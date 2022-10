Une famille dans le meurtre-suicide de l’Oklahoma a fait face à des pressions financières

BROKEN ARROW, Okla. (AP) – Un couple de l’Oklahoma considéré comme «principal suspect» dans le meurtre de leurs six enfants la semaine dernière a fait face à des pressions financières croissantes et le mari a ressenti des douleurs récurrentes à la suite d’une blessure à la tête au travail, selon des membres de la famille.

Huit personnes ont été retrouvées mortes jeudi dans une maison en feu dans une banlieue de la région de Tulsa dans ce que les autorités enquêtent sur un meurtre-suicide. Dimanche, le département de police de Broken Arrow a identifié les deux adultes comme étant Brian et Brittney Nelson, mais n’a fourni aucune nouvelle information indiquant si les deux adultes étaient impliqués dans le meurtre des enfants, âgés de 1 à 13 ans.

Les parents de Brian Nelson, Danny et Marilyn Nelson, ont déclaré au Tulsa World que leur fils avait demandé s’ils pouvaient garder leurs petits-enfants à 17 heures jeudi, le jour de l’incendie.

“Cinq allaient et venaient. Puis il était 6 heures. Je leur ai envoyé un texto – aucune réponse », a déclaré Danny Nelson. “J’ai allumé les nouvelles de 6 heures, et ils ont dit qu’il y avait eu un incendie près de Hickory et Galveston à Broken Arrow. C’est là que vit mon fils.

La police n’a pas dévoilé les noms des enfants décédés, mais les Nelson les ont identifiés comme étant leur petit-fils Brian II, 13 ans; petite-fille Brantley, 9 ans; petits-fils Vegeta, 7 ans, Ragnar, 5 ans et Kurgan, 2 ans; et sa petite-fille Britannica, 1.

Les six enfants ont été retrouvés morts dans une chambre arrière en flammes et les deux adultes ont été retrouvés devant la maison. Les autorités ont déclaré que les causes de décès étaient toujours en suspens, mais elles ne pensent pas que quiconque soit mort dans l’incendie.

Brian et Brittney Nelson avaient déposé leur bilan en 2020, répertoriant 8 803 $ d’actifs contre près de 138 000 $ de passif, dont la plupart étaient des prêts étudiants impayés, a rapporté le journal. Les deux ont indiqué qu’ils étaient au chômage à l’époque, selon le dossier.

Le dossier de mise en faillite mentionnait également neuf armes à feu comme actifs.

Il y a des années, Brian Nelson avait subi une commotion cérébrale alors qu’il stockait des réfrigérateurs laitiers dans une grande chaîne de magasins de détail et souffrait depuis de graves maux de tête, ont déclaré ses parents.

“Je veux que les gens sachent qu’à un moment donné, il avait tout son cerveau ensemble”, a déclaré Marilyn Nelson. « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi il s’est retrouvé dans cette situation. Je parle tout le temps à Dieu – et je ne comprends tout simplement pas.

The Associated Press