du service d’incendie de l’aéroport de Buffalo, Joel Eberth, à “CNN This Morning”.

En sécurité dans leur chaleureuse caserne de pompiers, les pompiers Mike Carrubba et Mark Wolhfiel, avec Eberth, se sont préparés, selon ce dernier et un communiqué de la Niagara Frontier Transportation Authority.

Ensuite, ils ont fait ce que font les héros :

Ils se sont précipités dans la tempête mortelle.

‘Je promets que nous ne vous quitterons pas’

Demetrice et Danielle s’étaient retrouvées coincées dans un rond-point près du tunnel de l’aéroport. En tout, plus de trois douzaines de voyageurs – probablement invisibles les uns pour les autres – étaient également là, une poignée des quelque 500 automobilistes qui se sont retrouvés piégés du vendredi soir au samedi sur les routes du comté d’Erie.

“Il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver là-bas”, a déclaré Eberth à propos du tunnel de l’aéroport.

La famille de Danielle et Demetrice a été l’un des premiers véhicules que les sauveteurs ont atteint.

Lorsque Carrubba s’est approché de sa fenêtre, Demetrice l’a ouverte.

« Je t’en prie, ne nous quitte pas », implora le père.

“Ne t’inquiète pas, mec”, a répondu le pompier, se souvenant de l’échange. “Je promets que nous ne vous quitterons pas.”

Mais le sauvetage ne pouvait pas commencer tout de suite.

Carrubba a marché péniblement dans le tunnel, où jusqu’à 30 automobilistes étaient coincés à l’autre bout.

Ils avaient tous besoin de sortir.

Une planification serait nécessaire.

Dans le refuge du tunnel, les sauveteurs ont mis en place un convoi : des camionnettes à l’avant, des SUV à l’arrière, avec Carrubba à la queue – non loin de Demetrice, Danielle et leurs enfants – à pied pour guider le trek et s’assurer que personne n’a été laissé pour compte , a-t-il déclaré lundi à CNN.

Le lent glissement vers la sécurité a finalement commencé.

Ceux qui étaient à l’avant se dirigèrent vers la caserne des pompiers.

Mais à environ 40 pieds dans la tempête, la moitié arrière a dû s’arrêter.

Ils ne pouvaient tout simplement pas y arriver.

‘Je ne te quitterai jamais’

La visibilité était nulle, a déclaré Carrubba, avec des congères empilées jusqu’à 5 pieds.

Demetrice a de nouveau supplié le pompier: “S’il vous plaît, ne nous quittez pas.”

“Je ne te quitterai jamais”, se souvient-il en promettant en retour.

Alors que le père échoué s’inquiétait, Carrubba a modifié son plan d’urgence.

“Il était temps pour un audible”, a-t-il déclaré.

Un appel est passé à une autre agence : nous pourrions utiliser un véhicule tout-terrain.

« Nous arriverons aussi vite que possible », ont-ils dit, se souvient Carrubba.

Encore 45 minutes passèrent.

Enfin, avec le camion d’assistance renforcé maintenant en place, le convoi a repris son chemin vers la caserne de pompiers – un phare, toujours sûr et chaud dans les affres de la tempête.

Une seconde mission critique : la magie

Aayden, Aubree, Jordynn et Judah – ainsi que leurs parents et 36 autres personnes – étaient tous en sécurité ce jour-là, a déclaré l’autorité des transports.

En tant que seuls jeunes enfants parmi les personnes secourues, leur famille a pu passer le réveillon de Noël à la caserne des pompiers.

Là, le frère aîné – ne vacillant jamais dans sa croyance en la magie de la saison – a involontairement envoyé des pompiers pour une deuxième mission, celle-ci peut-être encore plus critique que le sauvetage qui l’a sauvé, lui et sa famille, de la tempête épique.

Les pompiers sont allés chasser autour de la caserne de pompiers et ont pris des livraisons d’autres personnes travaillant à proximité pendant les vacances pour collecter suffisamment de cadeaux pour “s’assurer que le Père Noël rendait visite”.

En effet, lorsque la famille s’est réveillée dans la caserne des pompiers le matin de Noël, c’était exactement comme Aayden l’avait prédit :

“Le Père Noël est venu”, a déclaré Demetrice.

Pendant leur séjour, Aayden a également demandé s’il pouvait porter un véritable uniforme de pompier et a même obtenu un uniforme et un t-shirt du département, a indiqué l’autorité des transports. Et il a appris comment les premiers intervenants se dépêchent pour aider les personnes en danger.

Mais ce sont peut-être les adultes pour qui les cadeaux et les leçons des vacances dureront bien au-delà de cette tempête.

“Ce fut une expérience incroyable pour nos pompiers”, a déclaré Eberth, “et cela a définitivement fait de nous de meilleures personnes.”

Demetrice a ajouté : « Ces gars étaient incroyables à la caserne des pompiers. Ils nous ont traités avec rien d’autre que de l’amour.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception