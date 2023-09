Une famille de North Shuswap raconte l’histoire de la perte de sa maison suite à un incendie de forêt

La fatigue dans la voix d’Alycia Butler est évidente.

Et compréhensible.

L’agent immobilier de North Shuswap appelle du Lower Mainland depuis le quatrième endroit où elle séjourne avec son partenaire, Dave, et son fils Hemingway, huit ans, depuis la perte de leur maison familiale dans l’incendie de forêt de Bush Creek East le 18 août. les chiens ont été dans trois chenils.

« Tout ce que j’ai fait, c’est prendre des dispositions pour nous-mêmes, annuler des services comme Hydro, etc., et contacter tous mes clients immobiliers qui viennent d’acheter mon bien ou qui ont une transaction en cours », a déclaré Butler. « Cela a été une période épuisante et émouvante. J’ai l’impression d’avoir été en mode robot pour faire le plus de choses possible, tout en essayant de faire mon deuil entre les choses.

Tard dans la matinée du 18 août, un vendredi, Butler s’est rendu à Scotch Creek pour récupérer un inhalateur. Ce jour-là, dit-elle, le vent soufflait en rafales de 30 à 40 kilomètres/heure, peut-être plus. Elle a vu une colline entière déjà en feu. C’est alors qu’elle a appelé Dave et lui a dit de préparer leurs véhicules. Ils partaient indépendamment des ordres d’évacuation ou des alertes émises.

«Nous allions nous en débarrasser», a déclaré Butler.

La famille fuyait vers Salmon Arm. Butler a pris des photos sur son téléphone portable en cours de route. Une photo qu’elle a prise à 12 h 20 montrait les flammes sur le flanc de la colline se dirigeant vers la communauté, et c’est à ce moment-là qu’elle a su qu’il y aurait des problèmes.

« C’est à huit minutes de route de chez moi à partir d’ici et ce flanc de colline est un terrain très difficile à atteindre », a déclaré Butler. « Les bombardiers d’eau ont essayé de l’arrêter par voie aérienne, mais les vents – le vent était si fort à cette heure de la journée qu’il était impossible de l’arrêter.

« Le lac (Shuswap) avait une houle de deux à trois pieds pour vous donner une idée du vent. Les Whitecaps étaient partout. Le ciel a changé rapidement, même au cours de mes huit minutes de route pour rentrer chez moi. Cela avait l’air tellement apocalyptique. J’ai dû allumer mes lumières car il faisait si sombre, si rapidement à cause de toute la fumée. Je pouvais à peine respirer sans tousser en rentrant à la maison.

À 13 h 24, selon l’horodatage d’une photo, Butler se dirige vers le pont à voie unique de Scotch Creek avec l’incendie à proximité, menaçant le pont qui, selon Butler, a été fermé une heure après leur traversée. Les pompiers ont arrosé le pont pour permettre au plus grand nombre de fuir les lieux.

Butler a déclaré que de nombreuses personnes ne pouvaient pas sortir par cette voie et ont dû se diriger vers Seymour Arm car le pont était fermé et l’incendie se propageait rapidement.

A 13h29, un clip vidéo tourné de l’autre côté du pont montre la circulation arrêtée juste avant Holding Road où les équipements d’extinction d’incendie étaient relancés et déplacés. Butler et sa famille n’ont été arrêtés que pendant cinq minutes, a-t-elle déclaré, mais le train de véhicules derrière eux est resté coincé sur le pont.

« Cela a dû être terrifiant pour ceux qui étaient derrière nous », a déclaré Butler, qui réfléchissait au fait qu’elle et sa famille n’avaient jamais reçu d’alerte pour sa région.

Jamais.

« A 16h13, nous avons finalement reçu un ordre d’évacuation, trois heures après notre fuite », a déclaré Butler. « C’était ridicule. »

Juste après 17 heures, Butler a pris quelques photos du ciel de Salmon Arm, englouti par la fumée des incendies de forêt.

Elle a pu retourner quelques jours plus tard à l’endroit où se trouvait sa maison, sur Disdero Road. Sa maison – dans laquelle elle n’avait emménagé qu’en 2020 après avoir aidé les évacués de l’incendie de White Rock Lake – était flanquée de forêt au nord et à l’ouest de sa maison de Celista. La majeure partie de la forêt, a-t-elle dit, est constituée de cèdres, d’épinettes et de pins. Tout a été ravagé par l’incendie de Bush Creek East.

Deux de ses copines ont perdu leur maison sur Tallington Road.

« Nous sommes en sécurité avec notre fils et nos deux chiens, avec nos sacs à main comme seuls biens. Le chemin vers la reconstruction sera long et difficile, mais nous avons nos vies, ce qui compte le plus », a déclaré Butler, avant de retourner dans la région lors du long week-end de la fête du Travail.

« Cela va être émouvant de revenir et de revoir la destruction. C’est nul. Ce qui me manque le plus, c’est d’avoir un chez-soi. »

L’école primaire North Shuswap a survécu à l’incendie, ce qui permet à Hemingway et aux autres élèves de la maternelle à la 8e année de retrouver un certain sentiment de normalité. Butler et sa famille ont trouvé un logement. La rentrée scolaire sera cependant retardée d’environ une semaine.

Viendra ensuite le processus de reconstruction. Pas seulement leur maison, a déclaré Butler, mais la communauté. Mettant son chapeau d’agent immobilier, Butler a déclaré que des temps difficiles l’attendraient.

« Les ventes seront au point mort pour des raisons évidentes. Personne ne peut entrer car c’est trop dangereux de le faire. Avec les ordres d’évacuation toujours en vigueur, il n’y aura pas de visites ou d’inspections d’aucune sorte, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de nouvelles ventes à proprement parler », a-t-elle déclaré. « Pour les pauvres qui ont déjà acheté et qui sont sur le point d’atteindre leur date de clôture, ils se retrouveront sans abri car ils ne seront pas autorisés à entrer.

« En plus de cela, toutes les lignes électriques devront être reconstruites. Il n’y a pas d’eau courante. Là où j’habite à Celista, c’est sur une montagne. Il y aura de graves problèmes géotechniques car les arbres ont été entièrement brûlés. Leurs systèmes racinaires pourraient être compromis et des études géotechniques devront donc être réalisées, ce qui nous coûtera des milliers de dollars. La totalité du North Shuswap est dotée de systèmes septiques, des évaluations environnementales devront donc être réalisées. Tout cela avant même que nous puissions savoir si nous pouvons creuser le terrain.

Malgré l’incertitude, le deuil et les voyages, Butler et sa famille sont reconnaissants pour tout le soutien qu’eux et les North Shuswap ont reçu. Ses amis de l’Est l’ont appelé pour lui proposer de l’aide.

«Cela a été bouleversant, incroyablement humiliant», a-t-elle déclaré.

