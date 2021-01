Une famille australienne a eu le choc de sa vie lorsqu’elle a repéré l’un des serpents les plus meurtriers du monde dans sa piscine. Le reptile trouvé en train de plonger dans la piscine de la banlieue de Marino à Adélaïde, en Australie, a été identifié comme un serpent brun de l’Est. La vidéo du serpent a été partagée sur Facebook par un groupe de chasseurs de serpents formés professionnellement. Dans le post, le reptile peut être vu nager dans le canal de débordement de la piscine d’une famille.

Partageant la vidéo effrayante sur l’application de médias sociaux, Snake Catchers Adelaide a écrit que le magnifique serpent brun de l’Est avait trouvé un endroit agréable pour se rafraîchir dans la chaleur à Marino. Cependant, ils l’ont trouvé dommage car c’était dans la piscine familiale.

La vidéo a donné la chair de poule à de nombreux utilisateurs car elle a suscité une tonne de réactions. Alors qu’un utilisateur a commenté pour garder un œil sur le fait que les petits buggers semblent être partout cet été, un autre utilisateur a écrit: « Ils ont besoin de béton une pente pour entrer. »

Ces espèces venimeuses de serpents, également connues sous le nom de serpent brun commun, se trouvent largement dans l’est et le centre de l’Australie et sont responsables de la majorité des décès causés par les morsures de serpent dans le pays. Selon le musée australien, ces serpents se trouvent plus que toute autre espèce de serpents dans le monde et cherchent souvent un abri dans les habitats humains. Ces serpents réagissent également de manière défensive et attaquent lorsqu’ils se sentent menacés. Pour ajouter, leur venin peut entraîner une paralysie progressive et des saignements incontrôlables.

Ces serpents bruns de l’Est entrent souvent dans les maisons par les interstices sous les portes et se cachent en utilisant des piles de bois, des tôles, des parois rocheuses et une végétation épaisse. Ce n’est pas la première fois qu’un serpent brun de l’Est a été trouvé dans la résidence de quelqu’un, mais plus tôt, une famille australienne a également eu peur en trouvant le serpent venimeux dans son jardin.

Les rapports publiés par Le soleil déclare que la photo a été prise par un attrapeur de serpents travaillant pour Snake Catchers Brisbane et Gold Coast et montre le serpent mortel caché devant une maison à Seventeen Mile Rocks. Partageant les images, le receveur a également organisé le défi « Spot The Snake » sur les réseaux sociaux et a demandé aux utilisateurs de trouver le serpent sur la photo. Alors que beaucoup l’avaient repéré correctement, certains étaient déconcertés. Le défi a été rejoint par 100 utilisateurs sur les réseaux sociaux.