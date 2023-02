Une famille de 5 personnes a passé plus de 100 heures dans les décombres du tremblement de terre en Turquie. Ils sont sortis vivants

Des équipes de secours en Turquie ont mis en sécurité samedi une famille de cinq personnes qui a survécu à l’intérieur de leur maison effondrée pendant cinq jours à la suite d’un tremblement de terre majeur dans une région frontalière tentaculaire entre la Turquie et la Syrie. Le nombre de morts, cependant, approchait les 25 000.

Ils ont d’abord extrait la mère et la fille Havva et Fatmagul Aslan d’un monticule de débris dans la ville durement touchée de Nurdagi, dans la province de Gaziantep, a rapporté HaberTurk. Les équipes ont ensuite atteint le père, Hasan Aslan, mais il a insisté pour que son autre fille, Zeynep, et son fils Saltik Bugra soient sauvés en premier.

Puis, lorsque le père a été sorti, les sauveteurs ont applaudi et scandé “Dieu est grand!”

Deux heures plus tard, une fillette de trois ans et son père ont été extraits des décombres de la ville d’Islahiye, également dans la province de Gaziantep, et une heure après, une fillette de sept ans a été secourue dans la province de Hatay, près de 132 heures après le séisme. Les sauvetages portent à 12 le nombre de personnes secourues samedi, malgré la diminution des espoirs au milieu des températures glaciales.

“Quel jour est-il?” Kamil Can Agas, 16 ans, a demandé à ses sauveteurs après avoir été sorti des décombres à Kahramanmaras, selon la télévision NTV.

Lueurs d’espoir

Les membres des équipes de recherche mixtes turques et kirghizes se sont embrassés, tout comme les cousins ​​de l’adolescent, l’un d’eux criant : « Il est sorti, mon frère. Il est sorti. Il est là.”

Les sauvetages ont apporté des lueurs de joie au milieu de jours de dévastation écrasante après que le séisme de magnitude 7,8 de lundi a effondré des milliers de bâtiments, tuant plus de 24 500 personnes, en blessant 80 000 autres et laissant des millions de sans-abri. Un autre tremblement de terre presque égal en puissance et probablement déclenché par le premier a causé plus de destruction quelques heures plus tard.

Cependant, tout ne s’est pas si bien terminé. Les sauveteurs ont atteint une fille de 13 ans à l’intérieur des décombres d’un bâtiment effondré dans la province de Hatay tôt samedi et l’ont intubée. Mais elle est décédée avant que les équipes médicales ne puissent l’amputer d’un membre et la libérer des décombres, a rapporté le journal Hurriyet.

Même si les experts disent que les personnes piégées peuvent vivre une semaine ou plus, les chances de trouver plus de survivants diminuaient rapidement. Les sauveteurs passaient aux caméras thermiques pour aider à identifier la vie au milieu des décombres, signe de la faiblesse des survivants restants.

REGARDER | L’équipe de CBC News filme un sauvetage spectaculaire en direct : En première ligne d’un tremblement de terre meurtrier | La panne Briar Stewart et Chris Brown, de la CBC, nous emmènent aux premières lignes des efforts de sauvetage en Turquie pour parler des prochaines étapes de la mission et du soutien qui pourrait venir du Canada.

Alors que l’aide continuait d’arriver, un groupe de 99 membres de l’équipe d’assistance médicale de l’armée indienne a commencé à soigner les blessés dans un hôpital de campagne temporaire dans la ville méridionale d’Iskenderun, où un hôpital principal a été démoli.

Un homme, Sukru Canbulat, a été amené à l’hôpital dans un fauteuil roulant, sa jambe gauche grièvement blessée avec de profondes ecchymoses, des contusions et des lacérations.

Grimaçant de douleur, il a déclaré avoir été secouru de son immeuble effondré dans la ville voisine d’Antakya quelques heures après le séisme de lundi. Mais après avoir reçu les premiers soins de base, il a été libéré sans avoir reçu de soins appropriés pour ses blessures.

« J’ai enterré [everyone that I lost]puis je suis venu ici », a déclaré Canbulat, en comptant ses proches décédés : « Ma fille est morte, mon frère est mort, ma tante et sa fille sont mortes, et la femme de son fils » qui était enceinte de 8 mois et demi.

