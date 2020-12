Un patron de vélo Rebels a survécu à une série d’appels rapprochés avant d’être exécuté devant des familles horrifiées et de jeunes enfants dans ce que la police a décrit comme une attaque de précision.

Nick Martin, 51 ans, a été mortellement abattu dans le dos alors qu’il participait à l’événement de courses de dragsters Outlaw Nitro Challenge sur la piste de Perth Motorplex avec sa femme, sa belle-fille et son partenaire samedi soir.

Un garçon de cinq ans assis à proximité a également subi des blessures non mortelles, tout comme l’ancien cycliste du Gold Coast Bandido, Ricky Chapman, le partenaire de la belle-fille de Martin, Stacey Schoppe.

Alors que la chasse au tireur se poursuit, la famille en deuil de Martin a riposté aux affirmations du commissaire de police de WA, Chris Dawson, selon lesquelles il avait récemment « perdu son statut » dans le gang de motards Rebels.

Nick Martin (photographié avec sa femme Amanda) a été tué dans une fusillade publique terrifiante samedi soir

Sa fille Tia Martin, 22 ans, insiste sur le fait qu’il n’a pas été démis de ses fonctions par le club, mais a confirmé qu’il était légalement interdit de communiquer avec les membres des Rebels et qu’il « serait allé en prison » s’il avait été surpris en train de s’associer avec eux en raison d’un procès en cours.

« Il était inculpé et n’appartenait pas à une association et n’a pu parler à personne dans le club depuis des mois », a déclaré Mme Martin à The West Australian.

‘(Son assassinat) n’est certainement pas venu de l’intérieur du club.

‘Nous sommes une famille.’

Des rapports, démentis par sa fille, suggéraient que sa fusillade était en représailles pour des problèmes présumés qu’il avait eu dans le club.

Daily Mail Australia ne suggère pas qu’un associé de M. Martin soit responsable de sa mort.

Avant sa mort, Martin était une identité bien connue dans le monde souterrain de Perth et avait survécu à une série d’attaques.

La belle-fille Stacey Schoppe était sur la piste avec son partenaire Ricky Chapman (photographié ensemble). Ricky a également été blessé

Il a reçu une balle dans le bras alors qu’il arrivait à son domicile de Balcatta, dans la banlieue nord de Perth, en mars 2011.

À l’époque, les rebelles étaient enfermés dans une querelle avec le Rock Machine Gang et son membre Benjamin Spikes a été condamné pour la fusillade.

Un an plus tard, la maison de Martin à Balcatta a été la cible d’une autre attaque et sa voiture a été incendiée.

L’épouse au cœur brisé de Martin, Amanda, a rendu hommage dimanche en remplaçant sa photo de profil Facebook par l’un de ses défunts mari, qui a été inondé de commentaires d’amis choqués.

Sa belle-fille dévastée a également publié un hommage sincère.

« J’ai essayé, nous avons tellement essayé de vous garder en vie papa », a déclaré Mme Schoppe sur les réseaux sociaux.

«C’est l’une des expériences traumatisantes les plus déchirantes que j’aie jamais vues. Pour ma mère, soyez forts, nous allons surmonter cela. J’envoie de l’amour à sa famille immédiate et à ses amis.

Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de sauver la vie de Nick Martin alors que des familles choquées regardaient avec horreur après la fusillade de samedi soir (photo, ambulanciers sur les lieux)

La belle-fille de Martin, Stacey Schoppe (photo) faisait partie de ceux qui ont essayé de le faire revivre

D’autres membres de la famille ont décrit Martin comme un père, un grand-père et un mari aimant.

« Il ferait n’importe quoi pour n’importe qui et les gens ne savent pas la moitié de qui l’est réellement », a déclaré l’un d’eux à Seven News.

Le commissaire Dawson a affirmé qu’il y avait eu récemment des frictions au sein du club des rebelles et a révélé que Martin avait survécu à plusieurs attaques avant que le sien ne soit brusquement interrompu.

« Nick Martin avait perdu son statut au sein du gang de motards hors-la-loi Rebels. Il était président de longue date, il avait été abattu plusieurs années auparavant (en 2011) et avait survécu à cette fusillade », a déclaré dimanche le commissaire Dawson aux journalistes.

« Il faisait face à des accusations criminelles pour certaines affaires de criminalité financière. Il avait perdu son statut au sein du club des rebelles en Australie occidentale.

La police pense qu’un tireur d’élite a tiré un seul tir à longue portée de précision avant de fuir les lieux.

