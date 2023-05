Une famille de Gaza fuit alors que sa maison est détruite une deuxième fois

La famille de Fatima Bashir a eu quelques minutes d’avertissement avant qu’une frappe aérienne israélienne ne détruise sa maison dans la région de Deir Al-Balah à Gaza pour la deuxième fois en une décennie, ne laissant qu’une masse de décombres, de meubles cassés et d’articles ménagers éparpillés.

Peu de temps avant la frappe, des projectiles plus petits ont frappé la maison, une tactique utilisée par l’armée israélienne pour alerter les civils d’une attaque imminente, ce qui leur laisse juste assez de temps pour courir dehors.

« Nous avons entendu un bruit. Nos voisins criaient : « Sortez de la maison ! Evacuez la maison ! », alors nous nous sommes enfuis dans la rue », a-t-elle raconté. « Nous n’avons rien sorti. »

Il y a neuf ans, en 2014, lors de l’une des précédentes séries de combats entre des militants israéliens et palestiniens à Gaza, la maison de Bashir a également été touchée.

« Ils ont détruit nos maisons avant et nous les avons reconstruites, et cette fois nous les reconstruirons aussi », a-t-elle ajouté.

Selon des responsables du Hamas, le groupe islamiste qui contrôle la bande de Gaza, la dernière série de frappes aériennes israéliennes, qui a débuté mardi, a détruit 15 blocs résidentiels, contenant plus de 50 appartements. De plus, 940 bâtiments ont été endommagés, dont 49 irréparables.

En réponse, les militants palestiniens ont tiré des centaines de roquettes à travers la frontière, envoyant un million et demi d’Israéliens dans des abris anti-aériens.

Israël, qui a déclaré qu’il visait les centres de commandement du Jihad islamique soutenu par l’Iran, a exclu une trêve immédiate samedi, affirmant qu’il incombait aux militants palestiniens d’arrêter de lancer des roquettes. Le Jihad islamique a déclaré qu’il voulait qu’Israël s’engage à cesser de cibler les dirigeants militants.

Il dit qu’il faut tout mettre en œuvre pour limiter les pertes civiles et les dégâts, et accuse le groupe militant de dissimuler des centres de commandement et d’autres sites militaires dans des zones résidentielles.

« Avant ces frappes, les Forces de défense israéliennes ont pris toutes les mesures possibles pour atténuer autant que possible les dommages causés aux civils », a-t-il déclaré.

Les responsables de la sécurité israélienne appellent parfois les familles peu de temps avant que leurs maisons ne soient touchées pour leur dire de sortir.

Dans la ville de Gaza, Hazem Muhana, 62 ans, a déclaré que sa famille élargie de 55 personnes n’avait eu que quelques minutes pour quitter leur immeuble résidentiel de cinq étages avant qu’il ne soit détruit par un bombardement.

La famille est maintenant divisée et est hébergée par des voisins. « Il m’a dit que vous aviez cinq minutes pour partir », a déclaré Muhana.

« Nous avons tous été jetés à la rue. Maintenant… nous n’avons même plus de vêtements à nous mettre. »