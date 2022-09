Une famille de l’Alabama découvre un serpent ratier gris caché dans ses toilettes, les images deviennent virales

Une famille vivant à Eufaula, en Alabama, aux États-Unis, était terrifiée à l’idée de voir un visiteur indésirable se réfugier sournoisement dans ses toilettes. Le visiteur inconnu était une couleuvre obscure géante. Dès que la famille a eu connaissance de l’intrus, elle a appelé le service de police d’Eufaula Alabama pour obtenir de l’aide. Après que les flics soient arrivés au domicile du plaignant, ils ont réussi à se débarrasser du reptile. De plus, le service de police s’est également rendu sur Facebook pour partager le récit réel de la plainte inhabituelle.

Selon les autorités, ils reçoivent généralement de nombreuses plaintes tout au long de la journée, mais le repérage d’un serpent géant est quelque chose qu’ils s’attendaient le moins à se produire au cours de leur emploi du temps ordinaire. L’incident s’est produit dimanche. Le poste partagé par la gendarmerie consistait en deux photographies du reptile pliées dans le trou de la commode. Les flics ont déclaré qu’ils poursuivaient leur quart de travail habituel et que la nouvelle de la découverte d’un serpent dans les toilettes ne figurait pas sur leur liste d’attentes.

Les autorités ont affirmé que les travailleurs de l’équipe de jour du département avaient réussi à retirer le serpent du siège des toilettes. Ce faisant, ils ont assuré que le reptile était en sécurité et a été relâché dans un habitat plus approprié, ajoutant que le serpent était inoffensif. Le message disait: «Nous ne savons jamais d’un jour à l’autre quel type d’appel nous recevrons pendant notre quart de travail. Aujourd’hui n’a pas fait exception, cependant, un serpent dans les toilettes ne figurait pas sur notre liste de possibilités. Le quart de jour a retiré le visiteur indésirable et l’a relâché dans un habitat plus approprié. Le serpent était un serpent ratier gris inoffensif.

En concluant le message, le service de police a écrit de manière hilarante: “Pour la défense du serpent, il essayait juste de contacter le propriétaire au sujet de la garantie prolongée de sa voiture.”

Dès que l’histoire a fait surface en ligne, elle est devenue virale en un rien de temps, amassant plus d’un millier de likes et environ 60 000 partages sur la plateforme de médias sociaux. Les internautes ont répondu en grand nombre à l’histoire virale, tandis que l’un d’eux a remercié le service de police de ne pas avoir fait de mal à l’animal, “Merci d’avoir déplacé le serpent et de ne pas avoir tué un bienfaisant pour notre écosystème, c’est un excellent message.” Un autre a dit: “Ne jamais aller la nuit sans allumer la lumière.” Un utilisateur a exprimé sa paranoïa à l’idée d’aller aux toilettes après avoir lu l’histoire, un autre a plaisanté : “C’est pourquoi je garde toujours le couvercle fermé.”

