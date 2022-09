Nous regrettons le jour où les flics cesseront de tuer des Noirs mais, malheureusement, ce n’est pas ce jour-là.

Un garçon de 16 ans nommé Daryl Ross a été abattu par la police dans le vieux nord de St. Louis et laissez-les dire, “il le méritait”. Selon STLToday, la famille du défunt est indignée par la version de l’histoire que 12 propose.

Les agents disent avoir vu Darryl et d’autres debout devant une station-service avec des armes à feu lorsqu’ils se sont approchés d’eux en civil tout en portant un gilet pare-balles portant l’inscription « POLICE ». Darryl aurait couru dans une ruelle, à travers une clôture, et aurait finalement trébuché et laissé tomber son arme. Les flics disent qu’en se rapprochant de lui, il a pris son arme et c’est à ce moment-là qu’ils l’ont abattu.

Voici l’autre côté de cette grande histoire.

Jukita Johnson, la mère de Darryl, dit qu’elle était à la station-service avec son fils en train d’acheter de la nourriture. Johnson dit qu’il s’est enfui lorsque les hommes se sont approchés parce qu’il ne savait pas qui ils étaient et qu’ils ne se sont jamais annoncés comme policiers. Elle dit qu’elle n’a remarqué leurs gilets que lorsque Darryl était déjà au sol. Elle a également évoqué l’idée que Darryl tenait l’arme au moment où il a été abattu.

«Il n’a jamais eu (l’arme) dans sa main; il ne l’a jamais sorti. Parce que quand ils ont retourné mon bébé, (le pistolet) était toujours là », a déclaré Johnson en tapotant sa ceinture. “Ils ont tué mon bébé, ils auraient pu l’attraper… il n’a jamais sorti (l’arme)”.

La famille a également demandé pourquoi les agents ne portaient pas l’équipement qu’ils payaient pour qu’ils le portent.

“Pourquoi les financent-ils pour qu’ils portent des caméras corporelles et qu’ils ne les portent pas?” Le grand-père de Darryl, Randy Johnson, a déclaré lundi. « Nous, les contribuables, payons pour les caméras corporelles, mais ils ne sont pas obligés de les porter ? Ce n’est pas cool.

Nous avons vu suffisamment de BS de la part de la police de Saint-Louis pour savoir que rien de ce qu’ils disent ne peut être digne de confiance sans corroboration indépendante. Nous suivrons cette affaire de près au fur et à mesure de son évolution.