Ils sont également préparés aux attaques de vengeance des gangs de motards et ont averti les motards hors-la-loi.

L’épouse brisée de Nick Martin, Amanda, a téléchargé cette photo de son défunt mari sur Facebook (photo) et a rendu hommage à sa vie

La page Facebook d’Amanda Martin est inondée de photos de son mari Nick (photographiés ensemble)

« Nous sommes dans un état de préparation accru pour nous assurer qu’il n’y a pas d’attaques de représailles, mais c’est la nature de ces gangs avec lesquels nous avons affaire », a déclaré le commissaire Dawson.

« Nous serons implacables dans notre maintien de l’ordre des gangs de motards hors-la-loi, nous le faisons depuis de nombreuses années et continuerons de le faire. La police mène une enquête approfondie.

« Nous ferons tout notre possible pour traduire les responsables en justice. »

Un garçon de cinq ans, qui était assis à proximité, a également été blessé et soigné pour une « blessure mineure » par des ambulanciers paramédicaux.

Sam Hijazi a déclaré que son fils Eli allait «OK».

«Ouais, il va bien. Il a été un peu secoué la nuit dernière, mais il va bien maintenant », a déclaré M. Hijazi à The West Australian.

«Il n’avait même pas besoin d’hôpital. Ce n’était vraiment pas grave (la blessure).

Le commissaire Dawson était furieux que des enfants innocents soient pris dans les innocents.

Nick Martin (photographié avec sa femme Amanda) est resté dans les mémoires comme un père, un grand-père et un mari aimant

Les craintes d’une guerre totale de motos se multiplient après qu’un patron des Rebels ait été abattu lors d’un événement de course de dragsters en famille, quelques semaines à peine après avoir été impliqué dans une bagarre (photo, Perth Motorplex à Kwinana Beach)

« C’est un exemple de cas où des parties innocentes peuvent être prises dans ce gang criminel violent qui a abouti à un homicide », a-t-il déclaré.

« Nous devons tous être scandalisés par ce comportement criminel violent, un garçon de cinq ans qui a reçu des blessures heureusement superficielles, mais ces criminels ne s’arrêtent pas et ne tiennent pas compte de la vie humaine.

« Le fait que cette fusillade ait eu lieu dans un lieu public ouvert avec de nombreuses personnes, y compris des enfants, montre la nature de ces gangs criminels violents.

«Il y a beaucoup de gens, totalement innocents, qui ont maintenant été victimes des crimes les plus horribles impliquant des gangs.

L’événement a été annulé à la suite de l’incident.

Des parents terrifiés ont déclaré avoir essayé de protéger leurs enfants et de les emmener dans un endroit sûr après l’agitation.

« Nous venons d’entendre un énorme bang et nous pensions que cela provenait d’une voiture », a déclaré la spectatrice Michaela Marshall à Seven News.

«C’est horrible, c’est sans cœur. Mon enfant de 10 ans était là.

Le commissaire Dawson a déclaré que la communauté était devenue «indignée par ce type de comportement criminel violent».

« Ce n’est pas l’Australie occidentale dans laquelle nous voulons vivre. »

La fusillade survient après que Martin aurait été impliqué dans une bagarre avec un vélo Hells Angels au Sandbar, à Scarborough, le 24 novembre.

La fusillade survient après que Martin aurait été impliqué dans une bagarre avec un vélo Hells Angels au Sandbar, à Scarborough (photo), le 24 novembre

Daily Mail Australia ne suggère pas que les deux incidents sont liés.

Des caméras de sécurité ont filmé deux hommes se parlant et se serrant la main avant d’en venir aux mains parmi le personnel et les clients du bar branché de la plage.

Les amateurs de pub ont pu être vus dans les images fuyant la bagarre alors que des meubles étaient jetés autour du bar pendant la violente bagarre.

Un homme vêtu d’une chemise blanche a décroché plusieurs énormes coups de poing et genoux dans la bagarre alors que des spectateurs horrifiés regardaient.

Martin a été emmené à l’hôpital Royal de Perth tandis que l’autre homme a été inculpé par la brigade nationale anti-gangs pour « combat en public suscitant la peur ».

En avril de cette année, Martin et son épouse ont été inculpés alors que la police enquêtait sur des allégations d’extorsion et de blanchiment d’argent et devaient comparaître devant le tribunal la semaine prochaine.

Les membres des Rebelles ont récemment accusé M. Martin de détournement de fonds et lui ont reproché une défection massive de membres vers le gang rival mongol, a rapporté Nine News.