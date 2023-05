Une famille de réfugiés dans les « limbes » alors que la guerre au Soudan empêche l’arrivée à Halifax

Une mère de trois enfants actuellement dans un camp de réfugiés qui devait déménager à Halifax est maintenant bloquée en raison de la guerre en cours au Soudan.

Le 3 mai, l’Open Harbor Refugee Association a publié sur Facebook qu’elle avait reçu des informations selon lesquelles l’aéroport de Khartoum, au Soudan, était officiellement fermé. La famille, originaire d’Érythrée, vit dans un camp de réfugiés à Kassala, au Soudan, et leur date d’arrivée initiale à Halifax aurait été le 25 mai.

Marie Thompson, coprésidente de l’association, a déclaré qu’elle n’avait jamais été dans une situation comme celle-ci auparavant.

« Nous sommes tous dans une sorte d’incertitude parce que nous voulons vraiment continuer à être un port de refuge pour eux. À moins que la guerre, je suppose, ne s’aggrave ou que le gouvernement fédéral ne suspende leur statut, je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre », a déclaré Thompson.

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avait la famille sur une liste, où ils ont été jumelés avec l’association pour les parrainer. L’Open Harbor Refugee Association (OHRA) avait réservé un appartement pour la famille, mais après avoir appris la nouvelle, elle a dû le laisser partir.

Il s’agirait du sixième parrainage de l’association.

Explication

Thompson a expliqué le processus de sélection et ce que fait un parrainage. La façon dont une famille ou un individu est sélectionné est que les Nations Unies fournissent à IRCC une liste de personnes considérées comme vulnérables et nécessitant une attention particulière. « Tous les réfugiés sont vulnérables », a déclaré Thompson.

Les individus de la liste peuvent provenir du monde entier et l’ONU en recense huit à dix. L’OHRA doit ensuite prouver qu’elle est en mesure de prendre en charge la moitié du revenu des réfugiés sélectionnés pendant un an et que le gouvernement fédéral serait responsable de l’autre moitié.

« Le montant total est vraiment comme les taux d’aide sociale, donc ce n’est vraiment pas une chose facile à faire – d’autant plus qu’avec l’inflation, et le gouvernement n’a pas augmenté son niveau de financement », a déclaré Thompson.

L’OHRA a pu récolter suffisamment d’argent et a pu parrainer la famille. Mais il devra peut-être changer de parrainage avec quelqu’un d’autre si la situation ne change pas. Cela pourrait prendre un an ou deux pour que la famille parte.

« Ce sont des réfugiés pour une bonne raison. Ils sont dans des situations dangereuses et il est toujours difficile de savoir à quoi s’attendre », a-t-elle déclaré.

Même après avoir été jumelées à un réfugié, des organisations comme l’OHRA doivent être jumelées à un titulaire d’entente de parrainage. Dans ce cas, l’Église Unitaire Universaliste d’Halifax fait beaucoup de parrainages de réfugiés.

Parrainage de réfugiés

Marilyn Shinyei, la coordonnatrice du programme des réfugiés à l’église, est titulaire d’un accord de parrainage. Il y a environ 135 signataires d’entente de parrainage au Canada qui sont autorisés par l’IRCC.

IRCC alloue ensuite chaque année des places à offrir aux réfugiés qui peuvent être attribuées à des parrains locaux, qu’il s’agisse de groupes constituants ou de coparrains. Le titulaire de l’entente de parrainage soumettrait la demande après que le parrain se soit assuré qu’elle avait été correctement préparée et examinée.

«Lorsque le nouveau venu arrive, notre responsabilité est également de surveiller ses 12 premiers mois au Canada pour nous assurer que tout ce qui lui a été promis se réalise», a déclaré Shinyei.





Elle a dit que l’église demandait 125 places chaque année. En raison de la pandémie, nombre de ces réfugiés ne sont pas encore arrivés.

« Nous examinons donc actuellement un arriéré pour 2019, 2020, 2021 et 2022 de plus de 250 personnes qui ne sont pas ici, mais pour lesquelles nous avons postulé. »

Pour Shinyei et l’église, elle appelle cela « une crise de tous les jours ».

Shinyei est également membre de l’Association canadienne des titulaires d’ententes de parrainage de réfugiés et a fait pression sur l’IRCC pour ajouter le principe d’additionnalité. Elle a dit que cela signifierait que lorsqu’une crise se produirait, vous ne vous concentreriez pas uniquement sur les réfugiés qui sortent de ce pays et cesseriez d’aider d’autres réfugiés dans une autre crise.

« Il doit y avoir de l’équité dans le processus », a déclaré Shinyei.

IRCC a déclaré dans un courriel : « Sur la base des Plan des niveaux d’immigration 2023-2025, IRCC vise à accueillir plus de 144 000 réfugiés, dont plus de 83 500 réfugiés parrainés par le secteur privé, au cours des 3 prochaines années. ”

Malgré les défauts du système, Shinyei est heureux de pouvoir aider les réfugiés à s’installer dans leurs nouvelles maisons.

« Nous sentons avec beaucoup de nos nouveaux arrivants qu’ils deviennent une famille pour nous ou que nous devenons une famille pour eux. »