Une famille de la Colombie-Britannique partage l’histoire de la chute “terrifiante” d’un enfant de 2 ans par la fenêtre pour avertir les autres parents

Taryn Lim cherchait des moyens de se divertir en attendant que sa mère se prépare pour une date de jeu lundi. La fillette de deux ans a choisi quelque chose avec lequel jouer : les rideaux de la fenêtre du troisième étage de leur maison en rangée de Langley, en Colombie-Britannique.

Elle a attrapé le tissu, enjambé la plinthe chauffante, a perdu l’équilibre et est tombée par la fenêtre ouverte. Sa mère, qui se trouvait dans la même pièce, a rapidement remarqué que le bambin avait disparu et a regardé dehors pour la voir allongée au sol plus de six mètres plus bas.

Le père de Taryn a reçu l’appel alors qu’il était au travail.

“Je ne peux rien faire. Priez simplement pour qu’il y ait un miracle”, a rappelé Sean Lim vendredi.

Taryn a été transportée par avion au BC Children’s Hospital. Elle a perdu deux dents, s’est cassé la jambe et s’est fissuré la mâchoire, mais a échappé à toute blessure au cerveau ou à la colonne vertébrale. Son plâtre rose vif restera sur sa jambe pendant six semaines, mais le chirurgien pédiatrique de l’hôpital a déclaré qu’elle devrait autrement se rétablir.

Sean, qui a une autre fille de quatre ans, a partagé l’histoire de la famille vendredi dans le but d’avertir les autres parents du danger des fenêtres laissées ouvertes sans gardes de sécurité pour enfants en place.

Les gardes, qui peuvent être trouvés dans les quincailleries pour quelques dollars, sont conçus pour empêcher les fenêtres de s’ouvrir de plus de 10 centimètres afin que les enfants ne puissent pas passer à travers.

L’hôpital a traité près d’une douzaine d’enfants cette année

Alors qu’il parlait vendredi, Sean a bercé Taryn dans ses bras. Le bambin, les cheveux tirés en deux nattes, agrippait tranquillement un dalmatien en peluche avec un casque de pompier et ne s’agitait que lorsqu’une mouche s’approchait trop près.

Avant la chute, Sean a appris à ses deux filles à ne pas s’approcher des fenêtres ouvertes. Pour faire passer le message à la maison, il a laissé tomber un ours en peluche par la fenêtre pour que les filles puissent voir comment il tombait.

L’ancien condo de la famille avait des protections de fenêtre installées, mais ils ont récemment déménagé dans une maison en rangée et ne savaient pas que les fenêtres n’avaient pas déjà de serrures en place.

“J’avais l’habitude de critiquer les gens qui ne surveillaient pas leurs enfants, mais cela peut arriver à n’importe qui”, a déclaré Sean.

Vendredi, Taryn Lim est photographiée avec son père, Sean Lim, au BC Children’s Hospital de Vancouver. Taryn a perdu deux dents, s’est fissuré la mâchoire et s’est cassé la jambe après être tombée d’une fenêtre du troisième étage lundi, mais devrait se rétablir complètement. (Ben Nelms/CBC)

Le BC Children’s Hospital a traité 11 enfants cette année qui sont tombés de fenêtres ouvertes. Certains, comme Taryn, entrent et sortent rapidement de l’hôpital. D’autres auront besoin de soins à vie.

“Ce sont souvent des blessures dévastatrices qui changent la vie, tant pour les enfants que pour leurs familles”, a déclaré le Dr Robert Baird, chirurgien pédiatrique et directeur des traumatismes chirurgicaux à l’hôpital.

Baird a déclaré que les protections de fenêtre sont faciles à trouver et conçues pour tous les types de fenêtres. Il a averti que les écrans ne suffisaient pas à protéger un enfant, en particulier les tout-petits “très lourds” qui explorent leur environnement.

“Les écrans sont excellents pour empêcher les insectes d’entrer. Ils ne sont pas excellents pour garder les enfants à l’intérieur”, a-t-il déclaré.

“Il est très facile pour un enfant de faire éclater l’écran ou d’éclater à travers l’écran et de tomber.”

Le Dr Robert Baird, chirurgien pédiatrique et directeur des traumatismes chirurgicaux au BC Children’s Hospital, est photographié avec un verrou de fenêtre à Vancouver vendredi. Il a dit que les gardes coûtent quelques dollars et peuvent sauver un enfant de blessures qui changent sa vie. (Ben Nelms/CBC)

Même si un enfant tombe d’une hauteur qui ne semble pas dangereusement élevée, Baird a déclaré que les parents devraient appeler le 911 en cas de perte de conscience ou de symptômes ressemblant à des crises. Baird a déclaré que tout ce qui dépasse un mètre et demi est “considéré comme une chute inquiétante”.

Taryn est sortie de l’hôpital plus tôt cette semaine. Elle commencera la maternelle le mois prochain.

Après que sa famille l’ait ramenée à la maison, ils ont acheté des gardes pour les fenêtres.

“C’est un incident terrifiant, et vous ne voulez pas vivre la même chose”, a déclaré Sean. “Nous sommes extrêmement chanceux.”