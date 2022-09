Une famille de réfugiés ukrainiens expulsée par un propriétaire britannique “ s’apprête à emménager dans une maison de 180 000 £ au bord du canal sans loyer ”

Une famille de réfugiés UKRAINIENS qui a été expulsée par son propriétaire au Royaume-Uni devrait emménager dans une maison au bord du canal de 180 000 £.

Maxim et Olga Hyryk sont arrivés au Royaume-Uni de Kyiv avec leurs cinq enfants et leurs mères âgées en mai.

Maxim et Olga Hyryk photographiés avec leurs cinq enfants et leur mère âgée à l’extérieur du bungalow à Fareham, Hants Crédit : Dan Charité

Maxim et Olga auraient désormais signé un nouveau bail Crédit : Dan Charité

Ils ont précédemment raconté au Sun comment ils avaient emménagé dans un bungalow à deux lits à Fareham, Hants., Après que les Russes ont commencé à bombarder leur ville.

Mais après seulement un mois et demi de vie dans la maison, mise en place pour eux dans le cadre du “Homes for Ukraine Scheme”, on leur a dit de partir – dans une lettre “de démission” envoyée par un avocat agissant pour leur hôtes.

La famille a refusé de bouger et l’affaire a été envoyée au Havant Justice Center pour une audience de possession.

L’affaire a cependant été rayée du rôle depuis – car la famille aurait signé un bail de six mois sans loyer pour une propriété de quatre lits à Hest Bank près de Lancaster, rapporte le Mail Online.

Selon la publication, la nouvelle maison dispose de trois chambres doubles, d’une cuisine-salle à manger, d’une vue imprenable, d’un garage et d’un parking dans la cour.

Et la famille aurait accepté de quitter leur propriété de Fareham, hébergée par le lieutenant-commandant de la Royal Navy Dudley Malster, vendredi prochain.

Ils ont reçu l’ordre de quitter leur domicile de Fareham le 15 juillet.

Il y a dix jours, l’affaire a été envoyée au Havant Justice Center pour une audience de possession – en présence de Hyryk et de leur hôte, le Lt Cmdr Malster.

L’audience a ensuite été ajournée jusqu’à plus tard ce mois-ci.

Aucun détail sur les raisons de leur expulsion n’a été donné, Hyryk ayant déclaré à MailOnline que cela était dû à une “divergence de points de vue”.

Le Lt Cmdr Malster et son équipe juridique ont refusé d’entrer dans les détails, mais dans une déclaration déposée au tribunal, il a déclaré : “Bien que la relation entre nous et les défendeurs ait commencé agréablement, elle s’est considérablement détériorée.

“Je dirais qu’ils ont des points de vue très différents de ceux que j’ai appris pendant mon séjour dans la Royal Navy et de ceux que mon beau-père a fait vivre à ma femme.

“Les relations entre nous et les défendeurs se sont détériorées et nous ne voulons plus d’eux dans la propriété.”

Lors de l’audience de possession, il est également apparu qu’en dépit d’être assuré de 350 £ par mois par le gouvernement pour l’hébergement de la famille, le Lt Cmdr Malster n’avait pas reçu d’argent.

Dans une déclaration à MailOnline, il a déclaré qu’il aidait une autre famille ukrainienne, ajoutant: “Ces derniers mois ont été très difficiles.

“Nous ne voulons pas minimiser les terribles événements qui se déroulent en Ukraine et les luttes auxquelles sont confrontés ceux qui ont dû fuir, mais très rapidement après l’arrivée des Hyryk, nous avons remis en question l’histoire qui nous a été racontée, leurs actions envers nous et ceux qui les soutiennent.

“En deux semaines, nous savions que cette famille n’était pas ce à quoi nous nous attendions et nous nous sommes retrouvés à remettre en question leur honnêteté. Nous avons pris la décision difficile de leur dire qu’ils devaient partir, ce qui a conduit à la situation actuelle.”

Il a ajouté: “Nous restons déterminés à aider ceux qui fuient ce conflit barbare et continuons à soutenir une autre famille ukrainienne à Fareham qui est arrivée le même jour en trouvant une école, un logement et en aidant à leurs demandes de visa.

“Une relation merveilleuse a été favorisée où nous avons partagé de nombreuses expériences et activités ensemble. Notre espoir est que toutes les personnes déplacées pourront retourner chez elles un jour.”

Lorsque MailOnline a approché l’avocat de Hyryk, Will Foulkes, ils ont dit avoir reçu un e-mail qui disait “pas de commentaire” et on leur a dit de s’abstenir de les recontacter.

Quatre des enfants d’Olga et Maxim de retour à la maison en Ukraine Crédit : Maxim Hyryk

Bébé Nikol dans le jardin de la maison familiale Crédit : Maxim Hyryk