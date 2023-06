Une famille crie organise un rite de passage traditionnel pour son fils et son frère ayant des besoins spéciaux près de Montréal

C’était une cérémonie spéciale de sortie depuis longtemps.

Un Walking Out est une cérémonie traditionnelle dans la culture crie où le premier contact d’un jeune enfant avec le sol est célébré. Cela se produit généralement près du moment où ils font leurs premiers pas et dans certaines communautés cries, cela se produit au lever du soleil.

Pour Osiris Matoush, trois ans, de Mistissini, c’était un cheminement différent.

« C’était une période difficile et difficile… d’élever un enfant ayant des besoins spéciaux, en particulier un enfant atteint de paralysie cérébrale », a déclaré le père d’Osiris, Erasmus Matoush.

Lorsqu’Osiris est né prématurément il y a trois ans, Erasmus et sa femme Colleen – et éventuellement leurs dix autres enfants – ont déménagé de Mistissini dans le nord du Québec à Montréal pour accéder à l’aide médicale dont il avait besoin.

Osiris a passé les 300 premiers jours de sa vie dans un hôpital et est toujours incapable de marcher ou de parler. Il a cependant un sourire de 1000 watts.

Osiris Matoush a passé les 300 premiers jours de sa vie à l’hôpital. (soumis par Colleen Matoush)

La famille Matoush était déterminée à ce que malgré ses défis, Osiris ait toujours cet important rite de passage pour un enfant cri.

Et le 10 juin, ils ont organisé une cérémonie de sortie à Kahnawake, au Québec, près de Montréal, pour Osiris et son jeune frère Amadeus.

La cérémonie et un festin ont eu lieu au Mohawk-Cree Tipi, un espace culturel national qui a ouvert ses portes en 2022 au sud-ouest de Montréal.

On pense qu’il s’agit de la première cérémonie crie de sortie organisée sur les terres mohawks.

« C’est la première fois qu’il [Osiris] vit vraiment le plein air », a déclaré Erasmus, qui a aidé son fils à « sortir » du tipi, plaçant les pieds de son fils sur le sol un pas à la fois alors que la famille élargie de Mistissini et de Montréal se rassemblait.

Colleen et Erasmus Matoush, à l’extrême gauche, et leurs 11 enfants, dont Osiris et Amadeus au premier plan et la grand-mère Minnie Anna Matoush, à l’extrême droite, lors d’un festin le 10 juin au Mohawk-Cree Tipi à Kahnawake, au Québec. (soumis par Colleen Matoush)

Accueillir un enfant dans la société crie

Une cérémonie Cree Walking Out est une façon d’accueillir un enfant dans la société crie et une façon de le bénir alors qu’il découvre ses dons dans la vie et de bénir son rôle de chasseur (pourvoyeur) ou de femme au foyer.

Selon la tradition crie — et dans le cas d’Osiris et d’Amadeus — les enfants ne sont pas couchés par terre à l’extérieur de la maison avant leur sortie.

« Je suis sûr [Osiris] senti l’énergie. C’était comme « OK, quelque chose de grand se passe maintenant » », a déclaré Erasmus, qui a lui-même construit le tipi de 25 pieds de haut, défriché le terrain à Kahnawake et arraché les arbres lui-même. Il a installé les poteaux et la famille a ramassé des branches d’épinette pour placer sur le sol.

REGARDER: Osiris Matoush fait ses premiers pas de cérémonie

Une famille crie organise une cérémonie spéciale de sortie à Kahnawake, au Québec. La famille Matoush a organisé un important rite de passage pour leur fils ayant des besoins spéciaux et son jeune frère à Kahnawake, au Québec.

Erasmus a déclaré qu’il ressentait du soulagement à la fois pour Osiris et pour son plus jeune fils, Amadeus, âgé d’un an, qui se promenait à l’intérieur de la maison depuis plusieurs semaines avant la cérémonie.

« Il est prêt à être dehors maintenant. Pour moi, c’est une bonne sensation… de ne pas avoir à l’empêcher de sortir », a déclaré Erasmus.

Le Walking Out est une tradition qui a été presque perdue par les forces de la colonisation, selon la grand-mère d’Osiris et d’Amadeus, Minnie Anna Matoush.

« C’est très sacré pour nous… en tant que peuple cri », a déclaré Minnie.

« C’est très sacré pour nous… en tant que peuple cri », a déclaré la grand-mère Minnie Anna Matoush. (Susan Bell / CBC Nord)

« Cela fait partie de notre culture et de notre identité et je suis très, très heureuse que mon être cher ait pu continuer et marcher avec ce petit frère », a-t-elle déclaré.

De nombreux membres de la famille élargie d’Osiris et d’Amadeus se sont rendus au sud de Mistissini pour assister à la cérémonie et partager un festin au tipi.

« C’est toute une bénédiction pour les Mohawks de nous permettre de faire [this] et partager cette tradition culturelle avec eux », a déclaré Mary Ann Coon Come, une grand-tante, qui est venue avec son mari Matthew pour participer à la cérémonie.

Selon Mohawk Bobby Patton, qui est l’une des personnes à l’origine du projet Mohawk-Cree Tipi et sur la terre familiale duquel se trouve le tipi, c’est la toute première fois qu’une cérémonie de sortie crie a lieu en territoire mohawk.

« Cela m’a rendu très fier », a déclaré Patton, qui a travaillé comme policier pendant de nombreuses années dans la communauté crie de Waskaganish.

« Surtout quand les enfants ont commencé à sortir, parce que j’ai vu ça arriver quand je vivais dans le Nord, mais je n’ai jamais participé comme je l’ai fait à celui-ci. »

Une famille élargie de Mistissini et de Montréal est venue assister au Walking Out d’Osiris et d’Amadeus à Kahnawake, au Québec. (Susan Bell / CBC Nord)

Le tipi qu’Erasmus a construit et utilisé pour la cérémonie restera sur le site, et Patton espère qu’il sera utilisé pour d’autres cérémonies traditionnelles.

C’est quelque chose qui rend Erasmus heureux.

« Je coupais les arbres moi-même et je faisais tout moi-même », a déclaré Erasmus. Mais la toile s’avérait difficile.

Au matin de l’événement, Erasmus n’avait toujours pas réussi à mettre en place la toile tout seul. Il avait essayé plusieurs fois et de différentes manières.

« Ma famille s’est réunie et est venue à la rescousse », a-t-il déclaré. « Pour me soutenir et m’aider à terminer ce tipi. »