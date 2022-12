Une famille au cœur brisé rend hommage au «bel ange», 18 ans, qui a été poignardé à mort, alors que les flics quiz boy, 14 ans, pour «meurtre»

LA famille et les amis au cœur brisé d’un adolescent ont rendu hommage au “bel ange” après qu’il ait été poignardé à mort.

Owen Dunn, 18 ans, a été tué à Swindon, Wilts ce week-end et la police interroge un jeune de 14 ans soupçonné de meurtre.

Owen Dunn a été poignardé à mort ce week-end Crédit : Police du Wiltshire

Un adolescent de 14 ans est interrogé sur sa mort 1 crédit

Les hommages ont afflué dont celui de son oncle qui a écrit sur Facebook que la famille souffrait “constamment” ajoutant “Je t’aime tellement mon beau neveu”.

“Un autre jour à nous réveiller avec ce cauchemar, comment sommes-nous censés vivre avec cette douleur constante, les pleurs, le sentiment que votre cœur a été coupé”, a-t-il déclaré.

Un ami d’Owen l’a décrit comme “l’ange le plus beau et le plus authentique”.

« Une si belle âme. Je chérirai chaque souvenir ensemble, en particulier ton rire – tu seras toujours dans mon cœur.

“Tellement de gens t’aimaient Owen.”

L’écolier arrêté dimanche était toujours détenu dans des cellules de police, soupçonné d’avoir assassiné Owen.

La police a reçu un délai supplémentaire pour le détenir pour interrogatoire.

Les membres de la famille d’Owen ont remercié le public pour leur soutien à la suite du meurtre survenu dans le Mazurek Way de la ville du Wiltshire à Haydon End.

Dans un bref hommage, ils ont déclaré: “Nous sommes reconnaissants pour tout le soutien, les mots aimables et les dons que nous avons reçus.”

Un porte-parole de la police du Wiltshire a déclaré: “Les détectives continuent d’interroger un garçon de 14 ans soupçonné du meurtre d’Owen.

“Les membres du public continueront de voir une présence policière accrue dans tout Swindon en réponse à cet incident.

“Nous continuons à demander des informations qui nous aideront dans nos enquêtes.”

Si vous avez plus d’informations, vous pouvez contacter la police au 101, en citant Operation Glendale, ou anonymement avec CrimeStoppers au 0800 555 111.