Un grand cimetière de fortune était en construction samedi à la périphérie d’Antakya. Des rétrocaveuses et des bulldozers ont creusé des fosses dans le champ à la périphérie nord-est de la ville alors que des camions et des ambulances chargés de sacs mortuaires noirs arrivaient continuellement. Les soldats qui dirigeaient la circulation sur la route adjacente très fréquentée ont averti les automobilistes de ne pas prendre de photos.

Les centaines de tombes, espacées d’au plus un mètre, étaient marquées par de simples planches de bois plantées verticalement dans le sol.

Cimetière de fortune

Un employé du ministère turc des Affaires religieuses, qui n’a pas souhaité être identifié en raison des ordres de ne pas partager d’informations avec les médias, a déclaré qu’environ 800 corps avaient été amenés au cimetière vendredi, son premier jour d’ouverture. À midi samedi, a-t-il dit, pas moins de 2 000 personnes avaient été enterrées.

« Les gens qui sortent des décombres maintenant, c’est un miracle s’ils survivent. La plupart des gens qui sortent maintenant sont morts et ils viennent ici », a-t-il déclaré.

Les températures sont restées en dessous de zéro dans toute la grande région et de nombreuses personnes n’ont pas d’abri. Le gouvernement turc a distribué des millions de repas chauds, ainsi que des tentes et des couvertures, mais peine toujours à atteindre de nombreuses personnes dans le besoin.

Un homme est assis près d’un sac mortuaire à la morgue d’un cimetière à Hatay, en Turquie, vendredi. (Yasin Akgul/AFP/Getty Images)

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite à Diyarbakir frappée par le séisme, a déclaré que les universités passeraient à l’enseignement à distance jusqu’à l’été, afin de libérer des dortoirs gérés par l’État pour les survivants sans abri.

Dans la ville de Kahramanmaras, où un stade a été transformé en camp de fortune, les survivants ont marché parmi des centaines de tentes, ont fait la queue pour des repas chauds et se sont blottis autour de feux de camp.

À Antakya, une organisation caritative internationale venant en aide aux réfugiés syriens en Turquie a hébergé des dizaines de personnes sur le terrain d’un bâtiment intact à la périphérie de la ville.

“Le problème est qu’il n’y a pas une seule maison habitable à Antakya, donc le seul abri est la rue”, a déclaré Ahmed Abou el-Shaar, fondateur de l’association Molham.

La catastrophe a aggravé les souffrances dans une région en proie à la guerre civile syrienne de 12 ans, qui a déplacé des millions de personnes à l’intérieur du pays et les a rendues dépendantes de l’aide. Les combats ont envoyé des millions d’autres chercher refuge en Turquie.

Plus de 5 millions de sans-abri

Le conflit a isolé de nombreuses régions de la Syrie et a compliqué les efforts pour acheminer l’aide.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a estimé que pas moins de 5,3 millions de personnes se sont retrouvées sans abri en Syrie.

Le président Bachar al-Assad et son épouse ont rendu visite à des blessés du séisme dans un hôpital de la ville côtière de Lattaquié, base de soutien du dirigeant syrien.

La télévision d’État syrienne a déclaré qu’Assad et sa femme, Asma, avaient rendu visite samedi matin à Duha Nurallah, 60 ans, et à son fils, Ibrahim Zakariya, 22 ans, qui avaient été extraits des décombres la nuit précédente dans la ville côtière voisine de Jableh.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est arrivé samedi à Alep, dans le nord de la Syrie, apportant avec lui 35 tonnes de matériel médical, a rapporté l’agence de presse officielle SANA. Il a déclaré qu’un autre avion transportant 30 tonnes supplémentaires de matériel médical arrivera dans les prochains jours.

L’opposition de la Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs, a déclaré samedi qu’il “est presque impossible de retrouver des personnes vivantes”.

Le nombre total de morts dans la région du nord-ouest de la Syrie tenue par les rebelles a atteint 2 166, dont beaucoup de femmes et d’enfants. Le nombre total de morts en Syrie était de 3 533, tandis qu’en Turquie, les autorités ont dénombré 21 043 morts jusqu’à samedi.