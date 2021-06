Une famille au cœur brisé rend hommage à son père Danny Humble, 35 ans, tué après une « guerre des mots essayant de protéger sa petite amie »

HOMMAGES ont été rendus à un héros père de deux enfants battu à mort après une « guerre des mots » essayant de protéger sa petite amie.

Danny Humble, 35 ans, a été attaqué alors que le couple traversait un passage souterrain à Cramlington, Northumbria, samedi.

Des hommages ont été rendus à Danny Humble

Huit adolescents âgés de 16 à 18 ans ont été arrêtés pour suspicion de meurtre.

La mère au cœur brisé de Danny a rendu hommage aujourd’hui au soudeur tragique après sa mort en repoussant un gang d’agresseurs.

Deb Humble a déclaré: « Danny était un père dévoué. Il était soudeur de métier et était très fier de son travail, mais sa première priorité et son travail le plus important a toujours été d’être père.

« C’était un père de famille et très proche de ses deux frères, les frères Humble – les ‘Trois Mousquetaires’ comme nous les appelions.

« C’était aussi un super fils, quelqu’un dont on peut être fier et un petit ami très affectueux.

«Bien qu’il aimait Cramlington, il est né à Newcastle et était un garçon de Geordie de bout en bout; ce qui signifie qu’un autre grand amour de sa vie était, bien sûr, Newcastle United.

« Il était si heureux d’avoir transmis son amour pour Newcastle United à ses enfants et était fier de leur intérêt pour son équipe. »

Un père de deux enfants a été attaqué par une bande d'adolescents dans un passage souterrain samedi

Deb a également décrit son fils « compatissant » et « hilarant » comme un « bon ami » qui « manquera à tant, tant ».

Exhortant les témoins à se manifester, la maman au cœur brisé a ajouté : « Nous sommes perdus sans lui – nous sommes brisés.

« Si quelqu’un a des informations sur ce qui s’est passé cette nuit-là, veuillez vous présenter et parler à la police. »

Danny et son partenaire prenaient un raccourci chez eux après une soirée au pub lorsque l’horreur s’est déroulée.

Le couple a été pris en embuscade alors qu’ils entraient dans le métro en béton, Danny souffrant d’une grave blessure à la tête lors de l’attaque.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais n’a malheureusement pas pu être sauvé et est décédé le lendemain.

Les habitants horrifiés affirment que Danny a été attaqué alors qu’il tentait de protéger son partenaire des agresseurs.

D’autres ont déclaré que des jeunes s’étaient rassemblés dans la ville tranquille pour célébrer la fin de l’école.

June Taylor a déclaré: « Nous avons entendu que les adolescents ont essayé de saisir le sac à main de la femme et il a riposté. »

Un autre habitant a déclaré : « La femme a commencé à frapper aux portes en criant à l’aide.

« L’homme était allongé sur l’herbe près du passage souterrain où les ambulanciers s’occupaient de lui. C’était horrible. »

Des hommages floraux ont maintenant été laissés sur les lieux pour Danny, qui a eu deux jeunes enfants.

Une note disait: « À mon meilleur ami, meilleur ami, meilleur tout. Je t’aime toujours. »

Un autre a déclaré: « Le plus grand sourire va avec le plus grand cœur. Quel vrai gentleman vous étiez.

« Beaucoup d’amour à toute votre famille. »

Un ami a rendu hommage à la scène en déclarant : « C’était un garçon adorable et très placide.

«Je ne pense pas qu’il ait jamais été dans un combat. Il avait deux jeunes enfants. C’est déchirant, tout simplement horrible.

La police a confirmé que des policiers spécialisés en liaison familiale réconfortaient la famille de Danny.

L’inspecteur-détective Joanne Brooks a déclaré que les « pensées » de sa force étaient avec eux.

Elle a ajouté : « Les enquêtes sont en cours. Une équipe de détectives travaille actuellement à établir les faits et nous encourageons tous les témoins à se manifester. »

Des hommages au «beau garçon» ont été laissés sur les lieux