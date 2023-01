Une famille de la Colombie-Britannique poursuit le zoo de Vancouver pour une attaque présumée d’ours

Trois ans après qu’un tout-petit aurait été attaqué par un groupe d’ours noirs au zoo du Grand Vancouver, le père de l’enfant a intenté une action en justice en son nom.

La petite fille a été mutilée après avoir placé son bras dans une “clôture à mailles losangées non gardée” dans l’enclos des ours noirs du zoo en août 2019, selon la plainte déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le mois dernier.

Richard Hanson, qui est nommé tuteur à l’instance de l’enfant, allègue que sa fille a subi une série de blessures lors de l’attaque, y compris la perte partielle d’un de ses doigts.

“L’attaque a causé et continue de causer au plaignant de graves blessures, pertes et dommages”, indique le procès.

Hanson a accusé le zoo de “ne pas avoir installé une barrière appropriée” entre les ours et les invités, et d’avoir “agi avec un mépris téméraire” pour la sécurité de sa fille.

Aucune des allégations n’a été testée devant les tribunaux et le zoo du Grand Vancouver n’a pas encore déposé de réponse à la poursuite.

Dans un communiqué, la directrice des soins aux animaux du zoo, Menita Prasad, a déclaré à CTV News que l’installation “respecte les normes de sécurité mises en place par les zoos et aquariums accrédités du Canada (AZAC) pour assurer la sécurité et le bien-être de tous les clients et de nos animaux”.

“De multiples barrières sont délibérément mises en place pour maintenir une distance de sécurité entre les clients et nos animaux”, a déclaré Prasad.

Le directeur a également déclaré que l’incident de 2019 s’était produit “dans une zone dont l’accès au public n’est pas autorisé”.