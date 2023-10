Une famille d’agents de bord s’envole ensemble

L’agent de bord Cynthia Heck a terminé la démonstration de sécurité et a traversé la cabine, confirmant que les passagers étaient prêts à décoller.

Elle prit un moment pour sourire et saluer chaque voyageur individuellement. Hannah Heck, une autre hôtesse de l’air, regardait avec admiration. Ensuite, Hannah a fait une annonce spontanée via le haut-parleur.

« Est-ce que tout le monde voit cette douce petite dame portant le gilet de sauvetage ? C’est ma grand-mère. Alors tout le monde ferait mieux d’être très gentil avec elle », a-t-elle déclaré.

Les passagers ont ri, certains ont applaudi. Beaucoup regardaient Cynthia avec incrédulité, luttant pour imaginer qu’elle avait une petite-fille adulte.

Quelques minutes plus tard, Hannah effectuait ses contrôles de conformité en matière de sécurité, et Cynthia en profita pour saisir le micro et riposter effrontément.

« Tout le monde, demandez à Hannah qui a fait sa lessive hier soir », a déclaré Cynthia par haut-parleur.

Cette annonce a suscité encore plus de réactions que la première, et a confirmé aux passagers que ce duo était – c’est sûr – lié.

« Tout le monde rit », a déclaré Hannah à CNN Travel aujourd’hui. « Elle m’a redonné de l’énergie. »



Travailler ensemble

Cynthia, 72 ans, travaille comme hôtesse de l’air pour Southwest Airlines depuis près de 20 ans. Sa petite-fille Hannah, 24 ans, a décidé de suivre ses traces après une année d’insatisfaction à l’université.

Cynthia se souvient toujours du moment où Hannah, 19 ans, l’a appelée et lui a dit qu’elle quittait l’université et qu’elle était intéressée à voler. Les deux ont toujours été proches. Cynthia était encourageante et Hannah se sentait vue – comme toujours – par sa grand-mère.

« Après avoir obtenu mon diplôme d’études secondaires, je n’étais pas sûr de ce que je voulais faire. Mais je me suis dit : « Je pense que je veux voyager, je pense que je veux faire ce que fait ma grand-mère. »

Peu de temps après, Hannah a commencé à travailler pour Mesa, une compagnie aérienne régionale américaine. Après quelques années, elle a postulé pour Southwest.

Quand Hannah a reçu son avis d’acceptation, elle était ravie. Cynthia était également ravie. Personne d’autre dans la famille Heck ne travaille dans l’aviation, mais le reste de la famille d’Hannah était ravie qu’elle suive les traces de sa grand-mère.

À cette époque, Hannah a emménagé chez ses grands-parents. Cela signifiait que Cynthia et Hannah opéreraient toutes deux à partir du même aéroport : l’aéroport Harry Reid de Las Vegas.

«J’étais tellement excitée», se souvient Hannah. « Et en espérant que nous puissions voler ensemble. »

Cynthia était présente à la remise des diplômes d’hôtesse de l’air d’Hannah en 2022 et épinglée sur les ailes de sa petite-fille.

Et à l’insu d’Hannah, dans les coulisses, Cynthia complotait également pour s’assurer qu’elle serait sur le premier vol vers le sud-ouest de sa petite-fille.

«Je n’allais pas le dire», se souvient Cynthia. « Et puis elle l’a vu deux ou trois jours auparavant. »

« Je l’ai vu. J’étais donc submergée de bonheur qu’elle ait pu le récupérer », raconte Hannah.

Travailler ensemble pour la première fois était surréaliste et excitant pour Hannah et Cynthia.

«Je ne pouvais pas y croire. J’ai regardé au fond et elle est là pour faire les annonces ou nous servons nos boissons ensemble. C’était incroyable que nous ayons pu travailler ensemble », se souvient Hannah. « Nous riions. Nous avons passé un bon moment. C’était super spécial de partager ça avec elle et de l’avoir avec moi pour mon premier vol.

Ce fut un long voyage comportant plusieurs étapes – le genre de voyage que Cynthia, avec ses années d’ancienneté au sein de la compagnie aérienne, évite habituellement de nos jours. Elle a fait une exception pour Hannah.

«Je lui ai dit, j’ai dit : ‘Ta grand-mère ne fait plus la navette.’ J’ai dû me rendre à Oakland pour effectuer ce voyage. C’était cinq étapes de haut en bas de la Californie. J’ai dit : « Je ne fais pas cinq jambes de haut en bas de la Californie » », se souvient Cynthia. «Et puis ce fut une courte nuit à Hawaï. J’ai dit : « Je ne fais pas de courtes nuits à Hawaï. Mais je le fais pour toi.’



Apprendre les uns des autres

Cynthia a commencé à voler au début des années 2000, après qu’elle et son mari aient déménagé du Midwest pour Las Vegas. Elle a repéré une annonce du Sud-Ouest dans le journal et a passé trois ans à travailler comme personnel au sol avant de rejoindre l’avion.

Alors que Cynthia a occupé d’autres emplois dans le passé et a passé des années à élever ses enfants, Hannah n’a connu sa grand-mère qu’en tant qu’hôtesse de l’air, parcourant le monde.

« Depuis que je suis petite, tout ce que je sais, c’est qu’elle vole », explique Hannah.

Elle adorait entendre les histoires de sa grand-mère sur son travail et garde de bons souvenirs de voler avec elle pendant ses vacances d’été.

