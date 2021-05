Une famille d’adolescents noirs du Massachusetts réclame justice

HOPKINTON, Mass. – Mikayla Miller et sa mère Calvina Strothers étaient «deux pois dans une cosse».

Elle adorait faire du thé à sa mère tous les soirs et était souvent le «rendez-vous du dîner» de sa mère, car les deux aimaient sortir manger. Ils voyageaient ensemble régulièrement, avec des voyages rapides de leur domicile dans le Massachusetts au Maine ou au New Hampshire et avaient l’intention de revenir bientôt à Trinidad.

« Mikayla n’avait que 16 ans. Elle était mon étoile brillante et brillante dans ce monde fou », a déclaré Strothers lors d’un rassemblement jeudi pour sa fille, moins d’un mois depuis sa mort.

Le matin du 18 avril, Mikayla, un adolescent noir, a été retrouvé mort dans une zone boisée par un jogger dans ce que le bureau du procureur du comté de Middlesex a initialement déclaré ne pas être considéré comme une mort suspecte. L’enquête est restée «ouverte et active», a déclaré le bureau à l’époque.

Dans les semaines qui ont suivi, des détails ont coulé sur ce qui s’est passé avant la mort de Mikayla. Strothers a déclaré que Mikayla avait été retrouvée pendue à un arbre par une ceinture et elle pense que sa fille a été tuée quelques heures seulement après avoir été agressée par un groupe d’adolescents. Des inconnus et des militants locaux ont également exprimé des inquiétudes quant à la manière dont la police et le procureur de district ont traité l’affaire jusqu’à présent.

« Mon étoile brillante et brillante, » La mère de Mikayla Miller raconte la foule au rassemblement de Hopkinton

« Je veux une enquête complète et transparente », a déclaré Strothers jeudi en contestant certains détails du récit des autorités sur ce qui s’est passé.

« Je ne veux pas être un justicier dans ce domaine », a déclaré Strothers. « Je ne veux pas avoir à passer toute la journée au téléphone pour obtenir et transmettre des preuves pour que justice soit rendue. Ce que je veux, c’est que le système de justice pénale fonctionne. »

La procureure du district du comté de Middlesex, Marian Ryan, a tenu une conférence de presse mardi, affirmant que son bureau n’était pas parvenu à une conclusion définitive dans l’affaire car le médecin légiste n’avait pas encore statué sur la cause et les modalités de la mort de Mikayla.

Ryan a nié tout acte répréhensible de son bureau et a repoussé « l’idée que ce bureau a en quelque sorte négligé le cas de Mikalya, ou pire – tant pis – s’est engagé dans une sorte de camouflage » en raison de sa race ou de son orientation sexuelle.

Qui était Mikayla Miller?

Mikayla, 16 ans, adorait écrire, jouer au basket-ball et prévoyait de fréquenter un collège ou une université historiquement noire et de devenir plus tard journaliste, a déclaré Strothers.

«Elle écoutait bien et avait un bon cœur. Même si elle n’avait que 16 ans, elle donnait de meilleurs conseils aux autres en cas de besoin que moi », a déclaré Strothers.

Srothers a également décrit sa fille comme une adolescente drôle et attentionnée qui aimait l’océan et le camping.

«Rien de ce que je dis aujourd’hui ne fera disparaître la douleur que nous vivons tous dans ce nouveau monde sans Mikayla», a-t-elle déclaré à la foule jeudi. « Mais j’espère qu’en partageant un peu sa vie, notre vie, cela vous aidera à en savoir plus sur elle. »

Lors de sa conférence de presse, Ryan a indiqué que Mikayla était membre de la communauté LGBTQ. Strothers a déclaré que l’identité de sa fille « n’a aucune pertinence pour obtenir justice ».

Que s’est-il passé avant la mort de Mikayla Miller?

Ryan et Strothers ont tous deux déclaré que Mikayla avait été agressée quelques heures avant sa mort lorsqu’un groupe de cinq autres adolescents est arrivé au complexe d’appartements de Mikayla. Strothers a déclaré que deux avaient 18 ans et, sur une page Web GoFundMe, ont déclaré que les adolescents étaient blancs. Ryan a déclaré que les adolescents étaient « une variété de races » et que son bureau ne dispose d’aucune preuve, « positive ou négative », indiquant que la race a joué un rôle dans l’agression. Ryan a clarifié plus tard dans une interview avec GBH News que les adolescents étaient blancs et Latinx.

Selon Ryan, quatre adolescents sont entrés dans un club-house commun au complexe alors qu’un cinquième était à l’extérieur le soir du 17 avril. Mikayla était déjà au club-house avec deux amis, qui sont partis avant que le groupe d’adolescents ne rejoigne Mikayla.

DA conteste les actes répréhensibles:Aucune dissimulation dans l’enquête sur la mort de Mikayla Miller

Alors que les quatre adolescents – dont une est une fille avec laquelle Mikayla avait une relation – étaient à l’intérieur, Mikayla a eu une «altercation» avec un garçon et une fille, a déclaré Ryan.

À 19 h 20, la mère de Mikayla a appelé la police et a déclaré que sa fille avait «sauté». Mikayla a déclaré à la police qu’elle avait été poussée et frappée au visage. Elle avait une lèvre sanglante, ce qui correspondait à ce qu’elle a dit à la police, a déclaré Ryan.

