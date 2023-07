Une famille au cœur brisé partage des hommages émotionnels à une mère de quatre enfants «aimante et attentionnée», âgée de 49 ans, décédée dans un incendie d’horreur

Une famille HEARTBROKEN a partagé des hommages émouvants à une maman de quatre enfants « aimante et attentionnée » décédée dans un incendie de maison d’horreur.

Jeanette Burke, 49 ans, est décédée tragiquement après un incendie à Moston, Manchester, le 20 juillet.

Jeanette Burke, 49 ans, est décédée dans un incendie à Moston la semaine dernière Crédit : GMP Police

Les flics et les services d’urgence se sont précipités sur les lieux, mais Jeanette est malheureusement décédée malgré les meilleurs efforts des ambulanciers paramédicaux.

La famille de Jeanette lui a rendu un hommage émouvant dans un communiqué qui disait : « En tant que famille, nous sommes dévastés par la perte de Jeanette.

« C’était une mère aimante et attentionnée de quatre enfants qui était également très excitée par la nouvelle de sa petite-fille à naître.

« Jeanette était aimée de tous et manquera beaucoup à ses parents, son mari, ses enfants, ses frères et sœurs, sa nièce, ses neveux et sa famille élargie.

«Il ressort clairement des nombreux hommages et de tout le soutien que nous avons reçus, à quel point Jeanette était considérée dans toute la communauté et les nombreux amis qu’elle avait.

« En tant que famille, nous sommes encore sous le choc des événements de jeudi dernier, mais nous ne remercierons jamais assez les gens pour leurs bons vœux, en particulier envers ses enfants. »

La famille de Jeanette a demandé de l’intimité pendant leur deuil.