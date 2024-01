Une famille de San Diego fuit son domicile après que les inondations ont envahi sa maison en Californie

San Diego, Californie – Des propriétaires terrifiés ont dû patauger dans l’eau jusqu’à la taille pour s’échapper de leur maison à San Diego lundi.

“La maison dans laquelle j’ai vécu toute ma vie vient d’être inondée. Le moment le plus effrayant de ma vie”, a écrit Hugo Pacheco à propos de son épreuve. “C’était moi qui évacuais. Tout est remplaçable, mais ça fait mal de voir tout disparaître. S’il vous plaît, priez pour moi et ma famille.”

Vous pouvez entendre la peur et l’épuisement dans la voix de la femme dans la vidéo ci-dessus alors qu’elle se débat dans l’eau, à un moment donné jusqu’à sa poitrine. Son pantalon et son sweat-shirt l’alourdissaient et l’eau était froide.

Un autre homme et sa sœur ne pouvaient que regarder les eaux de crue déferler dans une rue de la ville, ils ont récupéré sa voiture et l’ont rapidement transportée. Elle était garée dans la rue avant la tempête.

Les pompiers et les sauveteurs ont effectué 24 sauvetages en haute mer dans les seules rivières San Diego et Tijuana, dans le comté de San Diego. Le service d’incendie de San Diego a déclaré que ses équipes avaient sauvé des centaines d’autres personnes des maisons inondées.

Le NWS a déclaré que 2 à 3 pouces de pluie sont tombés sur le comté dans la matinée. Le niveau de l’eau de la rivière San Diego montait encore dans l’après-midi, piégeant certains employés de bureau. San Diego ne voit généralement que 1,98 pouces de pluie pour tout le mois de janvier, le deuxième mois le plus humide. Le mois le plus humide, février, voit 2,2 pouces.

Les conducteurs sur les autoroutes n’étaient pas non plus en sécurité. Les médias locaux ont surpris des équipes d’urgence essayant de déboucher les égouts pluviaux de la I-15, qui était sous l’eau. Toutes les voies en direction nord ont été fermées.

Certains conducteurs ont abandonné les voitures au profit des planches à pagaie.

Même nos amis à quatre pattes avaient besoin d’aide. Les sauveteurs de Pacific Beach ont retiré les conducteurs et un animal de compagnie très confus des voitures près de la plage. Regardez le grand type instable sur la planche de surf pendant que les premiers intervenants emmènent le chiot sur la terre ferme. Un autre garde guide le propriétaire du chien dans les eaux profondes.

La National Avenue de San Diego est devenue une rivière. Les eaux de crue ont emporté des voitures.

Les vagues atteignaient leur paroxysme sur les routes du centre-ville et s’écrasaient contre un train léger sur rail paralysé.

Les voisins ont aidé les voisins à essayer de se sauver eux-mêmes et leurs biens alors que l’eau montait. L’eau s’est retirée dans un quartier « chanceux ». La ligne d’eau haute du garage est bien au-dessus du moteur de la voiture et l’eau a déposé de la boue sur le capot.

La pluie diminuera à San Diego de lundi soir jusqu’à mardi matin. La prochaine tempête frappera la Californie mercredi, mais les tempêtes majeures devraient rester au nord de San Diego.