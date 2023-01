Une famille de promeneurs de chiens de 28 ans, mutilée à mort par huit chiens, partage son chagrin après une “perte soudaine”

LA famille d’un promeneur de chiens qui a été mutilé à mort a partagé son agonie face à la “perte soudaine”.

La jeune femme de 28 ans était sortie avec une meute de chiens dans le Surrey verdoyant lorsqu’elle a été mortellement mutilée le 12 janvier.

L’incident tragique a eu lieu sur le lieu de promenade populaire pour chiens de Gravelly Hill, Caterham dans le Surrey Crédit : Alamy

Les personnes en deuil laissent des hommages près de la scène de la tragédie Crédit : Gary Stone

Maintenant, la famille de la femme – qui n’a pas été nommée – a partagé comment elle avait du mal à faire face à sa “perte soudaine”.

Une déclaration de famille partagée par la police de Surrey a déclaré: “C’est une période extrêmement difficile pour nous et en plus de faire face à cette perte soudaine dans notre famille, le niveau important d’intérêt des médias et la nature graphique de certains des reportages, a été un source de détresse supplémentaire.

“Nous continuons à demander que notre vie privée soit respectée pendant notre période de deuil.”

Quelques jours avant sa mort, la femme aurait été aperçue “agitée” alors qu’elle s’occupait de huit animaux dans la région des North Downs.

Un couple, qui visite souvent Gravelly Hill à Caterham, a déclaré qu’il pensait avoir croisé la route de la femme lorsqu’elle avait perdu un chiot de huit semaines.

Elle leur aurait demandé s’ils avaient vu le chiot et ils l’ont décrite comme semblant “en détresse”.

Le couple, qui ne voulait pas être nommé, a déclaré au Telegraph que la promeneuse avait embarqué sept chiens dans sa voiture pendant qu’elle partait à la recherche du disparu.

Ils ont également affirmé avoir promené leurs propres chiens sur le même site environ une demi-heure avant que la femme ne soit tuée.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux à 14 h 45 le 12 janvier pour signaler une attaque de chien.

Les ambulanciers ont tenté de sauver la femme, de Londres, mais elle est malheureusement décédée.

Une autre femme a été transportée à l’hôpital avec des morsures ne mettant pas sa vie en danger. Elle a depuis été libérée.

La police de Surrey a détenu un total de huit chiens, qui ne seraient pas des races interdites, sur le site de beauté.

Un Leonberger nommé Shiva, six ans, n’a pas encore été rendu à son propriétaire.

Le chien d’origine allemande à 11 pierres est apparu dans une émission de la BBC en 2017 sur le mauvais comportement des chiots.

Deux teckels, un cockapoo et un colley font également partie des chiens saisis, croit-on.

Des témoins ont raconté les scènes horribles, l’un d’entre eux disant : « Cette vision me hantera longtemps.

Un autre a déclaré “qu’il n’y avait pas d’aboiements, juste des cris” alors que les chiens se retournaient contre la femme “comme une meute de petits loups”.

Et une troisième a affirmé avoir crié « revenez, revenez » aux passants.

L’inspecteur-détective Josephine Horner, enquêteur principal, a déclaré: “Il s’agit d’un incident tragique où une jeune femme a malheureusement perdu la vie.

“Nos pensées vont à sa famille et à ses amis et la famille a demandé que leur vie privée soit respectée en cette période difficile.

“Des équipes de spécialistes ont effectué des travaux médico-légaux sur les lieux, mais cela est maintenant terminé et la zone a rouvert au public.

“Je sais que cet incident a suscité de réelles inquiétudes au niveau local et des agents de l’équipe de quartier locale seront dans la région pour rassurer les résidents.

“L’enquête pour établir les circonstances de cet incident se poursuit et j’exhorte toute personne disposant d’informations qui n’a pas encore parlé à la police à nous contacter.”

Une autopsie sera effectuée dans le cadre d’une enquête sur le décès.

La police de Surrey a déclaré qu’aucune arrestation n’avait été effectuée.

Les flics étaient en patrouille après l’attaque Crédit : Gary Stone