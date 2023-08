Une famille au cœur brisé rend hommage à une fille de 6 ans tuée dans un accident d’horreur qui a vu une camionnette heurter trois enfants

Une famille en deuil a rendu hommage à leur fille de six ans qui a été tuée dans un accident d’horreur.

Millie Gribble est décédée des suites de ses blessures après qu’une camionnette a percuté des piétons dans le village de Barton, à Preston, dans le Lancashire, le 15 août.

La famille de Millie Gribble l’a décrite comme « une petite fille incroyable » Crédit : Police du Lancashire

Sa famille a déclaré que Millie aimait le football, la natation, la musique et YouTube Crédit : Police du Lancashire

Deux adolescents, un garçon âgé et une fille de 13 ans, ont également été blessés dans l’accident et sont actuellement soignés à l’hôpital.

Un homme de 59 ans de la région a été arrêté, soupçonné d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse, a annoncé la police du Lancashire.

Le suspect a été libéré sous enquête alors que la force continue de mener des enquêtes.

Dans un hommage déchirant, la famille de Millie a déclaré: « Millie n’était pas seulement une petite fille incroyable, elle était une fille, une sœur, une petite-fille, une nièce, une cousine et une amie précieuses, mais surtout, elle était un cadeau inestimable pour nous tous.

« Il n’y a pas de mots pour décrire à quel point Millie était aimée et comment sa perte a affecté tous ceux qui la connaissaient.

« Millie adorait passer un temps précieux avec sa famille et ses amis. Elle avait une passion pour le football, la natation, les nouvelles aventures et était une grande fan de musique et de YouTube.

« Millie aimait ses animaux de compagnie, son hamster Fang, le chat de son frère Mia et son chiot de 14 semaines Duke son petit acolyte.

« Millie avait tellement de grandes qualités ; elle était gentille, attentionnée, drôle, intelligente, énergique et pleine de vie.

« Millie aimait faire partie d’une grande famille et parlait d’avoir sa propre famille un jour.

« Millie voulait être policière quand elle a grandi pour pouvoir aider et soutenir les personnes qui en avaient besoin.

« Au cours de ses 6 courtes années de vie, elle a apporté tant de joie dans nos cœurs et tant de sourires sur nos visages. Nous chérirons toujours les souvenirs que nous avons avec Millie pour le reste de nos vies.

« Chaque fois que Millie entrait dans une pièce, elle ne manquait jamais de l’éclairer comme elle le faisait de tout notre cœur.

« Millie n’a jamais manqué de nous faire rire et sourire avec ses bouffonneries espiègles et son adorable sens de l’humour/

« ‘Millie était une petite fille tellement heureuse qui manquera éternellement à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui la connaissaient.

« Millie, tu es peut-être partie chérie mais tu ne seras jamais oubliée. Nous espérons que vous volez avec les anges en paix.

« Je t’aime toujours de tout notre cœur maman et papa XXXX »

La police du Lancashire a déclaré: « Nous continuons à faire appel à des témoins ou à toute personne disposant d’informations, d’une caméra de tableau de bord ou d’images mobiles pour entrer en contact. »

Toute personne susceptible d’aider est priée d’envoyer un e-mail à [email protected] ou d’appeler le 101, en citant le journal 733 du 15 août 2023.