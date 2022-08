Une famille copte perd six membres dans l’incendie d’une église en Égypte

IMBABA, Égypte (AP) – Pour Mariam Habeib, le chagrin semble sans fin : elle a perdu sa sœur aînée, deux nièces et les trois jeunes enfants d’une nièce dans un violent incendie qui a englouti une église dans la capitale égyptienne lors d’un récent service et a tué 41 personnes. .

La communauté chrétienne copte est l’une des plus anciennes du monde et n’est pas étrangère à la tristesse. Une minorité en Égypte, les chrétiens coptes orthodoxes ont été victimes d’attaques meurtrières par des extrémistes islamiques, de restrictions sur la construction d’églises et d’explosions de violence à motivation sectaire au cours des dernières décennies. La tragédie la plus récente a suscité un flot de sympathie dans tout le pays.

“Notre réconfort est qu’ils sont allés au paradis ensemble car ils aimaient être ensemble dans la vie”, a déclaré Habeib à propos de ses proches, les larmes coulant sur son visage.

Dix-neuf des personnes tuées dans l’incendie du 14 août étaient des enfants. L’incendie a éclaté à l’église copte chrétienne orthodoxe Martyr Abu Sefein dans le quartier d’Imbaba, l’une des zones les plus densément peuplées d’Égypte. Seize personnes ont également été blessées, dont quatre policiers et des habitants impliqués dans l’effort de sauvetage. Les autorités sanitaires ont déclaré que les victimes étaient le résultat de l’inhalation de fumée et d’une bousculade alors que les gens tentaient de s’échapper.

Selon les procureurs, l’incendie a été déclenché par un court-circuit dans le générateur du bâtiment, une source d’alimentation de secours, que l’église utilisait lors de coupures régulières. Le générateur, ont-ils dit, a pris feu lorsque le courant est revenu après une panne de courant ce matin-là.

Habeib vit à Shubra, un autre quartier ouvrier densément peuplé du Caire. Le matin de l’incendie, elle a dit qu’elle se rendait au travail lorsqu’elle a reçu un appel téléphonique de son frère. Il lui a dit qu’il avait entendu dire qu’il y avait eu un incendie à Abu Sefein et que leur sœur aînée, Magda Habeib, et ses filles étaient là. Elle a vite appris que les victimes étaient amenées dans un hôpital voisin.

Au moment où elle est arrivée, Mariam Habeib s’est retrouvée face à ce qu’elle avait redouté pendant la demi-heure de route jusqu’à l’hôpital.

Son neveu, Mina Atif, avait reconnu les corps de sa mère, Magda, de deux sœurs, Irine et Mirna, et des jumelles de 5 ans d’Irine, Barcina et Mariam. Ils parcouraient les couloirs à la recherche du garçon de 3 ans toujours porté disparu. Puis ils ont vu des employés de l’hôpital portant un petit corps enveloppé dans un drap blanc. Il s’est avéré qu’il s’agissait du corps du tout-petit d’Irine, Ibram.

“Tous gisaient immobiles sous nos yeux”, a-t-elle déclaré. “Les enfants avaient été très vivants, comme s’ils savaient que leur fin serait proche.”

Habeib et son neveu se sont effondrés dans l’incrédulité, deux parmi les dizaines de parents en pleurs accablés de chagrin à la morgue de l’hôpital.

Bien que les responsables aient exclu l’incendie criminel, l’incendie – l’un des plus meurtriers en Égypte depuis de nombreuses années – a soulevé un déluge de questions sur le système d’intervention d’urgence, les codes de sécurité incendie et les restrictions sur la construction de lieux de culte pour l’une des plus grandes communautés chrétiennes du Moyen-Orient.

L’église Martyr Abu Sefein se trouvait dans un espace de 120 mètres carrés (1 290 pieds carrés) dans un immeuble d’appartements converti de quatre étages qui ressemble à d’autres immeubles résidentiels du quartier surpeuplé construit en grande partie sans planification ni permis. Elle n’était reconnaissable comme église qu’à un signe au-dessus de sa porte d’entrée et à une croix de fer sur son toit.

Le pape chrétien copte Tawadros II a déclaré que l’église, comme beaucoup d’autres, est trop petite pour le nombre de fidèles qu’elle dessert. Il a blâmé les restrictions gouvernementales sur la construction de nouvelles églises et a exhorté les autorités à déplacer les petites églises existantes vers de nouveaux emplacements ou à leur permettre de s’agrandir pour accueillir un nombre croissant.

Les limites imposées à la construction de nouvelles églises ont conduit de nombreuses congrégations à convertir des bâtiments résidentiels en lieux de culte. En 2016, le gouvernement du président Abdel Fattah el-Sissi a promulgué la première loi du pays énonçant les règles de construction d’une église. Les critiques ont fait valoir que la loi ne faisait rien pour assouplir les restrictions précédentes.

Juste un jour avant l’incendie, samedi, toute la famille était réunie pour leur réunion de famille hebdomadaire, à quelques pas de l’église.

“C’était une très belle journée, comme s’ils se disaient au revoir”, a déclaré Michael Ayad, qui est marié à Nermin, l’un des deux enfants survivants de Magda. Était également présent le fiancé de la fille cadette de Magda, Mirna, 22 ans, étudiante à l’université. Les deux devaient se marier cette année.

Quelques jours plus tard, Mina, le fils de Magda, recevait des centaines de personnes en deuil dans la même maison où sa famille avait été heureuse quelques jours auparavant. Des dizaines de voisins et de parents sont venus se souvenir des morts, beaucoup parlant à travers les larmes.

Une voisine de 40 ans qui s’est identifiée comme Um Azza, a rappelé comment Magda Habeib a été parmi les premières à tenter de régler les différends entre voisins peu importe leur religion, même les problèmes conjugaux.

“Tout le monde dans la rue lui est redevable pour sa générosité”, a-t-elle déclaré en retenant ses larmes.

Le mari de Magda était décédé il y a dix ans, mais l’homme de 61 ans a continué à vivre dans le même appartement que la famille avait habité pendant 30 ans. Ses deux plus jeunes enfants, Mina et Mirna, vivaient avec elle. Ses deux filles mariées, Nermin et Irine, vivaient dans le même quartier. Le mari d’Irine était décédé l’année dernière d’une crise cardiaque, la laissant seule avec trois jeunes enfants. Irine et ses enfants sont restés la nuit du samedi, pour aller à l’église avec sa mère le lendemain matin.

“Tante Magda avait l’habitude de dire, Irine et les enfants sont mon but pour le reste de ma vie”, se souvient Ayad, en utilisant l’équivalent français de tante. “Ils sont allés à Abu Sefein pour mourir ensemble.”