La police est partie à 19 h 43 et a parlé à l’une des filles qui se trouvait au club-house, puis est revenue et a découvert des dommages à l’extérieur et à l’intérieur du club-house.

Ryan a déclaré qu’une enquête sur l’agression restait ouverte, mais qu’aucune accusation n’était en suspens.

La mère de Mikayla s’est couchée entre 21h30 et 21h45 et pensait que sa fille était à la maison, a déclaré Ryan. Mais Mikayla est partie à un moment donné, selon une «application de santé» sur son téléphone, a déclaré Ryan.

« Le téléphone portable de Mikayla indiquait entre 21 heures et 22 heures, le téléphone a parcouru 1 316 pas, ce qui est la distance approximative du domicile de Mikayla et où son corps serait par la suite localisé », a déclaré le procureur.

Cependant, Ryan a déclaré que les enquêteurs ne pouvaient pas dire avec certitude que les 1 316 marches se trouvaient dans la zone où elle a été retrouvée plus tard: « Nous savons seulement qu’entre 9 et 10 heures, elle a fait 1 316 pas. je ne sais pas ça. «

Un jogger a trouvé le corps de Mikayla le lendemain matin, juste à côté d’un sentier pédestre, et a appelé la police.

Le jeudi, cependant, Strothers a déclaré que les informations sur le nombre de pas que Mikayla avait parcourus étaient « fausses » et que son téléphone ne pouvait pas suivre ses pas.

Dans une déclaration à USA TODAY, Meghan Kelly, porte-parole du bureau de Ryan, a soutenu la déclaration de Ryan selon laquelle les étapes provenaient d’une application de santé et a refusé de commenter davantage.

Strothers a également déclaré que le bureau de Ryan avait tardé à la contacter après la mort de Mikayla et a accusé la police locale et nationale d’avoir menti à sa famille. La police de Hopkinton n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY et la police d’État a renvoyé USA TODAY au bureau de Ryan.

Rapport initial sur la mort de Mikayla:Le bureau de DA déclare que la mort d’une fille Hopkinton, 16 ans, n’est pas considérée comme suspecte

Strothers a déclaré qu’elle voulait voir les rapports de police sur l’agression de Mikayla et la date à laquelle son corps a été retrouvé, ainsi que les preuves médico-légales de la ceinture à laquelle Mikayla a été retrouvé suspendu. Elle a également dit qu’elle voulait que les effets personnels de Mikayla soient retournés.

Selon la page Web GoFundMe, Strothers a déclaré que la police avait « conclu prématurément » que Mikayla était mort par suicide, les premières déclarations des autorités indiquant que la mort n’avait pas été jugée suspecte.

Strothers a également déclaré qu’elle souhaitait que toute personne impliquée dans l’affaire, y compris les cinq adolescents, fasse l’objet d’une enquête approfondie.

Dans des commentaires plus tôt cette semaine, Ryan a déclaré que les allées et venues des quatre adolescents qui se trouvaient dans le club-house pendant l’altercation avaient été recensées, à l’aide de données de téléphone portable, de preuves numériques et de déclarations de témoins. Ils n’étaient pas dans la zone autour de laquelle le corps de Mikayla a été retrouvé, a déclaré Ryan.

« Impensable »: la communauté du Massachusetts frustrée

Des centaines de personnes ont envahi le Hopkinton Town Common jeudi après-midi, restées en grande partie silencieuses alors qu’elles écoutaient un groupe d’orateurs. Beaucoup tenaient des pancartes «Black Lives Matter» et «Justice for Mikayla».

Beaucoup ont dit qu’ils étaient là pour soutenir la famille et honorer Mikayla. D’autres ont dit qu’ils étaient là pour le soutien, mais voulaient la justice et des réponses.

«Je ne peux pas croire que nous découvrons simplement cela, et nous ne l’aurions pas fait si elle était une enfant blanche», a déclaré Hannah Chamber-Lindquist. «Les gens auraient incendié la ville si elle était une enfant blanche.»

Réaction à la mort de Mikayla:Ce que les gens disent de l’enquête

Monica Cannon-Grant, fondatrice de l’organisation à but non lucratif Violence à Boston, dans une interview avec WGBH, a appelé Ryan à démissionner et a déclaré que le FBI devrait enquêter sur l’affaire.

L’affaire a également suscité des commentaires de Rép. Ayanna Pressley, D-Mass., disant: « Il doit y avoir une enquête complète, transparente et indépendante sur sa mort. »

Et après?

Ryan a promis de divulguer toutes les informations dans l’affaire une fois l’enquête terminée et avec la permission de la famille de Mikayla.

Elle a déclaré à plusieurs reprises que les informations étaient préliminaires et que l’enquête était en cours pendant que les responsables attendaient le rapport d’un médecin légiste.

« Je comprends que vous voudriez certainement savoir immédiatement exactement ce qui se serait passé au dernier moment de votre enfant, et c’est toujours une grande déception que nous ne puissions pas donner immédiatement ces réponses aux familles », a déclaré Ryan mardi.

Ryan a déclaré que le bureau du médecin légiste traitait toujours les preuves et que le temps qu’il avait fallu pour le faire depuis la mort de Mikayla n’était pas inhabituel.

Jake Wark, un porte-parole du bureau d’État du médecin légiste en chef, a renvoyé USA TODAY au bureau de Ryan lorsqu’on lui a demandé un calendrier de publication des informations.