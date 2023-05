Une famille de quatre personnes tuée le dernier jour de vacances de rêve alors qu’un pilote débutant de 21 ans écrase un avion «surchargé» dans la rivière

UNE FAMILLE de quatre personnes a été horriblement tuée le dernier jour de leurs vacances de rêve après qu’un pilote débutant a écrasé un avion « surchargé » dans une rivière.

Thomas Rings, 59 ans, sa femme, le Dr Evelyn Rings, 57 ans, et leurs filles Alicia, 19 ans, et Paulina, 17 ans, sont décédés lorsque l’avion léger a plongé le nez le premier dans des eaux infestées de crocodiles.

Thomas Rings, sa femme Evelyn et leurs filles Alicia et Paulina sont décédés tragiquement le dernier jour de leurs vacances de rêve

La pilote nouvellement qualifiée Nicole Mienie, 21 ans, n’a pas reçu de briefing de piste approprié

Les enquêteurs disent que l’avion était massivement en surpoids avec les bagages des touristes

L’avion à voilure haute Cessna 210 a chuté dans le fleuve Zambèze en août 2022

La couvée quittait le magnifique lodge au bord de l’eau dans lequel ils avaient séjourné pendant trois jours, situé sur la rivière Chobe en Namibie.

Ils sont fatalement montés dans un avion à voilure haute Cessna 210 avec la pilote nouvellement qualifiée Nicole Mienie, 21 ans, pour un voyage de deux heures en août 2022.

Mais le voyage de retour vers la capitale Windhoek s’est terminé en tragédie car l’avion avait déjà dépassé sa limite de poids maximale.

Nicole avait d’abord «monté» son avion hors de la piste et remonté dans les airs tout en essayant d’atterrir pour récupérer les passagers qui attendaient.

Une enquête sur les accidents aériens a ensuite appris comment le Cessna C210 a rapidement rencontré des problèmes quelques instants après le décollage après avoir tourné trop tôt.

L’avion est sorti du ciel et s’est écrasé dans les arbres avant de plonger dans le fleuve Zambèze à proximité , les habitants décrivant avoir entendu un « fort coup ».

Les sauveteurs ont entendu des cris déchirants provenant de l’épave gorgée d’eau alors qu’ils se frayaient un chemin dans le cockpit avec des haches.

Mais au moment où ils ont pénétré dans l’avion gorgé d’eau, la famille allemande et le pilote sud-africain étaient morts.

Un rapport accablant sur l’accident de la République de Namibie a révélé que l’avion avait décollé dans une chaleur extrême d’une piste d’atterrissage à haute altitude malgré le dépassement de la limite de poids maximale à bord.

Un pilote professionnel a affirmé que les sacs du touriste étaient si lourds que la queue de l’avion touchait presque la piste d’atterrissage.

Les enquêteurs ont entendu la pilote Nicole, qui n’avait enregistré que 82 heures de vol d’avions légers, décoller alors que le Cessna pesait 75 livres au-dessus de la limite de 3800 livres.

L’opérateur de charter, Scenic Air, a dit à son pilote de décharger des bagages et de les donner au chauffeur qui a transporté la famille vers la piste d’atterrissage éloignée de la Marine, que les avions légers sont autorisés à utiliser pour amener de riches touristes dans les pavillons de safari locaux.

Plusieurs sacs ont été enlevés pour alléger la charge et ont été ramenés à la luxueuse villa fluviale des touristes pour y être entreposés.

Mais même après avoir retiré certaines des valises, le poids de la famille et de leurs sacs restants mettait toujours le Cessna au-dessus de la limite.

Les enquêteurs sur les accidents ont pesé les cinq corps après l’autopsie avant de peser les bagages qui se trouvaient à bord après leur séchage.

Le poids de l’avion à six places et le carburant à bord devaient également être pris en considération.

Le rapport a conclu que la cause probable de l’accident était le décrochage de l’avion après avoir effectué un virage à gauche trop tôt, alors qu’il se trouvait à un peu plus de 200 pieds du sol, et que l’avion dépassait la limite de poids.

La faible vitesse de l’avion lors de sa montée ainsi que la rentrée des volets d’aile tout en volant en dessous de la vitesse recommandée pour le faire ont également été répertoriées comme facteurs contributifs.

L’ACCIDENT ÉTAIT « INÉVITABLE »

Le rapport indiquait que le Cessna dévalait à 55 nœuds, entraînant l’arrachement du moteur et de l’hélice du fuselage.

