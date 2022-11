Une famille australienne transforme un chien décédé en tapis. Internet l’appelle “bouleversant”

Vous devez avoir entendu parler de parents d’animaux qui gardent en souvenir une chose qui était chère à leurs boules de poils décédées. Mais avez-vous déjà entendu parler de quelqu’un qui a transformé son animal de compagnie bien-aimé en tapis après sa mort ? Une famille australienne est récemment devenue un sujet de discussion brûlant sur les réseaux sociaux après avoir transformé son golden retriever en tapis après sa mort.

Alors que beaucoup peuvent trouver cela dérangeant, la taxidermie pour animaux de compagnie devient de plus en plus populaire parmi les parents d’animaux de compagnie pour honorer leurs compagnons à quatre pattes, a partagé le professionnel engagé par la famille pour transformer leur animal de compagnie en tapis. Le propriétaire de Chimera Taxidermy, Maddy, a déclaré à Yahoo! News Australia, “La taxidermie pour animaux de compagnie n’est vraiment devenue plus populaire qu’au cours des cinq dernières années environ, c’est donc une chose très nouvelle à voir pour la plupart des gens.”

Le jeune homme de 29 ans a également ajouté: “Certains sont plus un souvenir sentimental, d’autres sont exposés se reposant dans leur lit ou cependant leurs propriétaires voulaient qu’ils soient préservés.” Cependant, elle convient que la taxidermie pour animaux de compagnie n’est “certainement pas pour tout le monde”.

Maddy, qui a commencé la taxidermie pour animaux de compagnie à l’âge de 18 ans, a partagé il y a quelques jours une vidéo du tapis golden retriever sur le compte Instagram de son entreprise. “Beau vieux golden retriever conservé comme peau pour sa famille. Enfin prêt à rentrer à la maison », lit sa légende.

Depuis sa publication, la bobine Instagram a reçu plus de 5 000 vues.

Dans les commentaires, Maddy a expliqué que la peau avait été tannée et transformée en cuir afin que la fourrure ne tombe pas. Élaborant sur la même chose, elle a mentionné que le cuir gardera le tapis en bon état pendant de nombreuses années. Elle a également partagé: «Conserver les animaux de compagnie sous forme de peaux ou de tapis n’est pas aussi courant que les personnes qui veulent des montures de taxidermie complètes et la plupart des taxidermies des animaux dorment. Mais nous pouvons faire les tapis pour animaux de compagnie sans les têtes des animaux.

Ce souvenir pour animaux de compagnie a reçu des critiques mitigées de la part des utilisateurs. L’un d’eux a commenté : « Bien que morbide et triste, je me suis demandé à quoi cela ressemblerait pour [my dog] être un jour conservé comme [a rug]. C’est bouleversant. Un autre a souligné: “Beau mais pas pour tout le monde.” “Ce n’est peut-être pas pour tout le monde, mais c’est un moyen intéressant de maintenir cette connexion sensorielle bien après le départ de l’animal bien-aimé”, a fait remarquer un troisième utilisateur.

