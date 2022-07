Une famille de réfugiés prétend que l’argent des contribuables canadiens est gaspillé dans une maison temporaire hors de prix

Alors que les militants talibans s’installaient à Kaboul, Abdul Basir Talash et sa famille faisaient partie des chanceux, capables de fuir. Ils sont arrivés au Canada il y a 10 mois avec des attentes simples et honnêtes.

« Nous sommes ici pour travailler dur et payer des impôts comme tous les autres contribuables de ce pays, pour que ce pays fasse partie de notre famille », déclare ce père de six enfants.

Récemment, CTV National News a raconté comment la famille Talash vivait dans un hôtel pour réfugiés à l’ouest de Toronto, sans accès aux commodités de l’hôtel. Il leur est également interdit de s’asseoir dans la salle à manger avec d’autres clients payants de l’hôtel.

Leurs formulaires de réfugiés n’étant toujours pas approuvés par le gouvernement canadien, ils ne peuvent pas travailler, louer une maison ou aller à l’école.

Le père visiblement frustré raconte à CTV National News : « Le monde entier fait pression sur l’Afghanistan pour qu’il laisse les filles aller à l’école et les laisser étudier, mes enfants au Canada ne peuvent pas aller à l’école depuis 10 mois. Quel genre de règles, quel genre de système est-ce ? »

Après que CTV National News ait rendu leur histoire publique, la famille Talash a été informée qu’elle serait transférée dans un foyer temporaire en attendant de connaître sa demande d’asile auprès du gouvernement fédéral.

Une organisation engagée par le gouvernement fédéral, appelée Polycultural, est payée pour aider à réinstaller les réfugiés. On a montré à la famille Talash une maison jumelée à Mississauga. Polyculturel signerait pour la location au coût de 4 500 $ par mois en dollars des contribuables.

CTV National News a trouvé d’autres maisons jumelées dans le même quartier à louer pour 1 500 $ de moins. Pour la famille Talash, la maison semblait délabrée et hors de prix.

Talash et sa famille de huit personnes ont trouvé plusieurs maisons individuelles plus grandes dans le même quartier pour 1 000 $ de moins que les petites maisons jumelées.

« Je leur ai dit qu’ils n’avaient pas besoin de louer ça pour ma famille, ils pouvaient me louer une maison qui soit une chambre basse », explique Talash. Il dit avoir montré des listes multiples polyculturelles qui permettraient aux contribuables d’économiser au moins 12 000 $ par année.

Il se souvient que le personnel de Polycultural lui avait dit : « Tu restes à l’hôtel ou tu vas rester dans la maison qu’on t’a proposée. La famille Talash a refusé d’emménager dans la maison et ils sont de retour à l’hôtel, qui n’est pas l’endroit où ils veulent être.

Un défenseur des réfugiés pose la question : pourquoi une entreprise utilisant l’argent des contribuables refuserait-elle de louer une maison moins chère et plus adaptée à une famille qui attend depuis près d’un an des éclaircissements sur son statut de réfugié ?

“Cela soulève des drapeaux rouges”, déclare l’avocate des réfugiés Mona Elshayal.

Le directeur exécutif de Polycultural, Marwan Ismail, a déclaré au téléphone à CTV National News que l’organisation avait “demandé” de louer les maisons les moins chères que la famille Talash avait trouvées par elle-même, mais qu’elles avaient été “refusées par les propriétaires parce qu’ils n’en avaient pas”. le revenu.”

Cependant, Elshayal pense que l’affirmation de l’organisation n’a aucun sens.

« Le revenu de la famille ne devrait même pas être un facteur, puisque Polycultural est celui qui signe et paie la propriété locative avec l’argent du gouvernement », dit le travailleur réfugié de longue date.

CTV National News s’est également entretenu avec deux agents immobiliers qui louent certaines des annonces les moins chères que la famille Talash dit avoir présentées comme des options à Polycultural. Les agents ont déclaré qu’ils ne se souvenaient pas avoir jamais reçu d’appel de Polycultural ou de l’un des agents de l’organisation.

Elshayal estime que « les contribuables canadiens devraient froncer les sourcils, car il semble que des fonds soient gaspillés ».

Pendant plusieurs jours cette semaine, CTV National News a demandé une entrevue avec le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser. Son bureau a déclaré qu’il n’était pas disponible pour un entretien de 10 minutes car il était en voyage. Les pages de médias sociaux du ministre le placent au Stampede de Calgary, où plusieurs photos ont été publiées du ministre avec des immigrants canadiens.

CTV National News a demandé au bureau de Fraser pourquoi PolyCultural loue des maisons jumelées pour 4 500 $ par mois alors qu’il y a clairement de plus grandes maisons individuelles dans la même zone sur le marché pour 3 500 $?

Un porte-parole a répondu, mais n’a pas répondu directement à notre question, en disant notamment : « Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ne refuse aucune possibilité de location qui se présente à une famille, IRCC encourage les familles à rechercher l’option la plus abordable. pour répondre à leurs besoins. »

Selon la famille Talash, c’est le contraire qui se produit. CTV National News a également demandé au bureau de Fraser s’il y avait une surveillance gouvernementale des organisations de réfugiés.

Le porte-parole du ministre Fraser a répondu en écrivant : « Le personnel d’IRCC effectue régulièrement des activités sur place et un suivi financier de tous les fournisseurs de services de réinstallation. Ceci est fait pour s’assurer que l’argent des contribuables est utilisé de manière efficace et efficiente tout en accueillant les nouveaux arrivants et les réfugiés au Canada.

Bien que Talash, qui vit dans un hôtel où le personnel de PolyCultural prodigue des soins aux réfugiés, pense que la responsabilité du gouvernement est insuffisante et que les réfugiés, ainsi que les contribuables de tout le pays, ne comprennent pas toute l’histoire.

“Le contribuable devrait demander au gouvernement si l’argent qui va de vos poches à ces (organisations) est-il correctement dépensé?” dit Talash.

Des militants talibans présumés dans les rues de Kaboul ont tué l’une des filles d’Abdul Basir Talash. Il pense qu’il s’agissait d’une attaque ciblée car l’une de ses autres filles travaillait comme journaliste à Kaboul. Il croit que sa famille est maintenant punie pour avoir parlé aux médias ici au Canada.

« À cent pour cent, j’ai été puni ces 10 derniers mois parce que j’ai parlé avec les médias. On m’a dit que si je continuais à parler aux médias, mes documents seraient encore plus retardés.

La famille Talash a signé un formulaire de consentement, permettant au gouvernement fédéral de partager avec CTV National News une mise à jour sur leur statut de réfugié, bien que le gouvernement ait refusé de fournir des détails.

La famille Talash entrera bientôt dans son 11e mois bloquée dans un hôtel. En ce qui concerne le prix déroutant de cette maison jumelée de 4 500 $ à l’ouest de Toronto, un agent immobilier affirme qu’elle a de toute façon été louée par Polycultural.