L’officiel de 30 pages examen indique clairement que son but n’est pas de pointer le blâme ou la responsabilité légale, mais de promouvoir la sécurité aérienne et de réduire le risque d’accidents dans le avenir.

Mais un pilote très expérimenté de Cessna C210 qui avait piloté l’avion pendant plus d’une décennie en Namibie et Afrique du Sud a déclaré que l’accident avait été causé tragiquement en raison d’une erreur du pilote.

Il a été soutenu par d’autres pilotes de C210 qui ont lu le rapport qui vient d’être publié et sont arrivés à la même conclusion que l’accident était complètement évitable dans un avion non défectueux.

Le pilote principal a déclaré: « Il s’agissait d’un pilote de peu d’heures avec une licence commerciale détenue depuis moins d’un an, envoyé sur une piste d’atterrissage qu’elle ne connaissait pas et dont elle n’avait pas été pleinement informée.

« Monter l’avion devant ses clients à l’atterrissage l’aurait embarrassée et causé du stress et les passagers ayant alors trop de bagages n’auraient fait qu’ajouter à cela.

« Ce n’est pas bon pour les relations pilote/client et il devient difficile de dire aux clients payants de décharger certains de leurs sacs quand vous savez que c’est la dernière chose qu’ils veulent faire.

« Très malheureusement, l’avion a décollé surchargé et il volait trop lentement pour tourner si tôt et les volets ayant également été rentrés trop tôt, le Cessna est entré dans un décrochage serré.

« A cette hauteur, le décrochage était presque irrécupérable et tragiquement tous les cinq sont morts mais il ne fait aucun doute que c’était un accident qui aurait pu être évité et des erreurs ont été commises.

HORREUR DES VACANCES

« C’était une journée très chaude en effet sur une piste à 3000 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui dégrade davantage les performances de l’avion et le virage à gauche après le décollage a été engagé trop lentement et trop lourd.

« Lorsque le Cessna a été bloqué, l’accident qui a suivi était malheureusement inévitable », a-t-il déclaré.

Bien que Nicole ait 320 heures de vol sur sa licence, elle n’avait que 82 heures d’expérience sur un avion léger après avoir obtenu son diplôme de pilote professionnel en novembre 2021.

Le rapport a montré qu’elle n’avait pas reçu de briefing de piste approprié sur une piste d’atterrissage inconnue avant son vol.

Le rapport d’accident aérien signé par le ministre namibien des travaux publics et Transport M. John Mutorwa MP qui a accepté les conclusions et les recommandations pour éviter de futurs accidents.

Les autopsies ont enregistré que la force de l’avion percutant le fleuve Zambèze était « au-delà de la tolérance humaine » et même avec des harnais de sécurité, les cinq auraient été mortellement blessés.

Thomas, Evelyn et leurs filles avaient affrété l’avion léger pour les récupérer après trois nuits de vacances dans les luxueuses Chobe Water Villas à proximité, surplombant l’eau.

Ils avaient passé trois semaines de vacances de rêve en profitant de safaris à travers l’Afrique australe et étaient sur la dernière étape de leur voyage de retour à Windhoek pour rejoindre un vol de retour à Munich.

Mais leur avant-dernier vol a duré moins d’une minute, avec une grande partie dans la terreur, alors que le jeune pilote a calé l’avion et il est entré dans une plongée fatale dans la rivière trouble en contrebas.

La pilote Nicole a été rappelée lors d’un service commémoratif en Namibie quinze jours après l’incident, en présence de son père Nico, de sa mère Alicia et de sa sœur aînée Carmen qui se sont mariées un mois après l’accident d’avion.

La famille d’Oudtshoorn, Klein Karoo, Afrique du Sud a déclaré à l’époque : « Nicole est sortie de l’école à l’âge de 17 ans et après cela, elle a commencé son rêve de devenir pilote.

« Sa vie s’est envolée et pendant les quatre derniers mois, elle a eu le privilège de voler dans sa Namibie bien-aimée. Nicole nous manque tous les jours et nous pensons à elle tous les jours. »

La pilote Nicole n’avait que 82 heures d’expérience dans le pilotage de l’avion léger

La famille allemande avait passé les vacances de sa vie avant que la tragédie ne frappe

Le Cessna 210 a rencontré des problèmes après avoir tourné trop tôt et a calé peu de temps après le décollage