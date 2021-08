Emménager dans une nouvelle maison est une expérience fascinante alors que vous commencez un nouveau chapitre de votre vie dans la nouvelle demeure. Cependant, lorsque vous emménagez dans une maison préoccupée, l’expérience est encore plus intéressante. Vous avez non seulement emménagé dans une maison à 4 murs, mais vous entrez dans un espace rempli de cachets de mémoire des personnes qui y ont vécu avant vous. Une famille du Lancashire au Royaume-Uni a récemment emménagé dans sa nouvelle maison et alors qu’elle se serait attendue à faire face à un vieux problème de peinture et de plomberie de cette maison, elle n’a jamais pensé qu’elle traquerait l’auteur d’une note de 45 ans qu’elle a découverte sur l’un des murs. Les Murphy ont acheté la maison plus tôt en janvier de cette année, mais ont commencé le processus de rénovation récemment, rapporte lanc.live.

Ils ont décidé de remplacer le papier peint existant par de nouveaux. Au cours du processus, ils ont découvert un poème cryptique de «voyage dans le temps» écrit au fond de l’un des murs de la chambre de leur fille. Le poème griffonné sur le mur disait : « Je suis ici, tu es là, séparé par le temps seul. Comment ça se passe dans le futur ? Ou suis-je le passé ? La seule réponse à cela – tu es mon avenir ; Je suis ton passé ». Il s’est terminé par une mention de l’année et a été signé par une certaine Eileen Walmsley. « Je vous souhaite une bonne journée 1975 Eileen Walmsley. »

La famille a été intriguée par les événements inhabituels et a décidé de retrouver l’écrivain. Comme ils étaient nouveaux dans la région, les Murphy avaient peu d’espoir de parvenir à une conclusion.

Cependant, leur mission a pris une longueur d’avance après avoir réalisé que la signature sur le mur portait le même nom de famille que l’ancien propriétaire de la maison.

Karl Murphy a posté la photo du poème sur Facebook et à sa grande surprise, il a rapidement reçu un rappel d’une famille qui a reconnu le nom Walmsley.

Une femme nommée Eileen Palmer a dit à Karl que le poème que sa famille avait découvert avait été écrit par elle alors qu’elle était adolescente.

Eileen, qui a maintenant 62 ans, a écrit ce poème pour sa sœur alors qu’elle avait 14 ou 15 ans. Le reste des vieux souvenirs de sa vie a rempli Eileen d’émotions et elle a été submergée. Elle a dit qu’elle vivait avec sa famille dans cette maison dans les années 60 et 70, et que la pièce actuellement utilisée par la fille de la famille Murphy était partagée par Eileen et sa sœur.

