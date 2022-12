Une famille de la région de Montréal s’exprime après que son fils a été qualifié d’insulte raciste dans une patinoire de hockey, provoquant une bagarre

Une famille de L’Île-Perrot, au Québec, dénonce l’intolérance au hockey après que leur fils a été traité d’insulte raciste par un joueur de Valleyfield lors d’un match samedi dernier.

“De toute évidence, lorsque cela s’est produit pour la première fois, la première émotion est la rage pure parce que vous essayez d’empêcher vos enfants de vivre ce genre de choses”, a déclaré Dwight Chase, le père du garçon.

Aiden Chase, qui joue avec l’équipe Midget A U18 de L’Île-Perrot, était sur une bonne note lorsque son équipe a battu Valleyfield 3-1 — jusqu’à ce qu’un joueur l’appelle le mot N.

L’infraction a été enregistrée sur la carte de pointage du match. La sanction est généralement une suspension de cinq matchs.

« J’étais surtout choqué et bouleversé. C’est pourquoi ma première réaction a été de me retourner et d’affronter le jeune sur la glace », a déclaré le joueur de 16 ans.

“Cela m’a ouvert l’esprit sur la façon dont c’est et c’est quelque chose qui peut souvent arriver.”

Une bagarre s’est ensuivie sur la glace et l’entraîneur-adjoint de L’Île-Perrot, Jason McCaig, a été poussé alors qu’il tentait de briser la glace.

REGARDER | L’entraîneur adjoint de hockey de L’Île-Perrot tente de briser la bagarre :

Un entraîneur de hockey du Québec poussé sur la glace Un entraîneur d’une équipe midget A de L’Île-Perrot, au Québec, a été bousculé après être intervenu lorsqu’un joueur de l’équipe de Valleyfield a qualifié l’un de ses joueurs d’insulte raciale.

McCaig a déclaré que ce n’était pas la première fois qu’un joueur de Valleyfield prononçait une insulte raciste contre Aiden sur la glace.

“La première chose qui m’est venue à l’esprit quand j’ai entendu Aiden patiner vers le banc et dire que c’était” Oh mon Dieu, pas encore “”, a-t-il déclaré.

“Plus tôt dans la saison, lors du premier match contre Valleyfield, le même problème s’est produit et malheureusement, aucun arbitre n’avait entendu ces mots.”

L’entraîneur blessé dans une bagarre

Lorsque McCaig a vu le combat éclater, il a décidé de faire sortir ses joueurs de la glace tout de suite.

Alors qu’il commençait à retirer ses joueurs, McCaig a déclaré qu’il n’avait pas vu l’entraîneur de l’autre équipe venir vers lui – tout ce qu’il savait, c’est que quelques instants plus tard, il “volait sur la glace”. Il dit qu’il a été bousculé et que l’impact a laissé de profondes ecchymoses et une contusion à la hanche.

CBC a contacté le domicile de l’entraîneur de Valleyfield, mais sa femme a dit qu’ils ne voulaient pas commenter l’incident.

Sur le chemin du retour vers les vestiaires avec l’entraîneur-chef, McCaig dit que les parents des joueurs de Valleyfield ont jeté un couvercle de poubelle sur son collègue, lui cognant la tête.

D’autres parents se moquaient des joueurs de L’Île-Perrot et demandaient de les combattre, a déclaré McCaig.

Jason McCaig dit qu’il a essayé de faire sortir ses joueurs de la glace lorsqu’une bagarre a commencé, mais qu’il s’est plutôt retrouvé renversé. (John Ngala/CBC)

Il a appelé la police qui est arrivée peu après pour obtenir les dépositions des deux équipes.

McCaig a ensuite obtenu des images d’une caméra vidéo diffusant le jeu en ligne. Il l’a apporté au commissariat et a porté plainte contre l’entraîneur qui l’aurait poussé. La Sûreté du Québec (SQ) a ouvert un dossier pour enquêter sur l’incident.

La SQ a déclaré ne pas pouvoir commenter les enquêtes en cours.

“Honnêtement, je n’ai rien vu de tel au cours des 13 années où j’ai été entraîneur”, a déclaré McCaig.

“Ils continuent d’avancer”

Bien qu’ils aient été secoués par les événements de samedi, Aiden et sa famille sont prêts à continuer à travailler pour gagner les tournois à venir.

“Ça faisait mal au début, mais ensuite je m’en suis remis”, a déclaré Aiden. “Je veux juste avoir un moyen de m’exprimer, pour que ce genre de choses n’arrive pas à l’avenir, pour d’autres personnes qui essaient de profiter du sport qu’elles aiment.”

Sa mère, Laurie Philipps, a déclaré que le lendemain soir, L’Île-Perrot a rejoué et l’équipe a remporté une autre victoire.

“Je pense qu’Aiden a ressenti le soutien de tout le monde autour de lui. Ils continuent d’avancer”, a déclaré Philipps.

“Je suis reconnaissant qu’il soit entouré d’un père et d’une équipe qui peuvent l’aider à traverser cette épreuve.”

La famille d’Aiden Chase dénonce l’intolérance au hockey. Ils disent que le sport devrait être pour tout le monde. (John Ngala/CBC)

Chase est d’accord et dit que le plus important est de garder vivant l’amour de son fils pour le hockey.

“Nous avons décidé de ne pas laisser la peur nous gâcher quoi que ce soit. Nous avons décidé de ne pas avoir peur. Nous allons être là. Nous allons être tout aussi bruyants, tout aussi joyeux et tout aussi heureux”, a-t-il déclaré.

“Nous n’allons laisser personne, malgré ses paroles, venir ruiner et emporter l’amour et l’innocence du jeu.”

La Fédération Québécoise de Hockey sur Glace Région du Lac St Louis, l’association représentant les deux équipes, a précisé que « ce ne sont pas des gestes et des valeurs que nous souhaitons transmettre à nos jeunes ».

“Le hockey est un sport inclusif prônant, entre autres, les valeurs de camaraderie et de respect, où chacun peut s’épanouir et réussir de manière saine”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Il a refusé de commenter les mesures disciplinaires, affirmant qu’un comité rencontrerait les joueurs.

Mais McCaig est déterminé à continuer à pousser, à faire évoluer la culture du hockey vers une plus grande acceptation, et il souligne de multiples rapports de racisme et de discrimination dans le sport qui ont été publiés au cours des dernières années.

“Nous pouvons toujours faire plus et c’est ce que nous cherchons à en tirer, pour éduquer les gens. Si nous ouvrons les yeux d’une personne et changeons ses pensées à ce sujet, nous avons gagné”, a-t-il déclaré.

“Nous sommes en 2022, nous ne sommes pas de retour en 1940. Cela ne devrait pas avoir lieu.”

Pour plus d’histoires sur les expériences des Canadiens noirs – du racisme anti-noir aux histoires de réussite au sein de la communauté noire – consultez Être noir au Canada, un projet de la CBC dont les Canadiens noirs peuvent être fiers. Vous pouvez lire plus d’histoires ici.