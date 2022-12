Une famille britannique obligée d’annuler les illuminations de Noël car l’électricité est trop chère – voici 5 façons de réduire les coûts

UNE FAMILLE a été forcée d’annuler son spectacle de lumières de Noël parce que l’électricité est maintenant trop chère – voici cinq façons de réduire les coûts et de maintenir la joie des fêtes.

La flambée des coûts de l’énergie a déjà vu un certain nombre de propriétaires et de municipalités supprimer les lumières de Noël à travers le pays.

La flambée des coûts de l’énergie a vu de nombreux Britanniques annuler leurs lumières de Noël Crédit : Facebook/Birkhall Lights

La famille Leach a été forcée d’annuler ses lumières de Noël annuelles Crédit : Facebook/Birkhall Lights

La famille Leach – Garry, Gill, Stewart et Maria – a recueilli des dizaines de milliers de dollars pour des œuvres de bienfaisance comme Make-A-Wish et des hospices locaux.

Chaque saison des fêtes, ils décorent leur maison de Lewisham, à Londres, avec des lumières, font exploser des bonhommes de neige et des crèches avec des gens venant de loin pour admirer leur travail.

Mais la famille vient de dire aux habitants déçus que cette année, leur terrasse victorienne restera dans le noir en raison du coût exorbitant de l’alimentation de l’écran.

Une déclaration sur leur page Facebook se lit comme suit : “Bonjour à tous nos abonnés !

«Après mûre réflexion et réflexion, nous avons décidé de faire une pause dans la mise en place de notre affichage habituel des lumières de Noël cette année.

“En raison du coût de l’énergie en ce moment, nous pensons que c’est une bonne année pour faire une pause.

“Nous réalisons que cela sera une déception pour beaucoup de nos followers et supporters caritatifs, mais espérons que nous pourrons faire un retour l’année prochaine.

“Si vous pouviez partager ces informations avec vos amis et votre famille, ce serait très apprécié car nous ne voulons pas que les personnes voyageant de loin soient déçues lorsqu’elles arrivent ici.

“En attendant, nous voudrions vous souhaiter à tous un très joyeux Noël et une bonne année.”

Les résidents vivant à proximité des lumières ont déclaré qu’ils avaient été éviscérés après que l’affichage ait été coupé pour 2022.

L’un d’eux a déclaré: “Merci d’avoir fait une exposition aussi brillante pendant tant d’années et j’espère vous revoir l’année prochaine. Joyeux Noel.”

Tandis qu’un autre ajoutait : « Complètement compris mais manquera certainement votre affichage. Passez un beau Noël.

“Ils vont certainement leur manquer”, a déclaré un troisième.

L’exposition est également un succès auprès des enfants locaux et la famille a déclaré avoir collecté 3 200 £ pour Dementia UK l’année dernière.

À l’approche de Noël, voici cinq façons de réduire les coûts et d’entretenir vos propres lumières festives.

Essayez les lampes solaires

Vous pouvez acheter des lampes à énergie solaire pour une utilisation à l’extérieur – elles absorbent la lumière du soleil pendant la journée et émettent de la lumière lorsqu’il fait noir.

N’ayant pas besoin d’être branchés sur une prise, ils suppriment également le besoin d’une rallonge.

Passer aux lumières LED

Les lampes à DEL consomment également beaucoup moins d’énergie que les lampes à incandescence traditionnelles – selon certaines estimations, jusqu’à 95 % d’électricité en moins.

Remplacer vos lumières festives par des remplacements de LED écologiques pourrait être bon pour la planète, ainsi que pour votre poche.

Lumières à piles

Bien que de nombreuses lumières de Noël soient alimentées par le secteur, vous pouvez obtenir des versions à piles.

Avec ces types de lampes, vous pouvez simplement acheter quelques piles et savoir que vous n’aurez pas de mauvaise surprise sur votre prochaine facture d’électricité.

Réduisez vos lumières

Chaque ampoule LED consomme de l’électricité et coûte donc de l’argent pour éclairer.

Réduire le nombre de lampes est un excellent moyen d’économiser de l’argent sur le nombre d’ampoules que vous allumez et sur votre facture d’électricité.

Minuterie enfichable

Les minuteries enfichables sont des dispositifs qui peuvent être programmés pour s’allumer et s’éteindre à certains moments.

L’utilisation d’une minuterie enfichable pour contrôler vos lumières de Noël signifie qu’il n’y a aucun risque qu’elles soient accidentellement laissées allumées pendant la nuit ou lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Le Royaume-Uni a connu des hausses choquantes des prix du gaz et de l’électricité, principalement en raison de la guerre en Ukraine et de la demande refoulée à la suite de la pandémie.

Entre le 23 février, veille du début du conflit, et le 31 juillet, les prix de gros européens du gaz et de l’électricité ont augmenté de 115 % et 237 %.