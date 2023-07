Une famille de la Colombie-Britannique cherche un donneur de cellules souches pour sauver un enfant atteint d’une maladie neurologique rare

Une famille d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, court contre la montre pour trouver un donneur de moelle osseuse pour leur fils de sept ans, Bowin Funk, qui souffre d’une maladie neurologique rare.

Le garçon a été diagnostiqué avec adrénoleucodrystrophie (ALD) en décembre 2019, avec ses parents Chantel et Jason Funk disant que la dernière IRM de leur garçon montre des signes de lésions cérébrales mineures.

L’ALD peut entraîner de graves complications à mesure que la maladie progresse, notamment une invalidité à vie et la mort. Elle affecte la myéline, qui agit comme une sorte « d’isolant » autour des fibres nerveuses dans le cerveau, ainsi que la moelle épinière.

Actuellement, le seul traitement accepté pour la maladie est une greffe de moelle osseuse (cellules souches) – qui s’accompagne d’un traitement agressif dans une fenêtre spécifique.

Actuellement, Bowin est soigné par des médecins du BC Children’s Hospital. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Alors que Bowin est pris en charge par des médecins du BC Children’s Hospital, un expert de l’Université de Calgary affirme que les médecins les plus expérimentés dans le traitement de l’ALD sont basés aux États-Unis, dans le Minnesota.

« Nous n’aimons pas l’idée de devoir quitter toute notre vie pour aller quelque part à l’étranger pendant six mois », a déclaré Chantel à CBC News. « Bien que, vous savez, cela pourrait être une grande opportunité. »

Mais la famille n’a pas été informée si la province financerait leur traitement hors de l’État au Minnesota. Et sans assurance, les coûts initiaux auxquels ils sont confrontés totaliseraient plus de 1,25 million de dollars.

Alors que la famille Funk réfléchit aux prochaines étapes pour sauver son enfant, ceux qui ont vu la maladie de première main disent que le Canada devrait envisager le dépistage de la maladie à la naissance et améliorer les options de couverture hors province.

« Mon espoir n’est pas seulement pour les enfants de la Colombie-Britannique, mon espoir est pour tout le Canada… que nous ayons un bon traitement efficace et que nous puissions plaider pour un changement ici au Canada », a déclaré Chantel.

« Cela donne un peu de sens à ce que nous traversons. Et comme [someone] qui a traversé quelque chose de difficile, trouver le but en elle vous aide en quelque sorte à vous en sortir. »

Les examens d’imagerie par résonance magnétique (IRM) montrent des lésions cérébrales mineures pour Bowin, selon ses parents. (Justine Boulin/Radio-Canada)

Maladie plus souvent observée chez les jeunes garçons

Le Dr Kim McBride, chef du département de génétique médicale à l’Université de Calgary, a déclaré que la maladie est extrêmement rare. Il l’estime à environ un individu sur 15 000.

« [It’s] une maladie intéressante », a-t-il dit. « Même si vous pouvez avoir un changement génétique qui indique que vous pouvez développer cette maladie, vous ne pouvez pas toujours l’attraper.

McBride dit que la seule autre option pour le traitement de l’ALD est la thérapie génique – qui a été approuvée aux États-Unis et en Europe, mais pas au Canada.

Le médecin a également déclaré que la maladie, bien que rare, est plus souvent observée chez les jeunes garçons que chez les filles.

L’un de ces garçons est Conner Finn, enfant de Saskatoon qui a reçu un diagnostic d’ALD peu de temps après la mise en place des restrictions liées au COVID-19 en juin 2020.

La famille de Finn a dû liquider leurs économies déménager dans le Minnesota et y faire soigner Conner – quelque chose qui a fini par le sauver.

Bien que la province de la Saskatchewan ait initialement refusé de couvrir le traitement de l’enfant, elle a fini par fourni plus de 800 000 $ après le plaidoyer de la mère de Conner, Kirsten.

Kirsten Finn a déclaré que sa famille avait dû faire de nombreux sacrifices, comme déménager de Saskatoon aux États-Unis, pour rester à flot et offrir à leur fils Conner le traitement dont il avait besoin en 2020. (Bryan Eneas/CBC)

Dans une entrevue avec CBC News, Kirsten a déclaré que toutes les provinces du Canada devraient envisager le dépistage de la maladie à la naissance – ce qui, selon elle, se produit déjà dans 37 États américains.

« Quand vous regardez cela comme le coût du dépistage par rapport au coût des soins médicaux qui pourraient survenir plus tard et en raison de l’absence de dépistage, c’est vraiment une évidence », a-t-elle déclaré.

McBride a déclaré que le coût d’un test ALD pour un nouveau-né ne serait pas plus cher que les tests obligatoires réguliers.

Finn dit qu’elle fait pression pour que plus de gens s’ajoutent à le registre des donneurs de cellules souches .

Elle dit également que les provinces devraient être plus ouvertes à la couverture des frais médicaux hors province pour l’ALD, éventuellement en s’associant à des laboratoires américains spécialisés dans les maladies plus rares.

Un porte-parole du ministère de la Santé de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter le cas individuel de Funk, mais qu’en général, un médecin spécialiste devrait fournir une référence afin que l’assureur médical provincial puisse couvrir les frais hors province.

« Le spécialiste doit fournir des informations sur les autres options de traitement qui ont été explorées ailleurs en Colombie-Britannique et / ou au Canada », ont-ils déclaré.

« Un traitement considéré comme expérimental ou encore au stade de développement (recherche) n’est pas éligible à la couverture. »