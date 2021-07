Une famille de quatre sans-abri emménage dans une caravane à l’extérieur des agents du conseil après avoir été expulsée de la maison

Une famille de quatre sans-abri a emménagé dans une caravane à l’extérieur des officiers du conseil après avoir été expulsée de leur maison.

Paul Lee, 41 ans, a acheté une caravane et l’a déplacé avec ses trois adolescents et son chihuahua dans le parking du conseil de district d’East Devon.

Paul et sa famille ont emménagé dans une caravane à l’extérieur des bureaux du conseil après avoir été expulsés

L’ouvrier de 41 ans a demandé à un ami de l’aider à remorquer la maison mobile jusqu’au parking de Blackdown House à Honiton dimanche et la famille a emménagé le lendemain.

Ses deux autres enfants vivent temporairement dans la maison de son père à Lyme Regis.

Paul a dit qu’il louait une maison à Musbury près d’Axminster, avant que le propriétaire ne veuille vendre la maison.

Le propriétaire a saisi le tribunal et a obtenu gain de cause, et la famille a reçu son premier avis d’expulsion l’année dernière.

Il a déclaré: « En raison de Covid-19, le gouvernement nous a empêchés d’être expulsés, mais ensuite, le lundi 19 juillet, nous avons finalement dû partir, et c’est à ce moment-là que nous avons déménagé vers le parking d’East Devon. »

Paul, qui s’occupe seul de ses cinq enfants après s’être séparé de son ex-femme, s’est tourné vers le conseil pour obtenir de l’aide lorsqu’il a su qu’il allait se retrouver sans abri.

Il a ajouté : « J’ai demandé de l’aide à l’East Devon Council, mais ils m’ont dit que j’étais intentionnellement devenu sans abri.

« Même si le propriétaire voulait que nous vendions sa ferme de sept chambres, East Devon dit que je devais un loyer, même si je payais en liquide chaque mois.

« Donc, le propriétaire a dit à East Devon que je ne payais pas mon loyer, par conséquent, ils ne m’aideront pas. »

MOUVEMENT SERRÉ

En raison de leur colère, Paul et ses enfants, Alfie, 16 ans, Archie, 15 ans, Thomas, 13 ans, Tilly, 12 ans, Oscar, 11 ans, ont proposé un plan pour montrer aux conseillers et au personnel à quel point ils étaient bouleversés par la situation.

Paul a déclaré : « Le dimanche avant notre expulsion, j’ai demandé à un ami de Taunton de remorquer la caravane jusqu’à Honiton.

« Les enfants ont assez enduré, alors nous sommes sortis de la maison avant que l’huissier puisse venir nous forcer à partir.

La nouvelle maison de Paul dans le parking se compose d’une toilette, d’une douche, d’un lavabo et d’un lit.

Il n’y a pas d’eau courante ni d’électricité et ils doivent utiliser des torches pour s’éclairer.

Parlant de sa nouvelle situation de vie, il a déclaré : « Depuis lundi, la vie est horrible.

« La chaleur a été amplifiée, c’est comme vivre dans une serre malgré toutes les fenêtres ouvertes. »

Tilly, une élève de l’école secondaire Woodroffe, qui a l’ambition d’être un jour enseignante, a ajouté : « Il fait très chaud, c’est dur de vivre ici avec mes frères.

« Il faut marcher pour trouver de l’eau et de l’électricité, et je dois utiliser notre voiture pour recharger mon téléphone.

“Mon directeur l’a découvert et a posé des questions sur les bons de nourriture et autres et s’inquiétait pour notre hébergement.”

Paul a ajouté: «Ce n’est pas juste pour mes enfants la façon dont le conseil de district d’East Devon nous traite.

« Depuis que nous vivons dans le parking, ils ne nous ont pas laissé utiliser leurs toilettes, électriques, et seuls deux membres du personnel sont venus nous voir.

« Ils n’étaient pas très gentils et ont dit que si je ne déplace pas cette caravane d’ici jeudi matin, ils nous retireront de force.

« Je veux juste une maison pour mes enfants, ce n’est pas sorcier, on nous a dit que des maisons étaient disponibles pour nous, nous voulons juste un toit au-dessus de notre tête. »

PROBLÈMES DE LOGEMENT

Paul a fait une pancarte sur le côté de sa caravane qui dit : « Le conseil de l’East Devon n’aidera pas à reloger un homme avec cinq enfants. Je m’appelle Paul John Lee (Baz). [His number] Donc, c’est ici que nous allons vivre.

Tout ce que Paul espère maintenant, c’est qu’on lui donne une maison.

Il a ajouté : « J’ai fait de mon mieux pour mes enfants, je travaille 16 heures par semaine, j’aimerais pouvoir travailler plus d’heures, mais c’est une période difficile pour tout le monde et les circonstances ne sont pas de notre côté. «

Alfie a ajouté : « Vous ne pouvez même pas aller aux toilettes ici, vous ne pouvez pas prendre de douche.

«Je vais travailler dans un garage et je lave des voitures en tant qu’activité secondaire. Quand je rentre du travail, je change un moteur, et je ne peux pas prendre de douche avant d’aller chez ma grand-mère à Lyme Regis.

« C’est une boule de devoir descendre chez ma grand-mère et compter sur mon père pour nous relever. Ce n’est pas génial d’avoir à faire le tour de la sienne tout le temps, mais c’est une très bonne cuisinière.

Paul a ajouté: «Je suis conscient que chaque conseil doit garder dix propriétés disponibles pour les situations d’urgence pour les personnes, et c’est certainement ce que je considérerais comme une urgence.

« J’ai l’intention de rester sur place, malgré les menaces d’East Devon de nous déplacer, jusqu’à ce que nous obtenions de l’aide. »

Réponse du conseil de district d’East Devon : « Le demandeur nous a dit qu’il deviendrait sans abri dans un proche avenir et a présenté une demande d’aide au conseil.

« Bien que nous ne puissions pas commenter le détail des cas individuels, je peux confirmer que le demandeur n’a actuellement pas droit à une assistance en vertu de la législation sur le sans-abrisme établie par le gouvernement britannique.

« Toutes les propriétés du conseil qui sont actuellement vides et/ou sur lesquelles des travaux sont effectués pendant le processus d’annulation qui se produit entre les locations, seront soit proposées aux candidats, soit annoncées via le site Web de Devon Home Choice. »

Paul a fait un signe sur le côté de sa caravane pour tenter d’obtenir le conseil de son côté