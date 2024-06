Une famille contracte un parasite rare après avoir mangé des brochettes d’ours sauvages : ScienceAlert

Au début de l’été 2022, une famille de neuf personnes s’est réunie pour une réunion estivale dans le Dakota du Sud. Au menu du dîner figuraient des brochettes d’ours noir – la viande fièrement chassée et récoltée par l’un des participants lors d’un voyage au Canada quelques semaines auparavant.

La proie était conservée congelée, comme le conseillait le guide de chasse du nord de la Saskatchewan, mais aux États-Unis, lorsque le mets délicat était décongelé, cuit et servi, ce n’était pas seulement l’ours qui se retrouvait dans l’assiette.

De minuscules parasites avaient également fait du stop.

Quelques jours plus tard, les convives ont commencé à contracter une maladie pseudo-grippale. Trois des participants présentaient des symptômes relativement légers qui se sont résolus d’eux-mêmes. Trois autres ont été hospitalisés.

Un malheureux membre de la famille, un homme de 29 ans, a demandé de l’aide médicale à quatre reprises et est retourné à l’hôpital à deux reprises avec de la fièvre, de graves douleurs et douleurs musculaires, un gonflement autour des yeux et un nombre élevé de globules blancs. Lors de son deuxième voyage, déconcertés par ses symptômes, les médecins ont appris qu’il avait mangé de la viande d’ours.

Cette information a donné le coup d’envoi d’une nouvelle enquête. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont obtenu un échantillon des proies congelées de la famille, dont certaines n’avaient pas encore été cuites.

À l’aide d’un microscope, les enquêteurs ont découvert des larves d’ascaris en mouvement, qui se tortillaient toujours dans la viande d’ours après 110 jours dans un congélateur domestique.

Les tests génétiques ont confirmé que c’était le cas Trichinella native, un parasite très résistant aux températures glaciales que l’on trouve couramment chez le sanglier, le renard, le morse et l’ours. Un autre Trichinelle espèces peut également infecter les cochons.

Les infections humaines en Amérique du Nord sont rares. Les États-Unis ont signalé seulement une vingtaine de cas annuels de « trichinose » en moyenne depuis 2010. Une épidémie touchant de nombreux individus est assez inhabituelle.

Quatre semaines après l’apparition initiale des symptômes, les six personnes tombées malades après la réunion de famille dans le Dakota du Sud ont été testées. Trichinellose. Deux seulement ont reçu des résultats positifs, mais quatre autres personnes sont considérées comme des cas probables, car les experts affirment qu’elles répondaient aux critères cliniques et épidémiologiques.

« La confirmation en laboratoire peut s’avérer difficile en raison de la sensibilité limitée des tests d’anticorps au début de la maladie », ont déclaré des chercheurs du CDC. expliquer.

Les trois patients qui se sont retrouvés à l’hôpital après avoir mangé de la viande d’ours ont reçu un traitement contre la trichinellose et se sont depuis rétablis.

Il est intéressant de noter que l’enquête du CDC a révélé que six des huit membres de la famille interrogés n’avaient mangé que des légumes, et non de la viande d’ours, lors de la réunion. Les experts du CDC soupçonnent que les légumes servis ont été contaminés par la viande à un moment donné au cours du processus de cuisson.

« La viande a été initialement servie saignante par inadvertance », lit Selon le rapport du CDC, « apparemment parce que la viande était de couleur foncée et qu’il était difficile pour les membres de la famille de déterminer visuellement le niveau de cuisson. Après que certains membres de la famille ont commencé à manger la viande et ont remarqué qu’elle n’était pas assez cuite, la viande a été recuit avant d’être servi à nouveau.

Mais à ce moment-là, il était peut-être trop tard.

L’histoire, bien que certainement inhabituelle, est un bon rappel à tous ceux qui mangent de la viande sauvage : tous les parasites ne sont pas tués dans un congélateur ou sur le barbecue.

L’avertissement est particulièrement important pour les habitants des communautés du nord de la Saskatchewan qui se régalent d’ours sauvages. Ce n’est pas la première fois que les ours chassés dans la région nord-américaine sont transférés T. native aux humains.

En 2000viande d’ours infectée par le parasite let cinq personnes ont été hospitalisées après avoir été servies à un groupe de 78 personnes dans le nord de la Saskatchewan. À l’époque, les responsables de la santé publique soupçonnaient que 19 autres personnes ayant mangé de la viande des « cas probables » et 28 des « cas possibles » de trichinose. Heureusement, les symptômes de la plupart des patients avaient complètement disparu lors du suivi final, mais l’infection peut être mortelle dans les cas graves non traités.

« Les personnes qui consomment de la viande de gibier sauvage doivent être conscientes qu’une cuisson adéquate est le seul moyen fiable de tuer Trichinelle parasites et que la viande infectée peut contaminer d’autres aliments, » prévient le récent rapport du CDC.

Cela signifie cuire la viande jusqu’à ce que la température interne soit supérieure à 74°C (165°F). Bonne fête !

Le rapport du CDC peut être trouvé ici.