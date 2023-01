Une famille cherche des réponses à l’agression mortelle d’un homme d’Abbotsford

La famille d’un homme qui a été mortellement poignardé à Abbotsford en septembre espère que des accusations seront bientôt portées dans cette affaire et qu’elle pourra obtenir les réponses qu’elle recherche.

Tyler Wiebe, 32 ans, est décédé après avoir été poignardé le 1er septembre 2022 aux appartements Balsam au 1968 McCallum Rd.

L’épouse de Wiebe, Kristie Dueck – dont il était séparé depuis deux ans – et son frère Jason Spicer disent qu’ils sont désespérés de savoir ce qui s’est passé ce jour-là.

Ils ont dit avoir entendu des “rumeurs sans fin” sur ce qui s’était réellement passé, mais ils n’ont eu aucune confirmation des enquêteurs.

Ils ne savent pas pourquoi Wiebe était dans cet immeuble et ils ne connaissent pas non plus son lien avec le principal suspect dans l’affaire.

“J’ai fait tout mon possible pour trouver mes propres réponses parce que je ne les reçois de personne qui devrait me les donner”, a déclaré Dueck. “C’est devenu une obsession pour moi.”

La mort de Wiebe a laissé Dueck un parent seul à leurs deux filles – âgées de 3 1/2 et 5 1/2. Elle a dit qu’il avait été difficile d’essayer de répondre aux questions de ses enfants. Sa fille aînée craint que le «méchant» ne l’attrape.

Dueck a déclaré qu’avoir plus de clarté sur la situation apporterait une certaine fermeture.

«Je veux qu’ils (la police) lui donnent un sens. Même si vous ne pouvez pas le faire maintenant, dites-moi pourquoi », a-t-elle dit.

“Je peux m’allonger dans le noir la nuit, quand j’essaie de m’endormir, rejouant le scénario que j’ai inventé dans ma tête à propos de ce qui s’est passé. C’est comme ma propre petite chaîne de télévision dans mon cerveau où je peux le voir mourir encore et encore.

Spicer a déclaré qu’il avait du mal à faire son deuil et à guérir sans connaître les détails. Il souhaite que la police soit plus ouverte, bien qu’il comprenne qu’ils ne peuvent pas révéler tout ce qu’ils savent.

Spicer déplore également le rythme glacial du système judiciaire.

“En arriver au point où ils peuvent réellement accuser quelqu’un est insensé … Je ne sais pas pourquoi c’est si difficile”, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, ils doivent pleurer la perte d’un homme qui, selon eux, pourrait “trouver du plaisir dans n’importe quoi”.

Dueck se souvient de la première fois qu’elle a rencontré Wiebe, quand elle avait 15 ans et qu’elle traînait dans un champ à Abbotsford avec des amis. Wiebe, qui connaissait le même groupe d’amis, s’est approché d’eux, portant une poubelle Rubbermaid sur son dos, et a fait semblant d’être une tortue.

Au début, Dueck pensait qu’il était bizarre, mais ils ont commencé à se fréquenter un mois plus tard.

«Il y avait juste quelque chose à propos de lui. Il était très charmant, extrêmement charismatique. Il pourrait vous revendre vos propres ordures », a-t-elle déclaré.

Le couple s’est marié le 14 septembre 2013. La veille du mariage, Wiebe était ravi de défiler dans le centre commercial et de prendre un repas chez McDonald’s vêtu de son smoking de mariage tout blanc.

Leur fête de mariage a dansé dans l’allée sur la chanson New York d’Alicia Keys et Jay-Z, et Wiebe n’a eu aucun scrupule à faire The Worm sur la piste de danse plus tard dans la soirée.

Ils ont eu deux filles ensemble – Harmony et Riley – et Wiebe était un père dévoué. Il escaladait les barres de singe du parc tout en leur racontant des histoires, et se mettait fréquemment à terre pour jouer avec eux.

Dueck a déclaré que leur séparation était difficile pour lui et qu’il souffrait de problèmes de santé mentale qui l’avaient conduit à consommer de la drogue à des fins récréatives pour “s’auto-médicamenter”. Mais ses filles restaient sa priorité.

Wiebe a travaillé comme encadreur et chauffeur de dépanneuse au fil des ans, mais son plus grand rêve était de devenir une star du rap. Dueck a déclaré qu’il était un guitariste et un “auteur-compositeur phénoménal” qui s’est produit sous le nom de scène Nameless dans certaines salles locales.

Ces dernières années, sa musique était devenue plus chrétienne.

Dueck et Spicer ont déclaré qu’eux – et la grande famille élargie de Wiebe – essayaient toujours de faire face à sa perte.

“Cela ne fait que quatre mois, et il y a un nombre incalculable de choses que nous avons ratées”, a-t-elle déclaré.

La famille a célébré l’anniversaire de Wiebe le 15 octobre en lâchant des ballons biodégradables dans un parc. Sa mère, Tracy, s’est arrangée pour que l’une des chansons de Wiebe, Soldier, soit diffusée à la radio.

Dueck continue d’honorer la mémoire de Wiebe en publiant chaque jour une photo ou une vidéo de lui sur sa page Facebook avec un souvenir et en utilisant le hashtag “#justicefortyler”.

“Il ne sera pas un dossier oublié sur le coin d’un bureau quelque part”, écrit-elle.

La famille a également une campagne GoFundMe en cours. Il peut être trouvé en recherchant “Frais funéraires et soutien aux filles de Tyler” sur gofundme.com.

L’enquête sur le meurtre de Wiebe est menée par l’équipe intégrée d’enquête sur les homicides, qui ne commente pas les détails des cas individuels avant que des accusations ne soient portées.

