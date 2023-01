Une famille de la Colombie-Britannique partage une attente angoissante pour les soins alors que la vue de l’enfant augmente

Lorsque Noel Nikitiuk a eu quatre mois, sa mère a senti qu’il pourrait y avoir un problème avec sa vision. À cet âge, le nourrisson devrait être capable de commencer à suivre des objets et des visages.

Mais à la place, ses yeux tremblaient et visaient au-delà de la tête de ses parents et au-delà des jouets mobiles et des livres placés dans sa ligne de mire.

La mère de Noel, Denise Quesnel, l’a fait examiner par un médecin dès que cela a été possible. Après plusieurs références tardives à des spécialistes des maladies du cerveau et des yeux, une IRM a finalement exclu une tumeur au cerveau ou un cancer à l’été 2021, alors que Noel avait huit mois.

Mais le mystère reste loin d’être résolu. Les médecins de Noel au BC Children’s Hospital ne connaissent toujours pas la nature ou le traitement approprié de son état parce qu’il n’y a personne pour effectuer le test de diagnostic nécessaire.

“Nous attendons depuis 18 mois quelque chose qui devrait prendre des semaines”, a déclaré Quesnel de la maison familiale à Port Coquitlam.

Aucun groupe de patients en Colombie-Britannique n’a été épargné par les attentes croissantes pour les dépistages et les tests de diagnostic qui pourraient confirmer une maladie qui change la vie, car la pandémie et la saison sans précédent des maladies respiratoires exacerbent une pénurie chronique de personnel qui s’aggrave dans toute la province.

Certains patients en Colombie-Britannique sont décédés avant leurs premiers rendez-vous pour le traitement du cancer, a rapporté le Globe and Mail. La pénurie de personnel a également touché BC Children, avec certaines chirurgies cardiaques annulées ou reportées car il n’y a pas assez de personnel pour gérer leur rétablissement aux côtés des patients urgents, a rapporté The Tyee le mois dernier.

Mais les parents d’enfants atteints de conditions complexes comme celle de Noel disent que les besoins de leurs enfants ont été mis de côté bien avant la pandémie. Ils craignent une régression permanente de la qualité des soins de santé et de la vie à laquelle leurs enfants peuvent s’attendre.

Un diagnostic et un traitement précoces des problèmes cérébraux et oculaires sont essentiels, avant que le cerveau des enfants ne perde de son élasticité et ne devienne plus stable dans les adaptations aux déficiences. Les médecins de Noel disent que sa perte de vision pourrait être stoppée ou même inversée avec la bonne combinaison de chirurgie et de supports comme des cache-œil ou des lunettes.

De multiples demandes pour que le test soit effectué en Alberta, en Ontario ou dans l’État de Washington ont été refusées par les autorités sanitaires, car la fenêtre critique pour minimiser les dommages permanents à la vision de Noel se ferme.

“Il est déjà plus hésitant à se déplacer, et il y a un retard moteur dans son mouvement, mais nous ne savons pas ce qu’il voit et vit”, a déclaré Quesnel, notant qu’il est possible que son fils n’ait la vision que d’un œil.

« C’est difficile d’attendre. Jour après jour, j’observe plus de détérioration et chaque jour il y a plus de dégâts irréversibles.

Noel n’est qu’un des nombreux enfants atteints de problèmes de santé chroniques et complexes dont les soins sont retardés alors que le système de santé de la Colombie-Britannique tente de faire face à une crise de personnel au milieu d’une augmentation des cas de COVID-19, de grippe et de VRS.

“Cet échec a mis très longtemps à venir, d’autant plus que les ressources ont été réaffectées à la santé des adultes en raison de la pandémie”, a déclaré Quesnel, qui est une défenseure bénévole de la santé, ainsi que la mère de Noel et d’un autre fils avec des problèmes de santé complexes. .

Le neuro-ophtalmologiste de Noel a ordonné un test d’électrorétinogramme, ou ERG, en avril 2021 pour enquêter sur les liens neurologiques potentiels avec ses déficiences visuelles.

Le test mesure les réponses électriques des cellules sensibles à la lumière dans les rétines des yeux d’un patient en réponse à différents stimuli visuels et doit être effectué par un technologue en électrophysiologie formé pour travailler avec des enfants et utiliser des équipements adaptés à la pédiatrie.

Mais le seul technologue qualifié de BC Children’s est tombé malade pendant la pandémie en 2020 et n’est jamais retourné au travail, a-t-on dit à Quesnel. Elle dit avoir vu le poste affiché quatre fois sur le site Web de l’Autorité provinciale des services de santé depuis que son fils a été recommandé l’année dernière. Le test pour adultes, quant à lui, peut être effectué en une semaine, ont déclaré les médecins à Quesnel.

Deux ouvertures de technologue sont toujours répertoriées. On annonce le rôle comme permanent et occasionnel. L’autre annonce le rôle comme permanent et à temps plein.

