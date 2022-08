Une famille au cœur brisé rend hommage à son fils «beau et chaleureux», 16 ans, décédé après avoir «pris de la drogue» au festival de Leeds

LA famille d’un écolier qui a perdu la vie au Festival de Leeds a rendu un hommage déchirant à leur “beau” et “chaleureux” fils.

David Celino, 16 ans, est décédé aux premières heures du dimanche matin après avoir été transporté d’urgence à l’hôpital la nuit précédente.

David Celino, 16 ans, est décédé tragiquement aux premières heures de dimanche matin Crédit : MEN Media

La famille de l’adolescent lui a rendu hommage après qu’il ait perdu la vie au festival de Leeds Crédit : PA

La police du West Yorkshire enquête sur la mort de David et a déclaré dimanche qu’elle était soupçonnée d’être liée à la drogue, en particulier un type de MDMA qui circulait au festival.

La famille de David a déclaré qu’elle était “brisée” après le décès tragique de l’adolescent au festival de musique.

Un porte-parole de la famille a déclaré: “Notre David était un beau personnage farouchement indépendant et chaleureux qui vivait chaque jour à 110% et qui aimait passer du temps à écouter de la musique avec ses amis.

“Il venait de recevoir de fabuleux résultats au GCSE, était entré à l’université et espérait étudier l’informatique dans une université de premier plan.

“Le festival de Leeds a été le point culminant de son été; en fin de compte, c’était pour lui ôter la vie de la manière la plus injuste, la plus cruelle et la plus horrible, et nous sommes brisés.”

La police du West Yorkshire a déclaré que des enquêtes sur la mort de David étaient en cours et que la force continuait de soutenir sa famille.

Dimanche, la constable en chef adjointe Catherine Hankinson de la police du West Yorkshire, a déclaré: “Nos pensées vont à la famille du garçon décédé, et nous avons des officiers qui les soutiennent en cette période très difficile.

“Bien que la cause exacte de sa mort n’ait pas encore été établie, une piste d’enquête est qu’il avait pris un type particulier de comprimé d’ecstasy (MDMA), qui a été décrit comme une forme oblongue grise ou noire.

“Pour le moment, on pense qu’il s’agit d’un incident isolé car nous n’avons reçu aucun rapport similaire.

“Les utilisateurs de toute drogue qui n’est pas prescrite par un professionnel ne peuvent jamais être sûrs de leur contenu et des risques liés à la prise de la substance.

“Quiconque se sent malade après avoir pris une substance doit consulter un médecin d’urgence.”