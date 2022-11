Une famille de 4 personnes doit payer plus de 1 000 $ par mois pour une alimentation saine, selon une étude

Le coût de l’alimentation d’une famille dans la capitale a augmenté de plus de 20 % pendant la pandémie, selon une nouvelle étude de Santé publique Ottawa.

Il en coûte au moins 1 088 $ par mois pour donner des repas sains à une famille de quatre personnes dans la ville, contre 901 $ en 2019, selon le sondage sur le panier à provisions nutritif 2022 de Santé publique Ottawa.

Pour ceux qui vivent de l’aide financière d’Ontario au travail ou pour les célibataires qui vivent du revenu du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, payer des articles comme des fruits et des légumes signifie s’endetter, selon le rapport.

Les chercheurs ont examiné 61 aliments nutritifs de diverses catégories et ont suivi leurs prix dans 14 magasins à Ottawa – 12 dans les zones urbaines et deux dans les zones rurales de la ville – entre le 17 mai et le 6 juin 2022.

Les aliments ont été sélectionnés à l’aide du Guide alimentaire canadien mis à jour et couvraient quatre catégories : légumes et fruits, aliments protéinés, grains entiers et graisses et huiles. L’étude n’incluait pas les aliments pour bébés, les aliments transformés ou les aliments sans allergènes.

L’étude de cette année est la première depuis 2019. Santé publique Ottawa a suspendu l’enquête en 2020 et 2021 en raison de la pandémie.

“Les résultats de l’enquête montrent systématiquement que les individus et les familles vivant avec des revenus fixes ou faibles n’ont pas assez de fonds restants à la fin du mois pour payer leurs factures tout en mettant des aliments sains sur la table”, a révélé l’étude de 2022.

“Les familles choisissent souvent entre le paiement de dépenses fixes (comme le loyer et les services publics), d’autres nécessités (comme les vêtements, la garde d’enfants, les médicaments, le transport et les soins dentaires) et l’épicerie.”

Selon le rapport, environ un ménage sur sept à Ottawa n’a pas les moyens d’acheter des aliments sains. Ces ménages sont souvent confrontés à des défis connexes tels qu’une mauvaise santé mentale, des problèmes de santé chroniques et des taux d’infection plus élevés, une mauvaise santé dentaire et des blessures, selon l’étude.

Les responsables de la santé publique ont formulé un certain nombre de recommandations pour rendre les aliments plus abordables. L’agence demande plus de prestations d’aide sociale, des emplois qui paient un salaire décent, un revenu de base, des logements abordables, des garderies publiques, ainsi qu’une réduction de l’impôt sur le revenu pour les familles à faible revenu.

Les responsables de la santé publique recommandent également une assistance gratuite pour la déclaration de revenus dans la ville.