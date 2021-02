La famille d’un investisseur de Robinhood qui s’est suicidé l’année dernière a poursuivi la plate-forme, alléguant qu’elle avait induit le jeune homme de 20 ans en erreur en lui faisant croire qu’il avait une dette de près d’un million de dollars et que des «tactiques imprudentes» avaient directement conduit à sa mort.

Déposée lundi devant la Cour supérieure du comté de Santa Clara en Californie, la plainte de 30 pages de la famille d’Alex Kearns accuse l’application de trading en ligne d’attirer un jeune investisseur inexpérimenté dans des transactions qu’il « n’ai pas compris » et de l’induire en erreur en lui faisant croire qu’il avait encouru des centaines de milliers de dollars d’obligations via la plateforme.

«Comment un jeune de 20 ans sans revenu a-t-il pu se voir attribuer un effet de levier d’une valeur de près d’un million de dollars? Ce sont les derniers mots écrits connus d’Alex Kearns, 20 ans, avant de se rendre à vélo à un passage à niveau et de courir devant un train venant en sens inverse. » la famille Kearns a écrit dans le dossier du tribunal, ajoutant «Les seuls à répondre à la question d’Alex sont les défendeurs Robinhood Markets Inc., Robinhood Financial LLC et Robinhood Securities LLC.»

[Robinhood’s] une conduite imprudente a causé directement et immédiatement la mort d’une de ses victimes. La détresse et le suicide de cette victime étaient prévisibles. En effet, il était presque inévitable qu’un événement comme celui-ci se produise à la suite d’un tel comportement imprudent.

La famille a déclaré que l’entreprise utilisait « agressif » tactiques pour encourager Kearns, un étudiant sans revenu à proprement parler, à «Prenez de gros risques avec l’attrait de profits alléchants», arguant également que Robinhood a conçu sa plateforme pour « Ressemble beaucoup à un jeu vidéo pour attirer les jeunes utilisateurs et minimiser l’apparence d’un risque réel. »

Kearns – qui n’était qu’un lycée lorsqu’il a ouvert son compte Robinhood pour la première fois – est devenu convaincu qu’il devait quelque 730 000 $ en titres après s’être engagé dans des transactions complexes l’année dernière, une somme qu’il « N’avait aucun moyen de payer, » le procès déclare. Lorsque son compte l’a informé du solde négatif important, Kearns a tenté de contacter l’équipe du service clientèle de Robinhood, mais en vain. Il a reçu une réponse générée automatiquement et n’a reçu aucune réponse aux demandes répétées au fur et à mesure qu’il devenait «Extrêmement inquiet et bouleversé.»

« Les informations dont Alex disposait à ce moment-là indiquaient qu’il avait perdu 730 000 $ sur une transaction qu’il avait comprise comme étant limitée à une perte maximale de moins de 10 000 $, » la plainte a continué.

Tragiquement, il s’est avéré que Kearns ne devait pas la somme considérable, ni même de l’argent du tout, et avait simplement mal compris ce que reflétait le solde de son compte.

Les communications de Robinhood étaient complètement trompeuses, car, en réalité, Alex ne devait pas d’argent; il détenait dans son compte des options qui couvraient plus que son obligation, et le solde négatif massif aurait été effacé par l’exercice et le règlement des options de vente qu’il détenait.

Malgré son « Appels désespérés à l’aide », le costume dit, Robinhood n’a pas expliqué la situation à Kearns, ce qui l’a mis dans un «État mental très affligé» et conduit à un «Impulsion incontrôlable de se suicider», comme il le croyait aussi «Sa famille serait en quelque sorte bloquée par ses obligations à moins qu’il ne fasse quelque chose de radical pour les protéger.» Néanmoins, l’application de trading était « Impossible à atteindre au moment le plus critique, » et Kearns s’est suicidé le 12 juin 2020.

Après sa mort, Robinhood a promis de revoir ses critères d’éligibilité pour savoir qui peut participer à certains types de métiers, étendre ses « Ressources pédagogiques » pour les investisseurs inexpérimentés et de modifier son interface utilisateur pour « Aider les utilisateurs à comprendre » la complexité des transactions, ajoutant que c’était «Personnellement dévasté par cette tragédie.»

La société a été critiquée par les législateurs à la suite de l’incident, la représentante démocrate Lauren Underwood – qui représente le district de l’Illinois où vivent les parents de Kearns – «Graves préoccupations» à propos de «Manque de garanties» sur l’estrade dans une lettre signée par les sénateurs Dick Durban et Tammy Duckworth, tous deux collègues démocrates de l’Illinois.

«Robinhood a conçu une plateforme qui ressemble beaucoup à un jeu vidéo … Ce n’est pas un jeu. C’est la vraie vie » Underwood a déclaré à CNN en juillet dernier, ajoutant «Je vois cela comme une recette pour un désastre.»

Robinhood a fait la une des journaux plus récemment en relation avec ce qui a été surnommé le «Reddit Rebellion», qui a vu des essaims de traders amateurs envoyer le prix de plusieurs actions dans la stratosphère après que les utilisateurs du forum WallStreetBets de Reddit aient remarqué que les principaux fonds spéculatifs vendaient fortement ces entreprises à découvert, pariant efficacement sur leur échec. La frénésie des achats, centrée sur le détaillant de jeux GameStop, a mis une énorme pression sur les fonds de Wall Street, dont certains ont encouru des milliards de pertes alors que les petits commerçants sur Internet réalisaient d’énormes profits. L’engouement pour GameStop a déjà inspiré au moins sept projets de films différents à Hollywood, dont des dramatisations, des documentaires et même une mini-série.

