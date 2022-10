Une famille crie tire pour `` tante rit '' sur Family Feud Canada

Une famille crie ayant des racines dans les régions de la baie James, dans le nord de l’Ontario et du Québec, se dit heureuse de pouvoir montrer une représentation autochtone importante lors de la dernière saison de Querelle de famille Canada.

La famille Wabano était à Toronto le mois dernier pour enregistrer devant un public de studio en direct pour la saison quatre de l’émission,

“Nous voulions faire ça [to] montrer qu’il y a de la place pour les voix autochtones… pour la promotion et la sensibilisation des Autochtones à la résilience de notre peuple », a déclaré Virginia Wabano de Mistissini, au Québec, qui est en compétition avec ses enfants Scott, Rick et Vicky, ainsi que sa fille -loi Maroline.

Les Wabanos ont des liens avec la communauté crie de Waskaganish, au Québec, et de Moose Factory, en Ontario, où Virginia a grandi et a élevé sa famille.

Virginie, à gauche, et Scott Wabano, à droite. Avec leur frère aîné Rick et leur sœur Vicky, les Wabanos feront partie de la quatrième saison de Family Feud Canada. (soumis par Scott Wabano)

Son Scott Wabano est un influenceur et une star montante dans le monde de la mode. Styliste de garde-robe bi-spirituel, créateur de mode, mannequin et TikToker populaire qui vit maintenant à Toronto, Scott a récemment été nommé sur la liste des mieux habillés de 2022 du Globe and Mail.

“Il est important que nous continuions à montrer que les peuples autochtones sont des gens très forts et résilients”, a déclaré Virginia, ajoutant que la famille voulait faire cela pour continuer à repousser les limites de la représentation autochtone.

“Souvent, nous ne voyons pas vraiment cette représentation dans ces types de jeux ou dans d’autres domaines comme l’industrie de la mode … comme avec mon fils Scott”, a déclaré Virginia.

Autre représentation autochtone

Au cours des trois premières saisons de Feud de famille Canada, sept familles autochtones ont concouru. Pour la quatrième saison, sept autres familles autochtones sont en compétition, dont les Wabanos.

Scott a coordonné les tenues que la famille portait lors des enregistrements, qui ont eu lieu les 12 et 13 septembre à CBC Toronto. Les jupes en ruban ont été fabriquées par un artisan cri Chelsea noirci de la Première nation Moose Cree à Moose Factory, en Ontario.

La famille portait également des perles par Océan Kianaun Nishinaabe artiste de style boisé du nord-ouest de l’Ontario.

Scott Wabano, à gauche, et sa sœur Vicky, sa mère Virginia, au centre, Maroline Linklater et son frère Rick, à droite, font partie des familles en compétition dans la saison quatre de Family Feud Canada. (Alex Urosevic/CBC)

Scott a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour que les Autochtones de la région de Toronto se joignent à eux pour les enregistrements en septembre.

“Tante rit dans la foule”: Scott

“Nous serions ravis d’entendre beaucoup de rires de tante dans la foule”, ont-ils écrit.

Querelle de famille Canada, comme sa version américaine, oppose deux familles pour deviner les réponses les plus populaires aux questions du sondage. Le spectacle est animé par l’acteur et comédien Gerry Dee.

C’était un choix naturel pour les Wabanos de participer, car jouer à des jeux est quelque chose qu’ils font souvent lors de réunions de famille, a déclaré Virginia.

Le Globe and Mail a nommé Scott Wabano, qui a grandi à Moose Factory, en Ontario, l’une des personnes les mieux habillées de 2022. (Fourni par Scott Wabano)

“Nous avons toujours aimé regarder Querelle de famille et nous avions l’habitude de nous faire concurrence lorsque nous jouions avec le spectacle”, a-t-elle déclaré.

Pour l’application, la famille a dû passer quelques entretiens – à la fois en groupe et en tant qu’individus – et participer à un jeu d’essai.

“C’était très amusant… Nous l’avons fait via Zoom et nous avons dû répondre à beaucoup de questions sur nous-mêmes, notre famille, notre communauté et les activités que nous faisons en famille, des choses amusantes qui se sont produites dans nos vies. Il y a beaucoup de choses différentes questions, dit Virginie.

L’apparition de la famille Wabano dans l’émission sera diffusée le lundi 12 décembre à 19 h 30 HE sur CBC TV et CBC Gem.