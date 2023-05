LA famille d’un adolescent laissé paralysé lorsqu’il a été fauché par un flic a publié des photos déchirantes de l’hôpital après son incarcération.

Khia Whitehead n’avait que 15 ans lorsque PC Sarah De Meulemeester l’a percuté avec sa voiture de patrouille.

Khia Whitehead est restée paralysée après avoir été heurtée par un policier en excès de vitesse Crédit : PA

Sarah De Meulemeester, photographiée avec le chef de la police Ian Hopkins, a été emprisonnée

L’adolescent, qui traversait la route à ce moment-là, a subi des blessures qui ont changé sa vie après le horreur à Stockport.

La famille de Khia a maintenant publié des images dévastatrices de lui dans son lit d’hôpital après que De Meulemeester a été emprisonné aujourd’hui pendant 30 mois.

Elle a été reconnue coupable d’avoir causé des blessures graves par conduite dangereuse à la suite d’un procès à Liverpool Crown Court le mois dernier.

L’adolescent paralysé peut être vu accroché à un enchevêtrement de fils et de machines alors qu’il est allongé dans son lit.

Khia nécessite désormais des soins 24 heures sur 24 suite à l’accident du Boxe Journée 2020.

De Meulemeester avait répondu à un appel lorsqu’elle a conduit à plus du double de la limite de vitesse de 30 mph sur la route mouillée.

Le meilleur Manchester La « fille de l’affiche » de la police, qui était apparue dans une campagne de recrutement pour la force, a dépassé une voiture et a conduit du mauvais côté d’un îlot de circulation avant de percuter Khia.

De Meulemeester n’était autorisée qu’en tant que « chauffeuse de base » à la police du Grand Manchester, ce qui signifie qu’elle devait respecter les limites de vitesse.

Elle a d’abord affirmé qu’elle roulait à une « vitesse routière normale », mais a refusé de répondre à d’autres questions sur sa manière de conduire.

La mère de Khia a raconté comment il avait été soigné à la Manchester Royal Infirmary pendant neuf mois après l’accident.

Elle a dit qu’il était initialement dans un « état végétatif permanent avec peu de conscience du monde qui l’entoure ».

L’adolescent est maintenant « comme un nouveau-né » et a besoin de soins 24 heures sur 24 de la part d’infirmières, a ajouté la mère.

La famille de Khia a remercié aujourd’hui le FIPOL [Independent Office for Police Conduct] pour avoir lancé une enquête sur l’horreur.

Ils ont ajouté : « Nous sommes ravis de l’issue de cette affaire et remercions le juge d’avoir pris sa décision.

« Nous savons que rien ne sera jamais justice pour ce qu’elle a fait à notre famille et détruit la vie de notre fils.

« Sa peine de prison ne va pas ramener Khia, mais la tenir pour responsable de ses actes donne le ton à tous les autres policiers qui enfreignent continuellement leurs propres lois.

« Aucune urgence n’est si grande qu’elle justifie de blesser ou de tuer quelqu’un, mieux vaut arriver en retard que pas du tout.

« Nous espérons maintenant que ce résultat apportera un peu de paix à notre famille et nous pourrons laisser partir une partie de cette douleur et concentrer tout notre amour et notre attention pour aider Khia à revenir vers nous. Nous ne l’abandonnerons jamais. »

La famille de Khia a publié des photos déchirantes de lui à l’hôpital Crédit : PA

L’adolescent a encore besoin de soins 24 heures sur 24 Crédit : PA