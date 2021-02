Une famille criminelle arabe notoire prise pour cible lors d’un raid matinal par des centaines de policiers allemands à Berlin et dans le Brandebourg

La police allemande et les forces spéciales ont perquisitionné plus de 25 propriétés à Berlin et dans le Brandebourg lors d’une offensive matinale contre le groupe criminel le plus notoire du pays. Deux personnes ont été arrêtées.

L’opération de jeudi matin visait principalement les membres de la grande famille du crime arabe, Remmo, qui font l’objet d’une enquête dans le cadre d’une répression du crime organisé.

Le parquet de Berlin enquête sur eux pour violation des lois sur la distribution d’armes à feu, le trafic de drogue à grande échelle et les crimes violents. Les autorités fiscales fédérales sont également impliquées dans l’enquête concernant des allégations de fraude fiscale contre des membres de la famille.

La police a déclaré que deux hommes avaient été arrêtés lors des raids et qu’un autre suspect s’était échappé. Le raid visait également les clans tchétchènes de la région qui étaient impliqués dans des affrontements brutaux avec la famille Remmo en novembre 2020. Les autorités craignaient qu’une guerre des gangs n’éclate après que les Tchétchènes aient attaqué des membres de la famille Remmo et qu’ils ont ensuite riposté.

Les deux groupes auraient convenu d’une trêve après que le boxeur professionnel syro-libanais Manuel Charr eut négocié entre eux.

Selon Der Spiegel, les autorités allemandes analysaient les données d’EncroChat depuis près d’un an, une application abandonnée surnommée «WhatsApp pour les gangsters», par les criminologues.

Les autorités de sécurité françaises ont réussi à infiltrer un serveur EncroChat au printemps 2020 et à lire secrètement le trafic de chat de dizaines de milliers de participants pendant des mois.