La PHSA essaie de recruter quelqu’un pour le poste depuis sept mois, après sa transition d’une couverture de congé temporaire à un rôle permanent, a déclaré la directrice exécutive des opérations cliniques du BC Children’s Hospital, Trish Page, à The Tyee dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

« Le rôle d’ERG est très spécialisé et nous recrutons dans les collèges locaux et faisons de la publicité à l’échelle provinciale, nationale et internationale. Le bassin de candidats qualifiés est relativement petit dans le monde », a écrit Page. “Nous espérons un membre permanent à temps plein de l’équipe, mais nous souhaitons également offrir de la flexibilité aux employés potentiels, qui préféreraient prendre des heures occasionnelles à BC Children’s”, a-t-elle ajouté dans un communiqué de suivi.

Quesnel a souligné que de nombreuses personnes qualifiées pourraient ne pas souhaiter rester à Vancouver ou déménager en Colombie-Britannique pour un travail occasionnel lorsque le coût de la vie est si élevé, mais Page n’a pas expliqué pourquoi l’un des rôles était occasionnel lorsqu’on lui a demandé.

“Nous comprenons qu’attendre un test peut être stressant et nous nous excusons auprès de la famille et les remercions pour leur patience”, a écrit Page.

Lorsqu’on lui a demandé si l’hôpital surveillait la proportion de tests de diagnostic pour enfants effectués dans les fenêtres recommandées, comme il le fait pour les soins contre le cancer, Page n’a pas répondu.

Elle a déclaré qu’un ERG est utilisé pour obtenir de plus amples informations sur une maladie impliquant la rétine, mais qu’il n’y a pas de fenêtre universelle recommandée pour que cela se produise.

Quesnel a demandé à plusieurs reprises aux médecins de Noel de le référer pour un test en Alberta ou dans l’État de Washington, mais la demande a été rejetée par l’autorité sanitaire et la province parce que le service est techniquement offert en Colombie-Britannique. L’hôpital pour enfants malades de Toronto a déclaré à Quesnel dans un appel téléphonique, il pourrait effectuer des tests le lendemain, mais la province ne couvrira pas le voyage en Ontario ni le test lui-même, qui nécessite une référence.

La C.-B. ne finance que les déplacements pour les services médicaux requis mais non disponibles dans la province.

« L’envoi d’un patient au-delà des frontières provinciales ou nationales pour un ERG est généralement pris en charge s’il est prévu que cela modifie la gestion des soins du patient », a déclaré Page.

Quesnel, qui est étudiante au doctorat, ne peut pas payer de sa poche les frais de déplacement, de garde d’enfants et de travail manqué.

Elle dit que si le poste n’est pas doté, le voyage vers une autre juridiction devrait être payé. Elle a contacté à plusieurs reprises son député, le ministre de la Sécurité publique et solliciteur général Mike Farnworth, le ministre de la Santé Adrian Dix, le Bureau des soins de qualité des patients et l’hôpital pour demander que le test et le voyage soient financés.

“C’est juste impasse après impasse après impasse”, a déclaré Quesnel. “C’est comme si je suppliais simplement les gens d’accepter que la vie de mon enfant compte.”

L’un des médecins de Noel a déclaré que les symptômes que présente l’enfant sont quelque chose qu’elle n’a jamais vu dans sa carrière. Sans le test, les médecins de Noel ont dit à Quesnel que la seule autre option de diagnostic serait une chirurgie à cerveau ouvert pour enquêter sur son état. Mais cela comporte de sérieux risques d’accident vasculaire cérébral et de dommages, et les médecins ne le recommandent pas encore.

Quesnel dit qu’elle se sent impuissante à aider son fils et voit ses chances d’avoir une enfance normale et saine s’envoler.

“En tant que parents, il est enraciné en nous de tout faire pour nos enfants afin de les protéger du mal”, a-t-elle déclaré. “Devoir rester sans rien faire et regarder votre enfant ne pas recevoir les soins dont il a besoin, cela vous donne l’impression d’être un échec.”

Quesnel souhaite que le test de son fils soit couvert partout où il est disponible, et que le BCCH rende compte publiquement du temps qu’il faut aux enfants ayant besoin d’un test de diagnostic pour être vu et de son impact sur leur santé.

Le Globe and Mail a rapporté des données similaires sur les décès et la détérioration des résultats causés par les retards dans le diagnostic et les soins du cancer plus tôt cet automne.

« Noël n’est pas inhabituel. Cela arrive à tant d’enfants », a déclaré Quesnel. “Ces fenêtres sont soufflées juste après l’âge d’intervention conseillé, encore et encore et encore, et nous ne savons pas combien d’enfants tombent malades ou meurent.”

Elle se sent chanceuse que l’état de Noel ne soit pas fatal, mais dit que les parents ne devraient pas avoir à trier les besoins de leurs enfants lorsque les ressources insuffisantes sont un problème collectif.

“Il devrait y avoir suffisamment de ressources dans un système sain pour prendre soin de tout le monde”, a déclaré Quesnel. “Il ne devrait pas y avoir cette compétition pour les restes.”

