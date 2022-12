Une famille d’agriculteurs de noix se concentre sur le premier documentaire de l’Illinois Farm Bureau – Shaw Local

WALNUT – Le premier documentaire de l’Illinois Farm Bureau, “Sustaining Our Future: A Farm Family Story”, partage le travail des agriculteurs pour protéger les ressources naturelles à travers l’histoire de trois générations d’une famille d’agriculteurs du comté de Bureau.

Le 3 décembre, un extrait du film a fait ses débuts pour les membres du Farm Bureau assistant à la réunion annuelle de l’IFB à Chicago.

Le cœur du film est le producteur de noix Michael Ganschow et son travail de conservation pour poursuivre un héritage commencé par son grand-père, Dean Ganschow, et poursuivi par son défunt père, James Ganschow. Les Ganschow partagent les défis auxquels ils sont confrontés pour être innovants et rester économiquement viables tout en protégeant les sols et en améliorant la qualité de l’eau.

«Souvent, nous avons un si grand ensemble de la population avec un écart entre la perception et la réalité. Il est important pour nous d’ouvrir les portes de nos tracteurs et de permettre aux gens de voir la réalité », a déclaré Michael Ganschow.

L’équipe de production vidéo de l’Illinois Farm Bureau interviewe l’agriculteur Michal Ganschow du comté de Bureau lors d’un tournage final pour son nouveau documentaire “Sustaining Our Future: A Farm Family Story”. Ganschow est un agriculteur de troisième génération qui, avec sa famille, a aidé à lancer des pratiques de conservation à la ferme. (Catrina Rawson au nom de l’Illinois Farm Bureau)

Le jeune Ganschow a noté que son grand-père avait vu un problème d’érosion du sol et avait tenté sa chance en essayant quelque chose de différent sur le terrain; c’est une tradition qu’il perpétue.

« C’est ainsi que fonctionnent nos activités et comment notre famille pense », a-t-il déclaré. « Mon père était l’animateur. Il a pu dire: “Michael, tu le prends.” ”

Dans le film, un autre agriculteur de conservation, Colby Hunt, qui est président du McDonough County Farm Bureau, partage ses antécédents familiaux d’intendance et explique pourquoi il a récemment installé un bioréacteur à copeaux de bois pour réduire le ruissellement des nutriments. Le film “montre comment les agriculteurs prennent personnellement soin de la terre – que c’est plus qu’un travail, c’est un héritage”, a déclaré Hunt.

Dans le comté de Knox, le Farm Bureau Young Leaders Committee s’attaque à un projet visant à faire semer des démonstrations de cultures de couverture dans chaque canton et a réussi dans 18 des 20. Hailey Hennenfent, directrice générale du Knox County Farm Bureau, explique l’importance pour les jeunes agriculteurs de mettre en œuvre de nouvelles pratiques de conservation sur leur les fermes familiales et comment le programme de subventions pour la gérance des nutriments de l’IFB aide à déclencher des projets similaires à ceux-là.

« Depuis que je suis dans le comté de Knox, j’ai vu les membres et les agriculteurs essayer de protéger leurs terres. Cette [project] était une chance pour les jeunes agriculteurs de passer à l’étape suivante », a déclaré Hennenfent.

Lauren Lurkins, directrice de la politique environnementale de l’IFB, décrit le rôle de l’IFB dans le soutien aux efforts de conservation des agriculteurs tout en veillant à ce que les incitations apportent un soutien. Lurkins explique également comment l’IFB et les agriculteurs travaillent avec les stratégies nationales et étatiques connexes, en particulier la stratégie de réduction des pertes de nutriments à l’échelle de l’État et son objectif de réduire les niveaux d’azote et de phosphore dans les rivières, les lacs et les ruisseaux.

Le film de 60 minutes comprend les perspectives scientifiques de deux chercheurs agricoles de l’Université de l’Illinois qui ont collaboré avec des agriculteurs pour des projets de recherche sur le terrain.

Andrew Margenot, professeur adjoint en agronomie, et Kaiyu Guan, professeur agrégé en écohydrologie et télédétection, discutent de leur travail avec les agriculteurs et cherchent à trouver des solutions applicables par la recherche.

“C’est un privilège de parler aux agriculteurs avec toute leur expérience et leurs connaissances”, a déclaré Guan. « Nous essayons d’utiliser nos recherches pour les rendre pertinentes sur le terrain. Farm Bureau établit ce lien avec les chercheurs, les agriculteurs et la terre. Je vois cela comme la nouvelle génération de la recherche.

Avec un message pour le public et les décideurs, « Sustaining Our Future » explique également comment les agriculteurs s’efforcent d’être de bons intendants de l’environnement et de protéger les ressources naturelles pour les générations futures.

Le documentaire est disponible pour visionnement sur la chaîne YouTube de l’IFB.

Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.