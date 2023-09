Une famille de recrues de la Garde nationale pose des questions sur l’entraînement lors d’une chaude journée qui a conduit au coma

Le beau-père d’une recrue en formation dans la Garde nationale du Mississippi se demande pourquoi le personnel militaire a forcé son beau-fils à faire de l’exercice sous des températures torrides le mois dernier, ce qui a conduit à un coup de chaleur et au coma.

Colby Maury-Rice, 18 ans, s’entraînait au Camp Shelby près de Hattiesburg, dans le Mississippi, le 12 août, pendant une vague de chaleur, lorsqu’il est tombé malade à cause d’un coup de chaleur et que son cœur s’est arrêté, a déclaré Eddie Dockery vendredi lors d’un entretien téléphonique.

Dockery, 70 ans, un vétéran de l’armée qui a servi au Vietnam, a déclaré que le personnel de la Garde nationale du Mississippi n’aurait jamais dû permettre aux recrues de faire de l’exercice par des températures caniculaires en août et aurait dû être préparé si les recrues tombaient malades.

Colby Maury-Rice. Avec l’aimable autorisation de la famille Maury-Rice

Après que Maury-Rice soit tombé malade, il n’y avait aucun professionnel médical d’urgence disponible ni aucune ambulance, a déclaré Dockery. Son beau-fils a été transporté d’urgence à l’hôpital dans une camionnette, a-t-il déclaré, après que son cœur s’est arrêté pendant plusieurs minutes.

« Colby était physiquement mort pendant au moins 7 minutes », a déclaré Dockery. « Ce qui m’a mis incroyablement en colère, c’est qu’ils n’avaient pas d’installations en cas de problème. Pas d’ambulance. Pas de défibrillateur. Ils n’avaient pas de professionnels de la santé sur place au cas où l’une des recrues tomberait malade. Et ils n’avaient aucun moyen de transport pour se rendre à l’hôpital.

Un porte-parole de la Garde nationale du Mississippi a refusé vendredi de répondre aux questions sur la question de savoir si les recrues auraient dû s’entraîner par une chaude journée d’août, ou sur les accusations de Dockery concernant le manque de professionnels de la santé et d’équipement disponible si les recrues tombaient malades à cause du temps.

« Tout d’abord, la Garde nationale du Mississippi exprime ses pensées et ses prières les plus sincères au soldat Colby Maury-Rice et à sa famille pour leur santé et leur guérison pendant cette période », a déclaré le porte-parole dans un communiqué. « Pour le moment, aucun autre commentaire ne peut être fait concernant cet incident en raison d’une enquête en cours. »

Le porte-parole a confirmé que la Garde nationale du Mississippi avait fourni une déclaration à l’affilié d’ABC. WDAM à Laurel, Mississippi.

Dans ce communiqué, la Garde nationale du Mississippi a déclaré qu’une recrue qui s’entraînait « avait présenté des symptômes de blessure due à la chaleur » et avait été aidée à se rendre dans une zone ombragée et « s’était assurée qu’il buvait suffisamment d’eau ».

Le communiqué poursuit : « Post Security a été immédiatement contacté pour demander une assistance ambulatoire. Après deux minutes d’attente dans l’ambulance, l’état du soldat semblait s’aggraver. Les cadres sur place du bataillon de recrutement et de rétention ont pris des mesures immédiates en chargeant le soldat dans une camionnette du gouvernement et l’ont escorté à l’hôpital général de Forrest pour une assistance médicale avancée. Le soldat reçoit actuellement des soins à l’hôpital général de Forrest.

Le porte-parole de la Garde nationale a déclaré à NBC News qu’à la suite de l’incident du 12 août, la Garde nationale du Mississippi a émis un ordre de suspension pour cesser tout entraînement physique individuel et organisationnel en plein air entre 7 heures du matin et 20 heures.

Dockery a déclaré qu’il pensait que les recrues couraient et portaient un poids supplémentaire de 40 livres vers 11 heures du matin le jour où son beau-fils est tombé malade.

Il faisait environ 84 degrés à ce moment-là à Hattiesburg, selon le National Weather Service. Ce jour-là marquait également le quatrième jour consécutif où la température maximale à Hattiesburg atteignait au moins 100, ont indiqué les services météorologiques.

Après son séjour au Camp Shelby, Maury-Rice prévoyait de suivre une formation de base plus tard dans le mois, puis de fréquenter l’école de médecine de combat à Fort Sam Houston, a déclaré Dockery.

« Je suis très fier de lui », a déclaré Dockery.

Selon GoFundMe de la famille, Maury-Rice a commencé à respirer par lui-même plus tôt cette semaine. Cependant, son cerveau a été endommagé et il aura une longue convalescence s’il se réveille du coma, a déclaré Dockery.

« Je ne crois pas que la Garde nationale ait eu l’intention de faire cela. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de malveillant. Je pense que c’était juste de la stupidité », a-t-il déclaré. « Ils auraient pu simplement dire : « Ne faisons pas ça. Il fait trop chaud.' »

Dockery a ajouté : « Mon fils se bat toujours pour sa vie. Il a juste commencé à respirer tout seul. … Il ne peut pas aller aux toilettes. Il ne peut pas manger. À cause d’une erreur stupide, mon fils est allongé sur le dos. Je ne veux pas qu’une famille vive ce que ma famille a vécu.