«J’ai toujours adoré voler avec elle et lui rendre visite à Vegas», explique Hannah. «J’ai été très impressionné par elle. J’étais impressionné qu’elle vole partout et voyage pour le travail.

Quand Hannah était en CE2, elle a invité Cynthia à venir parler dans son école.

« Elle portait son uniforme du Sud-Ouest et chantait une chanson. J’étais tellement fier de l’avoir là. Tout le monde dans ma classe était impressionné par ma grand-mère hôtesse de l’air », explique Hannah.

Mais si Hannah a toujours pensé que le travail de Cynthia était glamour et passionnant, elle a également vu les côtés les plus difficiles de la vie d’agent de bord.

Souvent, sa grand-mère devait travailler pendant les vacances et sauter les réunions de famille de Noël. Il était clair que le rôle était à parts égales de travail acharné et à parts égales d’accomplissement.

Hannah était reconnaissante d’avoir ces connaissances lorsqu’elle a finalement suivi les traces de sa grand-mère et a commencé à voler elle aussi. Cynthia tenait également à transmettre la sagesse à sa petite-fille.

«Je n’arrête pas de dire à Hannah : ‘Nous prenons l’avion tout le temps.’ Donc tout est assez simple et facile pour nous. Ces passagers ne prennent parfois l’avion qu’une fois par an », explique Cynthia. « Et donc vous devez prendre cela en considération – vous devez aider ces gens. Il faut leur montrer le chemin, ils ont des questions, il faut faire preuve d’une certaine compassion.

Hannah dit que Cynthia apporte cette empathie dans tous les aspects de sa vie, et cela l’a toujours inspirée.

« C’est une chose qu’elle m’a apprise : elle est tellement compatissante et si prompte à aider n’importe qui. Je le vois lorsque nous travaillons ou en dehors du travail. Elle a vraiment le meilleur cœur », dit Hannah.



Relation spéciale

Cynthia et Hannah ont travaillé ensemble à plusieurs reprises en 2022. C’est lors de leur deuxième vol ensemble qu’elles ont fait des annonces ironiques à bord l’une à l’autre – et elles ont vite appris que chaque fois que les voyageurs découvraient qu’ils étaient liés, cela déclenchait une réaction. .

Un passager leur a offert une carte-cadeau Starbucks. Une autre passagère a déclaré à Cynthia qu’elle avait repéré leur histoire – publiée sur les comptes de médias sociaux de Southwest Airlines – et cela l’a émue jusqu’aux larmes.

De nombreuses personnes ont raconté qu’elles n’avaient pas pu passer du temps avec leurs grands-parents une fois adultes. Pour eux, voir Cynthia et Hannah ensemble était émouvant et doux-amer.

Hannah a maintenant déménagé à Houston, au Texas, elle est donc susceptible de voler avec Cynthia de nos jours. Mais elle rend fréquemment visite à sa grand-mère à Las Vegas, et lorsque les deux femmes parlent avec CNN Travel via Zoom, elles sont assises ensemble dans le salon de Cynthia, planifiant de prendre un vol ensemble le lendemain.

Au-delà des voyages et des vols, les deux femmes partagent l’amour de la couture et de la cuisine – deux compétences que Cynthia a enseignées à Hannah lorsqu’elle était jeune. Ils adorent se parler et partager des histoires.

« C’est juste une relation vraiment spéciale que nous entretenons. Nous avons toujours été proches. Alors maintenant, nous faisons la même chose, je pense que nous sommes encore plus proches », déclare Hannah.

Hannah remercie Cynthia non seulement de l’avoir inspirée à poursuivre une carrière dans l’aviation, mais aussi de l’avoir soutenue tout au long de son enfance. Les parents d’Hannah ont divorcé quand elle était jeune, et Cynthia dit qu’elle a toujours essayé d’être « la personne flexible, qui pouvait l’amener à la gymnastique ou à la danse ».

«Elle m’a donné l’impression que tout irait bien, parce que je l’avais», dit Hannah. « Sans elle, je ne serais pas du tout là où je suis. Elle me soutient depuis que je suis petite.

Hannah en est encore au début de son parcours d’hôtesse de l’air et attend avec impatience tous les voyages et aventures qui l’attendent. De son propre aveu, Cynthia approche la fin de sa carrière – même si, parce qu’elle aime tellement travailler, elle hésite à prendre sa retraite.

« On devient accro au travail et ça va être difficile, je pense, pour moi d’arrêter », dit-elle.

Chaque fois que Cynthia prendra sa retraite, Hannah espère prendre le dernier vol de sa grand-mère – et espère que son père, son frère et son grand-père les rejoindront également.

« Ce sera spécial », dit Hannah. « Mais je ne veux pas y penser. Parce que dans ma tête, elle va voler pour toujours.

« Ils pensent que je vais être là pour toujours. Et je n’arrête pas de leur dire que je ne serai pas là pour toujours », explique Cynthia.

Pour l’instant, Hannah et Cynthia se concentrent uniquement sur le présent et le temps qu’elles passent ensemble.

« Je sais que beaucoup de gens ne vivent pas cette expérience. Et je sais qu’elle ne volera pas éternellement. Il suffit donc d’avoir de la gratitude et beaucoup d’amour pour cela – du bonheur, de la gratitude, parce que je sais que c’est si spécial que nous ayons pu voler ensemble », dit Hannah.

« Appréciez simplement votre famille, appréciez vos grands-parents, dites-leur que vous les aimez. Et remerciez-les pour tout ce qu’ils ont fait pour vous. Parce que rien n’est éternel. »