La famille de deux frères disparus a déclaré avoir reçu des menaces de mort après la disparition des garçons il y a deux mois alors qu’ils jouaient devant leur domicile californien.

Orson West, trois ans, et son frère Orrin, âgé de quatre ans, ont été portés disparus à California City quelques jours avant Noël.

Les parents de six enfants, Trezol et Jaqueline West, qui ont accueilli les garçons en 2018 et les ont adoptés l’année suivante, ont déclaré que la porte arrière avait été laissée ouverte lorsqu’ils avaient disparu.

Maintenant, l’oncle adoptif des tout-petits, Jamal Watkins, a déclaré à ABC: « Nous avons offert une récompense de nos propres poches.

«Il est erroné de blâmer les oncles, les tantes et les grands-parents pour les enfants qui manquent et que nous aimons et aimons et que nous essayons de retrouver.

Il a déclaré dans un communiqué: « Ce qui a continué, c’est le nombre alarmant de menaces de violence physique (y compris des menaces de mort), de harcèlement intentionnel et de désinformation perpétrés par des groupes … et d’autres individus.

« En tant que famille, nous avons dû être encore plus prudents pour ne pas nous engager directement avec des personnes qui ont pénétré les propriétés de divers membres de la famille, lancé des insultes, signalé délibérément de fausses informations, endommagé des biens et créé un environnement hostile rempli de haine.

Leur grand-mère adoptive, Wanda West, a ajouté: « Je sais juste qu’ils étaient de très bons parents en ce qui me concerne.

«En ce moment, il y a des gens à l’extérieur de la maison qui parlent de l’endroit où sont les garçons.

«C’est comme si les gens ne réalisent pas que nous sommes en deuil, nous souffrons comme ils le sont.

La police a déclaré qu’elle soupçonnait un acte criminel dans la disparition des garçons. Le chef de la police de la ville de Californie, Jon Walker, a déclaré: « Nous n’avons exclu personne. »

Orson (à droite) et Orrin (à gauche) West, trois ans, ont été portés disparus après avoir joué à l’extérieur de leur domicile dans le pâté de maisons 10700 d’Aspen Avenue, California City en décembre.

Il a déclaré la semaine dernière: « Nous avons recherché plusieurs lieux différents de tombes possibles.

« Nous avons effectué une recherche approfondie des zones environnantes et [the toddlers were] pas là, donc ça me dit qu’ils n’ont pas continué à marcher. Quelqu’un les a ramassés.

Les images de sécurité du voisin du 19 décembre montrent un couple, supposé être Trezol et Jaqueline, emmenant quatre enfants de la maison. Quand ils reviennent, ils sont seuls.

La police a déclaré que le couple affirmait avoir laissé ses quatre autres enfants au domicile d’un parent. Le chef Walker affirme que le 19 décembre est le dernier jour où Orrin et Orson ont été vus par leurs frères et sœurs, rapporte Bakersfield Now.

Jaqueline West aurait dit aux garçons d’aller jouer dehors avec leur père après qu’elle était occupée à emballer des cadeaux.

Les garçons ont été portés disparus vers 20 heures le 21 décembre.

Leur père a révélé comment il ramassait du bois pour allumer un feu à cause du froid.

«J’ouvre la porte arrière, je jette du bois, je l’amène à l’intérieur de la maison. Ma femme est à l’intérieur, elle emballait des cadeaux, nous avons donc pensé que c’était une bonne idée que nos deux plus jeunes sortent et jouent avec de la craie sur la terrasse arrière », a-t-il déclaré à 23ABC News.

Trezol et Jaqueline West parlent à la presse à la suite de la disparition de leurs fils

Il a ajouté: « Je les ai vus là-bas, [I] est entré dans la maison, je suis revenu, je ne les ai pas semblés. J’ai réalisé que j’avais laissé la porte arrière ouverte et j’ai paniqué et suis entré dans la maison. [We] J’ai fouillé la maison, ma femme et moi.

Une fois que cela n’a pas fonctionné, je suis monté dans la camionnette. J’ai regardé en bas de la rue dans les deux sens; il faisait noir, il faisait froid.

Il a expliqué qu’il avait vu qu’ils n’étaient pas sur le patio et qu’il avait laissé la porte arrière ouverte.

Le père a déclaré qu’il avait « paniqué et est entré dans la maison » avant d’appeler la police.

La police de la ville de Californie, le FBI et le bureau du shérif du comté de Kern enquêtent sur leur disparition.

La mère biologique des enfants, Ryan Dean, sur la photo, a déclaré: « Je n’ai pas un seul os mauvais dans mon corps, et pour que cela m’arrive, c’est beaucoup pour moi. » Elle avait dit à propos des parents adoptifs des garçons: «Ils ont fait quelque chose. J’ai l’impression qu’ils ont fait quelque chose et qu’ils savent quelque chose ‘

La mère biologique des enfants, Ryan Dean, a déclaré: « Je n’ai pas un seul os mauvais dans mon corps, et pour que cela m’arrive, c’est beaucoup pour moi. »

Elle avait dit à propos des parents adoptifs des garçons: «Ils ont fait quelque chose. J’ai l’impression qu’ils ont fait quelque chose et qu’ils savent quelque chose.

Mais Trezell West a déclaré: « Je penserais la même chose … tout ce que je veux, c’est trouver nos bébés. »